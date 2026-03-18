「ｉｎ」ブランドのブランドアンバサダーに竹内涼真さん、中川大志さんが就任！「ｉｎゼリー エネルギー」「ｉｎバー」の新ＣＭを同時公開

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、忙しい現代人の健康維持と毎日の生活を前向きにサポートする「ｉｎ」ブランドから「ｉｎゼリー エネルギー」の新CMを2026年3月18日（水）より公開いたします。新発売の「ｉｎバーマルチミネラル」の新WebCMも同日公開です。

竹内涼真さんは証券会社勤務の会社員、中川さんは駆け出しのカメラマンという設定で、さまざまな立場の人の生活に「ｉｎ」ブランドが寄り添っている様子を「in my life,」というテーマにのせて描いたCMです。

竹内さん、中川さんが「ｉｎ」ブランドのブランドアンバサダーに就任後、初のCM出演となります。

■「ｉｎ」ブランドＣＭ概要

クレジット：森永ｉｎゼリー「in my life,」篇

森永ｉｎバー「in my life, 森永inバーマルチミネラル」篇

公開開始日：WEB：2026年3月18日（水）、TVCM：2026年3月25日(水)

WEB URL： https://www.youtube.com/@in_jelly_morinaga

※3月18日（水）午前4時以降、ｉｎブランド公式YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。

インタビュー / CM撮影現場の様子など

――――本日一日を振り返っての感想をお願いします。

竹内さん）東京のど真ん中で3連休の中日に大規模な撮影だったのですが、すごくいいチームワークで、スケジュール通りに撮影が進んだのが奇跡だなと思いました。本当に東京のど真ん中で撮影したので、「気合入っているな！」と思いました。

中川さん）本当に「1日で撮りきれるのかな？」と思うほど、スケールの大きな撮影で、とても濃厚な1日でした。

CMの世界観がものすごくエネルギッシュかつポジティブで映像もすごくカッコいいので、映画の予告編を見ているかのようなCMになっていると思います。僕自身も完成を楽しみにしています。

あとは竹内さんとは別日の撮影だったのですが、今日は「ねこちゃん」と共演しました。賢くて、完璧な演技を1テイクだけでなく、2回、3回と繰り返してくれました。一瞬のシーンではあるのですが、可愛くて癒されました。

――――「ｉｎ」ブランドのアンバサダーに就任しましたが、「ｉｎゼリー」ついての印象や思い出を教えてください。

竹内さん）思い出はいっぱいあります。スポーツをやっていたので、練習前や休憩中、練習後に「ｉｎゼリー」を飲んでいました。素早くエネルギー補給ができるので、頼っていた思い出があります。

中川さん）物心ついた頃から身近にあって中学のバスケ部の部活の合間に飲んでいました。飲んでいる時はエネルギーをグッと一瞬でチャージしている感じがして、ちょっと格好つけてしまっていたかもしれないです。

――――「ｉｎバー」についての印象や思い出を教えてください。

竹内さん）「ｉｎバー」は撮影中のちょっと小腹が空いたなという時に、すごく便利だなという印象です。持ち運びしやすいのも良いです。

中川さん）僕も「ｉｎバー」のプロテインには最近すごくお世話になっていて、撮影現場にも持っていきますし、トレーニングの後や小腹が空いた時に助けられています。

――――今回のCMは「in my life,」というテーマですが、日常のどんなタイミングで「ｉｎゼリー」を活用していますか。

竹内さん）あまりタイミングを考えず活用しています。スポーツ前、おやつの時間、仕事中、移動中など、タイミングを考えず、いつでも取れるということが一番の魅力だと思います。現場で飲んでいて急に呼ばれても、蓋をできて、すぐに戻ってまた飲めるのも良い点です。

中川さん）僕は撮影中や舞台の時に飲んでいます。あとは子供の頃スキーに行った際、雪の中に埋めて冷やして飲むのも好きでした。

――――お二人の日常でのエネルギー源、やる気を出すために行っていることを教えてください。

竹内さん）やる気は出すしかないので、もう「出す」！以上です。（笑） 運動はしますが、やる気ない時もやります。スイッチのオンオフを分けるとスイッチを入れる時に大変なので考えないようにしています。

中川さん）僕も運動はすごく好きなので、ジムに行くと「あー、来てよかったな」とリフレッシュできます。元気がない時ほど体を動かすようにしています。

――――映像作品での共演は初めてですが、お互いの印象を教えてください。

竹内さん）カッコいいなと思いました。（笑）一回バッタリお花屋さんで会ったことがあります。

中川さん）バッタリでしたね。お花屋さんで買い物していたら、やたらスタイルいい人いるなと思ってパッと見たら、竹内さんでした。すごく大きい桜の木を「自宅に飾る」と言っていて、オシャレ！カッコいい！と思いました。

