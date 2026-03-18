【伊豆高原・ルネッサ赤沢】温泉・サウナ完備の長期滞在プランを提供開始～森のコテージで“暮らすように滞在”を～

株式会社伊豆急コミュニティー

リゾートコテージ「ルネッサ赤沢」（運営：株式会社伊豆急コミュニティー、本社：静岡県伊東市、取締役社長：野本明弘）は、伊豆高原で“暮らすように滞在”できる長期滞在プラン「ウィークリー湯籠りステイ（6泊7日）」および「マンスリー移住トライアルステイ（30泊31日）」の提供を開始いたします。

ルネッサ赤沢ならではの、コテージタイプの客室や天然温泉に加え、窓外に広がる豊かな自然、愛犬と快適に過ごせる設備を完備。滞在中の生産性とリフレッシュを両立し、伊豆への移住を検討する際の”お試し暮らし”の場としても最適です。

販売期間は、2026年4月1日（水）から2027年3月31日（水）まで（繁忙期など対象外期間あり）。

予約は、2026年3月20日（金・祝）から公式サイト(https://akazawa-lenessa.com/)などで受け付けます。

■プラン詳細・概要

✦販売期間：2026年4月1日（水）～ 2027年3月31日（水） ※繁忙期など対象外期間あり

✦予約開始日：2026年3月20日（金・祝）より

✦料金表（1室あたり / 消費税込 / 入湯税別）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161388/table/6_1_9589a1be301dcc7ee40bdf60c37c803d.jpg?v=202603180451 ]

✦備考：1人1泊300円の入湯税が別途必要です。/ 部屋の清掃およびリネン類の交換は1週間に1回行います（追加交換は有料）。/ 最大定員は1室6名様まで。/ 食事のつかない素泊まりプランとなります。

✦予約方法：【ルネッサ赤沢】公式ホームページ(https://akazawa-lenessa.com/)などで受付

✦支払い方法：チェックイン前 / チェックイン時の前会計（事前支払い）

※6泊または30泊に満たない時点でチェックアウトの場合でも返金不可

■企画の背景

リモートワークの普及や働き方の多様化によって、「旅先で暮らす」需要が拡大している現代。短期旅行では体験しきれない地域の魅力を、生活者目線で深く味わいたいというニーズが高まる一方で、長期滞在においては「費用負担」「生活設備」「温浴・作業環境の確保」が大きな課題となっています。

ルネッサ赤沢は、リゾートコテージならではの“快適性”と、キッチン等の“生活機能”を両立し、伊豆の日常を安心して体験できる環境を提供します。

■ルネッサ赤沢の特徴

隣接する客室を気にせず、ゆったりとした時間を過ごせます。（客室はプランによって異なります。）

伊豆高原の広大な森の中にある、プライベートを優先する全室コテージ型の宿泊施設です。

木々に囲まれたコテージでは、周囲の喧騒を忘れ、流れる時に身をまかせる贅沢な癒やし時間をご体験いただけます。伊豆旅行の際の宿泊場所としてはもちろん、リフレッシュを目的とした長期滞在、移住を見据えたテスト居住まで。ゲストそれぞれの「伊豆で過ごす時間」に寄り添い、豊かな滞在体験をサポートします。

✦point✦

【営業時間】大浴場：6時～9時、15時～23時/サウナ：15時～22時

⑴「かけ流し温泉の大浴場」

敷地内にある「天然温泉」「露天風呂」「サウナ」が滞在中に利用可能。

日々の疲れを滋養し、心身をリフレッシュさせる贅沢なひとときを。

⑵「コテージタイプの客室」

独立性の高いコテージ型で隣室の生活音が気になりにくく、休養・ワーケーションにも適した環境。

客室には愛犬用の設備も充実

⑶「愛犬と一緒に過ごせる客室」

わんちゃんも同伴可能な「愛犬ルーム」も設定。愛犬とご一緒に、のびのびとした時間を過ごせます。敷地内にはドッグランも。

⑷「自炊、生活機能を確保」

愛犬ルームはキッチン設備付き。

客室には無線LAN、敷地内にはコインランドリーも完備し、長期生活をサポート。

客室キッチン一例赤沢海岸まで徒歩12分

⑸「自然と観光へのアクセス」

伊豆高原エリアの自然に囲まれたロケーションが魅力。車があれば周辺観光と日常生活の両立が可能。

■施設情報

施設名：ルネッサ赤沢

住所：静岡県伊東市赤沢190-5

電話番号：0557-54-1670

ルネッサ赤沢 公式HP：https://akazawa-lenessa.com/sisetu/

Instagram：https://www.instagram.com/lenessaakazawa/

担当者コメント

ルネッサ赤沢 支配人

温泉かけ流しの心地よさと、コテージならではの静けさを、週・月単位で気兼ねなく楽しんでいただけるプランです。光熱費込の明瞭価格と週1回の清掃で、長期でも生活の負担を最小限に抑えました。