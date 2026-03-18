高圧ガス工業株式会社が名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を導入

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、高圧ガス工業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：黒木 幹也、証券コード：4097、以下「高圧ガス工業」）が、名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を導入したことを発表します。

■導入の背景と期待される効果

高圧ガス工業は、アセチレンガスの国内トップメーカーとして、1958年の創業以来、取扱い製品を充実させることに加え、製造・販売拠点の全国展開やグループ会社の拡充をすることで、ガス事業を拡大させながら、化成品事業やITソリューション事業などの領域も広げています。「人と技術と環境の調和。無限の可能性に挑む。」の理念のもと、「安全・安心」を全ての基本姿勢とし、社会の発展と人々の豊かな暮らしに貢献しています。

高圧ガス工業では、2021年6月に5ヵ年の中期経営計画「チェンジ＆チャレンジStageII」を策定し、成長戦略の一つにDX推進を掲げました。その取り組みの一つとして、営業部門の担当者がよりコア業務に集中し、営業活動の効率化を進めることができるようにするために、名刺管理ツール「ホットプロファイル」を導入。その結果として、お客様の人事異動情報を自動で取得できる点に加え、グループ各社の蓄積された顧客情報と営業活動情報の見える化により、グループ会社間での情報活用の幅が広がり、これまで把握できていなかった人脈を活かした営業活動が可能となりました。

ホットプロファイルは、名刺をスマートフォンやスキャナーで読み取るだけで、高精度な顧客データベースを自動で構築します。登録された名刺情報に加え、社内の人脈や顧客とのやり取りの履歴を「お客さまカルテ」として一元管理でき、営業担当者は必要な情報を迅速に把握できます。案件のスムーズな引き継ぎや、効率的な新規開拓を支援するほか、顧客に関連するニュースや人事異動情報も自動で取得。顧客の動きをいち早く捉えた、スピード感のある営業活動を可能にします。

さらに、グループ全体で横断的に情報を共有できる仕組みと、アカウント管理・アクセス制限による強固なセキュリティを備えています。顧客情報を安全かつ効果的に活用し、営業力の向上と売上拡大につなげることができます。

■高圧ガス工業株式会社について

https://www.koatsugas.co.jp/

■ホットプロファイルについて

ホットプロファイルは、名刺管理を起点に、AIを融合させた“次世代”営業プラットフォームです。「新規開拓」「名刺管理」「営業支援」など、受注に必要な営業プロセスをワンストップで実行でき、営業活動の効率化と高度化を実現します。営業現場に眠る膨大なデータをAIが分析し、営業の“次の一手”を可視化・提案します。顧客データを最大限に活用することで、効果的な営業施策を推進することが可能です。「現場の営業担当者」から「マネジメント層」まで、必要な情報がひとつに集約されており、営業の生産性向上と売上アップを力強く支援します。

ホットプロファイル 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/glue/download/web/?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260318

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



製品・サービス

・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』

https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/

・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』

https://www.hammock.jp/hpr/

・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』

https://www.hammock.jp/dxocr/

※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。