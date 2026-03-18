「エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし」イベント、図録、グッズ情報をお知らせ！

「エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし」広報事務局

4月25日（土）より東京都現代美術館で開催する、「エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし」。3月20日（金・祝）の「はらぺこあおむしの日」を前に、本展をよりお楽しみいただけるイベントやタイアップ企画、公式図録、グッズ情報をお知らせします。

トピック１. 会期中イベントやタイアップ企画情報を解禁！

「エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし」東京会場では、展覧会をより楽しめるクイズラリー企画やエリック・カールの誕生日を記念したイベントを実施します。

★「WE(ハート)はらぺこあおむし」 2つの場所をめぐってクイズラリーに挑戦しよう!

エリック・カールが描いた絵本の世界観がテーマのキッズパーク「PLAY! PARK ERIC CARLE」（二子玉川）とのタイアップ企画！会場内で楽しく学べるクイズラリーワークシートを作成しました。それぞれの会場でクイズに答え、スタンプを2つ集めると、「日本語版『はらぺこあおむし』50周年 ロゴステッカー」が貰えます。

［開催期間］4月25日(土)～7月26日(日)

［対象］～12歳

●ステッカーの引換はお一人様1枚まで。なくなり次第終了となります。

●「PLAY! PARK ERIC CARLE」へは大人のみでの入場はできません。ご了承ください。

●館内の配布場所・引換場所など、詳細は展覧会公式サイトをご覧ください。

PLAY! PARK ERIC CARLEは、絵本『はらぺこあおむし』の作者 エリック・カールが描く絵本の世界観がテーマのキッズパークです。パーク内にはエリック・カール作品の特徴でもある、カラフルな色彩があふれ、緑の迷路やアスレチック、アトリエなど9つのエリアを自由に行き来して、遊びの中で学びを得ることができます。

【所在地】 東京都世田谷区玉川 2-21-1

二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 8F

【WEBサイト】 https://playec.jp/

※大人のみのパーク入場不可

★Dialogue of Reading ―大人のための絵本の読書会―

絵本はこどもだけのものではありません。絵本が好きな大人、普段絵本は読まない大人、みんなで集まって読書会をします。

ファシリテーター：川上洋平（book pick orchestra)

［開催日］5月9日(土)、10日(日) 各日2回

［会場］東京都現代美術館 研修室２

［参加料］無料 ※展覧会の入場には別途チケットが必要です。

［定員］各回8名

［参加方法］事前申込（4月上旬に申込開始）

［持ち物］思い入れのある絵本1冊

★Happy Birthday Eric Carle! お誕生日ウィーク

会期中、6月25日はエリック・カールの誕生日！それを記念し、下記の開催期間中、本展にご来場いただいた各日先着200名様に展覧会メインビジュアルのオリジナルポストカードをプレゼントいたします。

［開催期間］6月23日(火)～26日(金)

［対象］各日先着200名様

●お一人様1枚まで。チケット確認時にお渡しします。

●先着順につき、なくなり次第終了となります。

●オリジナルポストカードの展覧会特設ショップでの販売はありません。

●画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

●ご来場の際は、公式オンラインチケットにて「日時指定不要の平日チケット」または会場にて当日券をご購入ください。チケットはオンラインでの事前の購入をおすすめします。

トピック２. 展覧会公式図録は3色！どの色にする？

展覧会メインビジュアル

本展の全出品作をオールカラーで掲載。エリック・カールの創作のあゆみが分かる年表や全絵本リストを収録し、その仕事の全容を一冊に凝縮しました。さらに、国内外の専門家による論文を通して、初期のデザイナーとしてのキャリアや、長年にわたる日本との知られざる関係を紐解くことができます。

さらに本書は、『はらぺこあおむし』であおむしが食べたものにちなんだ３色のバリエーションを用意。ベースカラーの「はっぱ（緑）」に、限定カラーの「りんご（赤）」「オレンジ（黄）」を加え、それぞれ異なる印象を楽しめる、遊び心あふれる一冊に仕上がりました。

※画像はイメージです。

［価格］2,970円 (税込)

A4変形サイズ、224ページ、

「あなあき」ハードカバー、コデックス装＋スイス装

●「りんご（赤）」「オレンジ（黄）」は数量限定につき、完売次第販売を終了いたします。

●各色とも内容は同一です。

●福岡、大阪会場での限定カラーの取り扱いは未定です。

●仕様・販売方法は変更となる場合がございます。

トピック 3. 展覧会オリジナルグッズを一部紹介!

