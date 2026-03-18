今春オープン予定「TCG GATE」、グランドオープン記念キャンペーン「LEGEND DROP14」第1弾が大反響のうちに終了。

株式会社Anmore

日本のトレーディングカード文化を世界へ発信する拠点として今春・秋葉原にグランドオープンを予定する「TCG GATE」（運営：株式会社Anmore(https://anmore.jp/)、本社：東京都）は、オープンを記念したカウントダウンキャンペーン「LEGEND DROP14」の第1弾が大きな反響を呼びながら終了したことを受け、第2弾を2026年3月17日（火）12:00より公式Instagramにて開催いたしました。

まだ店舗はオープンしていない--それでも、すでに国内外のポケモンカードファン・コレクターの間で大きな注目を集めています。

「秋葉原から世界へ」を掲げるTCG GATEが仕掛ける全14回・3ヶ月連続のビッグキャンペーンは、グランドオープン当日まで回を重ねるごとに景品の希少価値が上がっていく設計で、オープン前から熱狂が加速しています。

■ なぜ今、TCG GATEが注目されるのか

世界的に需要が高まり続ける日本のトレーディングカード市場。なかでもポケモンカードは、PSA鑑定市場において国内外で取引が急拡大しており、希少な地域限定プロモカードの価値は年々上昇しています。

TCG GATEはそうした潮流を背景に、単なるカードショップの枠を超えた「日本発カルチャーの体験拠点」として今春・秋葉原に誕生します。

PSA鑑定カードや限定品を中心に取り扱い、"JAPANESE IMPACT" として日本のTCG文化を世界へ発信するプロジェクトです。

■ 第1弾 大反響のうちに終了

3月13日（金）より公式Xにて開催した第1弾は、店舗オープン前にもかかわらず開始直後からSNS上で大きな反響を呼び、多数のユーザーが参加。「LEGEND DROP14」の認知はカードファン・コレクター層へ急速に広がりました。ご参加いただいたすべての方に、改めて感謝申し上げます。

LEGEND DROP14 全体概要

開催期間 2026年3月～2026年6月

開催回数 全14回

景品総数 計14点（PSA10鑑定ポケカ10点＋未開封BOX4点）

キャンペーンの詳細および最新情報は、TCG GATE公式Xにて随時発信中です。

公式X https://x.com/tcg__gate

※画像はイメージです。■ LEGEND DROP14 第2弾 開催概要

【PSA10】トウホクのピカチュウ（SV-P 260） 抽選で 1名様 にプレゼント。

2025年発行・東北ポケモンセンター限定プロモカード「トウホクのピカチュウ（260/SV-P）」のPSA最高鑑定グレード品。一般流通しない地域限定プロモ×PSA10という組み合わせは、国内外のコレクターが求める"聖杯級"の一枚。市場での入手難易度は極めて高く、TCG GATEだからこそオープン前から実現できる景品です。

■対象SNS・応募方法

第2弾はInstagramで開催。 以下の手順で今すぐご参加いただけます。

１.TCG GATE公式Instagram（@tcg_gate）をフォロー

２.対象のキャンペーン投稿（リール動画）を開き、動画内に表示される複数の文字を表示された順に組み合わせて【キーワード】を作成

３.投稿の「紙飛行機（シェア）」をタップ →「ストーリーズに追加」

４.TCG GATE公式LINEへ【キーワード】を送信して応募完了

詳細を見る :https://www.instagram.com/reel/DV-D41jyOyj/?igsh=eHdiM3pmZ3NybTJr

対象SNS

Instagram

応募開始

2026年3月17日（火）12:00

応募締切

2026年3月19日（木）23:59

当選発表

2026年3月20日（金）公式LINE(https://lit.link/tcg_gate)にて通知

■店舗概要

・店舗名

TCG GATE （ティーシージー ゲート）

・営業時間

12:00～20:00（不定休）

※営業時間は変更となる場合があります

・所在地

東京都千代田区外神田4-7-3 虎ビル2階

・公式URL

https://lit.link/tcg_gate

■本件に関するお問い合わせ

本件に関する取材・掲載・各種お問い合わせは、下記までご連絡ください。

TCG GATE 広報担当：橋元

Email：hashimoto@tcg-gate.com

株式会社Anmoreのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/178839