――――新生活が始まるシーズンですが、お二人が今後始めたいことを教えてください。

竹内さん）この前、沖縄の名護の山に行ったら「キジー」という山の中で生活している人に出会い、海の生き物を獲りに連れていってもらったりしたのですが、その人がずっと裸足で生活していたので、僕も一週間くらい山の中で裸足で生活してみたいなと思いました。

中川さん）植物を育ててみたいです。多肉植物などが好きなので、家に取り入れてみたいです。

――――CMをご覧の方へのメッセージをお願いします。

竹内さん）今回、僕と中川大志君がいろいろなライフスタイルに合わせて、「ｉｎゼリー」を日常的に飲んでいて、2人の仕事や生活は全く違うけれど、どこかで同じ「ｉｎゼリー」を飲んでいる仲間としてつながるという内容です。1日のライフスタイルの中でのエネルギー補給として、すごく便利で、持ち運びやすく使いやすい商品だと思うので、ぜひ僕らと一緒に日常に取り入れてもらえたらと思います。

中川さん）竹内さんと僕が、それぞれセリフのない中で、監督とキャラクターを深めながら作り上げていきました。普段の生活の中で壁にぶつかる時、ちょっと疲れている時……そんな中でも、日々の生活の一部として「ｉｎゼリー」が寄り添ってくれて、前に進み出す活力をくれる。そんなエネルギッシュでポジティブなCMになっていると思います。ぜひ楽しみにご覧ください。

■撮影現場の様子

・竹内さん

撮影のスタートは東京を代表するオフィス街である丸の内や京橋で行われました。証券会社に勤める会社員という役どころの竹内さんは、現場入りした瞬間から役になりきったキリッとした佇まいで登場。そのスマートで力強い存在感に、スタッフからは思わず「カッコいい……」と感嘆の声が漏れる一幕もありました。オフィスでの撮影シーンでは、商品の見せ方について細かなリクエストが入る場面も。竹内さんは柔軟に対応し、プロ意識の高さが垣間見えました。ナレーション収録でも同様に監督と意見を交わし、ニュアンスを細かく確認しながら進めるなど、撮影に臨む情熱が感じられました。

・中川さん

撮影開始前、中川さんは監督と「カメラマン」という役の設定について入念にすり合わせをしていました。ネコとの共演シーン前には触れ合い、コミュニケーションを図る中川さんの姿があり、本番では息の合った完璧な演技が披露されました。屋上での撮影中、立っていられないほどの強風に見舞われる場面もありましたが、本番の合図がかかった瞬間にピタリと風が止むという奇跡が。ベストな状態で撮り終えると、中川さんも「よし！今良かったんじゃない？」と手応えを感じた様子でした。夕日をバックにした撮影では、中川さんが夢中で楽しそうにシャッターを切る姿に現場では「素晴らしい！」と称賛の声が上がっていました。

■出演者プロフィール竹内涼真さん

2013年に女性ファッション誌「mina」の男性専属モデルオーディションでグランプリを獲得。翌年「仮面ライダードライブ」で主演を務める。以降、連続テレビ小説「ひよっこ」、NTV「過保護のカホコ」、TBS「陸王」等、数多くの話題作に出演。2018年、第42回エランドール新人賞を受賞。また映画「帝一の國」で第30回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞、第41回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞。2020年TBS「テセウスの船」で日曜劇場初主演。2021年から放送された「君と世界が終わる日に」シリーズでは約4年にわたり主演を務める。2025年のTBS「じゃあ、あんたが作ってみろよ」、Netflix映画「10DANCE」では新境地を見せ、大きな話題を呼んだ。主演を務める4月4日(土)開演のミュージカル「奇跡を呼ぶ男」に伝道師ジョナス・ナイチンゲール役として出演。

中川大志さん

2009年俳優デビュー。2011年日本テレビ「家政婦のミタ」で一家の長男役を演じ、注目を集める。

以後、NHK大河ドラマ「真田丸」、TBS「花のち晴れ～花男Next Season～」、NHK連続テレビ小説「なつぞら」等、数多くの話題作に出演。2019年には「坂道のアポロン」、「覚悟はいいかそこの女子。」で第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。

2023年にはNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」、TBS「オールドルーキー」での好演が評価され、エランドール賞新人賞を受賞。

その後も映画、ドラマ、舞台等幅広いジャンルで注目作への出演を続けている。

森永ｉｎゼリー「in my life,」篇 カット表

★下記カットデータは森永ｉｎゼリー「in my life,」篇 (30秒版）

森永ｉｎバー「in my life, 森永inバーマルチミネラル」篇 カット表

★下記カットデータは森永ｉｎバー「in my life, 森永inバーマルチミネラル」篇

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