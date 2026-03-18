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あおぞらESGフレームワークローンに基づくポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行について
2026年3月18日
株式会社あおぞら銀行
株式会社あおぞら銀行
あおぞらESGフレームワークローンに基づく
ポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行について
ポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行について
株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）：大見 秀人、本店：東京都千代田区、以下「当行」）は、沖電気工業株式会社（代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者（CEO）：森 孝廣、本社：東京都港区、以下「OKI」）と、あおぞらESGフレームワークローンに基づくポジティブ・インパクト・ファイナンス（以下「本ローン」）を本日付で実行しましたことをお知らせいたします。
当行は2023年6月1日付で「あおぞらポジティブ・インパクト・ファイナンス」として、当行のPIF評価実施体制がPIF原則に適合している旨のセカンドオピニオンを、株式会社格付投資情報センターより取得しています。なお、本ローンにて掲げるKPIおよび目標等のPIF原則への適合性は当行が確認しています。
OKIは、「社会課題を解決するモノ、コトの実現」「事業活動を通じた環境負荷低減」「価値を創出し続ける企業文化への変革」「持続的成長を支える経営基盤強化」の４つをマテリアリティとして定めています。企業理念に掲げる「進取の精神」のもと、「社会の大丈夫をつくっていく。」企業として、サステナブルな社会の実現に貢献することにより、企業としても成長することを目指しています。
当行は、本ローンにて掲げるKPIおよび目標のモニタリングを通じて、持続的成長可能な社会の実現を目指すOKIの取り組みを支援します。
当行は、今後もサステナブルファイナンスに取り組むお客さまへの支援を通じて、社会的課題の解決に向けた対応を促進してまいります。
【本ローンの概要】
借入人 ：沖電気工業株式会社 様
実行日 ：2026年3月18日
貸付人 ：株式会社あおぞら銀行
【PIFにて掲げるKPIおよび目標】
以 上
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 広報室 山口、久保 03-6752-1217
関連リンク
ニュースリリース
https://www.aozorabank.co.jp/news/