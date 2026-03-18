【星のや京都】平安貴族の避暑地・嵐山で、緑に囲まれ心身ともにリフレッシュする、初夏から晩夏にかけての6つの催しを開催

星野リゾート緑に囲まれる星のや京都専用の送迎船

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。京都府・嵐山にある全室リバービューの旅館「星のや京都」は、2026年5月1日～9月23日の期間、緑に囲まれ心身ともにリフレッシュする、初夏から晩夏にかけての6つの催しを開催。貸し切りの雅な屋形舟「翡翠（ひすい）」や、朝の川沿いを歩く「薫風の野遊山」、空中茶室での「夏宵のひととき」など、奥嵐山の緑や水辺の涼やかさに深く没入し、日々の喧騒で強張った心身が自然と解き放たれるような、この時期だけの癒しの滞在を叶えます。季節の移ろいを楽しみながら、心身ともにリフレッシュできる星のや京都ならではの滞在です。

背景

星のや京都が位置する嵐山は、かつて平安貴族が別荘を構え、四季折々の自然を愛でた風光明媚な場所です。特に春から晩夏にかけては、山々が瑞々しい緑に包まれ、川面を渡る風が心地よく吹き抜けます。星のや京都は、渡月橋から約1km離れた奥嵐山の渓谷に位置し、都市の喧騒を離れて自然と一体になれる環境です。また、夏の気温は京都の市街地と比較して最大4.9度低く（＊1）、涼しく快適に過ごせることが特徴です。 川や滝の音が響く自然の涼を味わいながら、心身をリフレッシュさせるための体験を提案します。

＊1 2018年～2025年 星のや京都本館付近と京都駅付近の比較。

（2025年7月10日 星のや京都本館付近23.5度 京都駅付近28.4度）2025年株式会社ウェザーニューズ調べ

【雅な屋形舟「翡翠」で嵐峡の自然を楽しむ】屋形舟「翡翠」でストレッチ

星のや京都の目の前を流れる大堰川（おおいがわ）に、星のや京都専用の屋形舟・翡翠を浮かべ、嵐山の風景を愛でながら和菓子と抹茶を楽しみます。二十四節気（＊2）の清明（せいめい）から穀雨（こくう）にかけては、柔らかな陽光の中で若葉が一斉に芽吹く、生命力に満ちた時期です。そこから立夏には瑞々しく青い新緑へ、大暑（たいしょ）には深く静まりかえる万緑へと、景色は刻一刻と表情を変えていきます。その季節、瞬間ならではの嵐山の移ろう景色を愛でる体験です。

＊２ 太陽の動きに基づき、1年を24等分して季節の名をつけたもの。清明は4月5日頃、穀雨は4月20日頃、立夏は5月5日頃、大暑は7月23日頃を指す。

開催日 ：2026年5月1日～9月23日（通年開催）

開催時間 ：9:00～15:00

料金 ：1組 51,000円（税・サービス料込、宿泊料別）

予約 ：公式サイト（ https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/ ）にて

7日前まで受付

備考 ：5日前よりキャンセル料100％

【新緑の心地よい風を感じる「薫風（くんぷう）の野遊山」】大堰川沿いの道を歩く

新緑が光り輝く早朝の嵐山で、渓谷の風を全身に受けるウォーキング体験です。大堰川沿いの静かな遊歩道を、夏の訪れを告げる爽やかな風を感じながら、深い呼吸と体幹を意識して歩を進めます。一歩一歩、足裏で地面を踏みしめて進むことで、体を心地よく目覚めさせます。

開催日 ：2026年5月1日～5月31日

開催時間 ：午前中

料金 ：無料

予約 ：不要

備考 ：雨天時中止

【移ろう空を眺め、自然に溶け込む「夏宵のひととき」】星のや京都「空中茶室」

大堰川にせり出すように作られた「空中茶室」で、鳥のさえずりや川のせせらぎ、風の音に耳を傾けながら、初夏の宵へと移り変わる景色を楽しむひとときです。京都のハーブ専門店「ぷくすけ」の水出しミント煎茶と一緒に、心地良い時間を過ごせます。

開催日 ：2026年5月1日～5月31日

開催時間 ：18:00～19:30

料金 ：無料

予約 ：不要

備考 ：雨天時は開催場所を変更します。

【奥嵐山の今を識る「朝の庭散策」】星のや京都のスタッフによる庭案内

二十四節気の小満（しょうまん）（＊3）の時期は、あらゆる命が輝き、木々の青葉が力強く広がる季節です。植彌加藤造園の庭師が日々大切に育む星のや京都の庭をめぐりながら、その歴史や景観づくりに込められた想いを学びます。鳥のさえずりが心地よく響く早朝、清々しい空気に包まれながら、日々の忙しさを忘れて心がゆっくりとほどけるような安らぎのひとときを過ごせます。

＊3 太陽暦にて小満は5月21日頃を指す。

開催日 ：2026年5月18日～5月31日

開催時間 ：午前中

料金 ：無料

予約 ：不要

備考 ：雨天時中止、日本語のみの開催

【夏季限定の設え「納涼床（のうりょうどこ）」】水の庭に設えられた「納涼床」

星のや京都の「水の庭」に、京都の夏の風物詩である川床を彷彿とさせる「納涼床」を設えます。青もみじが日差しを遮り、滝の音が心地よく響く特等席です。創業から130年以上に渡り京都・祇園を拠点に和照明を作り続ける「三浦照明」デザインの行灯や、京焼・京仏具の職人が手がけた風鈴が夏の華やぎを添え、五感で涼を感じることができます。

開催日 ：2026年6月上旬～9月上旬（詳細の日程はホームページでご確認ください）

料金 ：無料

予約 ：不要

備考 ：雨天時は、納涼床の開放を中止いたします。

【貸し切りの屋形舟での「プライベート鵜飼鑑賞舟」】貸し切りの屋形舟「翡翠」での鵜飼鑑賞

嵐山の夏の風物詩である「鵜飼」を、貸し切りの屋形舟「翡翠」から間近に眺める贅沢な夕涼みのひとときを過ごせます。舟の中では、日中の暑さを忘れるような涼やかな風に吹かれながら、お酒とおつまみを片手に、夏の夜の時間を独占できる優雅なひとときです。かがり火が水面を赤々と照らす幻想的な雰囲気の中、鵜匠が巧みに鵜を操る古典的な漁法を目の当たりにすることができます。平安貴族も愛でたといわれる文化に触れながら、時を忘れるような雅な夜の時間を過ごせます。

開催日 ：2026年7月1日～9月23日（除外日8月16日）

開催時間 ：7月1日～8月15日 19：00～19：50

8月17日～9月23日 19：30～20：20

料金 ：1組 60,000円（税・サービス料込、宿泊料別）

予約 ：公式サイト（ https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/ ）にて

7日前まで受付

含まれるもの：屋形舟「翡翠」、お酒・おつまみセット

備考 ：荒天時・河川増水時は中止、5日前よりキャンセル料100％

■星のや京都

奥嵐山に佇む「水辺の私邸」

平安貴族が興じた嵐山にたたずむ水辺の私邸で時を忘れる。渡月橋から船に乗り、大堰川を遡った先では、京都に息づく日本の伝統技法を感じる客室、嵐山の情景を映した滋味豊かな日本料理、四季の美しい景観と静けさの非日常が提供されます。

所在地 ：〒616-0007 京都府京都市西京区嵐山元録山町11-2

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：25室・チェックイン：15：00～／チェックアウト：～12：00

料金 ：1泊193,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：阪急嵐山駅より徒歩約10分、京都南ICより車で約30分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/

■星のやとは

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星

のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、

出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人々を日々の時間の流れ

から解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL :https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UvyWCTdF-LM ]