特設ショップには、本展だけのオリジナルグッズも多数用意しています。あおむしグッズはもちろん、素敵なコラボレーションも準備中です。

★familiar×エリック・カール展

オリジナルデザイントートバッグ

神戸発祥のベビー・子ども関連ブランド「ファミリア」とのコラボレーショングッズ！エリック・カールの描いたアートワークが、チェック柄のクマのシルエットに。まち無しでA4サイズがゆったり入るサイズです。

［価格］7,150円（税込）

★HENRI CHARPENTIER×エリック・カール展

オリジナルパッケージ プティ・ガトー・アソルティ

兵庫県芦屋市で「スイーツも食べられる喫茶店」として創業した洋菓子ブランド「HENRI CHARPENTIER（アンリ・シャルパンティエ）」。カラフルな一口サイズの焼き菓子が8種入ったプティ・ガトー・アソルティが、本展でしか手に入らない特別パッケージで登場します。

［価格］1,296円（税込）

★PAPABUBBLE×エリック・カール展

フルーツミックス キャンディ

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。ワクワクな体験を提供するバルセロナ生まれの「PAPABUBBLE（パパブブレ）」。あおむしが食べたフルーツ4種と、あおむしがキャンディになった、楽しいコラボレーションアイテムです。あおむしが食べた跡の“穴あき”にもご注目。

［価格］972円（税込）

★アクリルスタンド ＜どようびのあおむし＞ ［価格］1,100円（税込）★ぬいぐるみ ＜フレームをもったあおむし＞ ［価格］2,970円（税込）★ポケット エコバッグ ［価格］3,080円（税込）★メッシュ フラットポーチ ＜りんごとあおむし＞ ［価格］2,750円（税込）★メッシュ シェルポーチ ［価格］3,080円（税込）

●画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

●グッズは会期途中から一部売り切れる可能性がございます。また会期途中から新しい商品が追加される可能性もございます。最新の情報は展覧会公式サイトのグッズページをご確認ください。

●各商品の在庫には限りがあります。一部商品は購入個数制限を設けることがあります。

●転売目的でのご購入は固くお断りします。

トピック４. 観覧料・スペシャルチケットのご案内

スペシャルチケットは公式オンラインチケットサイトにて販売中！

【平日限定ペアチケット】

開幕から7月17日(金)までの平日のみ使用できる、一般2枚を購入するより600円安いお得なチケットです。どなたかと一緒に来ても、一人で2回使用しても！

［料金］4,000 円（税込）

［販売期間］2月25日(水)10：00～4月24日(金)23：59 ※予定枚数に達し次第終了

［販売方法］公式オンラインチケット

●ご購入済みのチケットのキャンセルはできません。

●1回のお申込みで購入できる枚数は最大2セット（計4枚）です。

●土日・祝休日および会期末（7月22日～7月26日）は使用できません。

【観覧料（税込）】

一般：2,300円

大学生・専門学校生・65歳以上：1,600円

中高生：1,000円

小学生以下：無料

●土日・祝休日および会期末（7月22日～7月26日）は日時指定チケットが優先です。オンラインチケットの事前購入をおすすめします。

●本展チケットでMOT コレクションもご覧いただけます。 *4月25日～27日は休室のため、同日にはご覧いただけません。

●小学生以下のお客様は保護者の同伴が必要です。

●身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付添いの方（2名まで）は無料になります。

●各種お手帳をお持ちの方とその付添いの方（２名まで）、小学生以下の方、招待券をお持ちの方は事前予約は不要です。

［販売方法］

公式オンラインチケット 販売中

●「日時指定不要の平日チケット」と「土日・祝休日および会期末の日時指定チケット」の2種類がございます。来場日時をご確認のうえ、ご購入ください。

●日時指定チケットのキャンセルは当日９時まで可能です。日時指定不要の平日チケットおよび期日を過ぎた場合はキャンセル、払い戻しはできません。予めご了承ください。

美術館チケットカウンター 4月25日（土）～当日券を販売します。

●混雑時はご購入までお待ちいただく場合や、販売を終了する場合がございます。

3月20日は、「はらぺこあおむしの日」

3月20日は「はらぺこあおむしの日」として世界的にお祝いがされます。

昨年、日本でも日本記念日協会により、3月20日が「はらぺこあおむしの日」として正式に制定されました。

春分の日に、春の訪れを感じながらぜひ「はらぺこあおむし」のお話に想いを馳せてみてください。

【開催概要】

◼展覧会名 ： エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし

◼会期 ： 2026年4月25日(土) - 7月26日(日)

◼会場 ： 東京都現代美術館 企画展示室 1F/3F

［アクセス］ 〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1（木場公園内）

https://www.mot-art-museum.jp/

TEL：03-5245-4111（代表）

・東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」B2番出口より徒歩9分

・都営地下鉄大江戸線「清澄白河駅」A3番出口より徒歩13分

・東京メトロ東西線「木場駅」3番出口より徒歩15分、

または都営バスで「東京都現代美術館前」下車

・都営地下鉄新宿線「菊川駅」A4番出口より徒歩15分、

または都営バスで「東京都現代美術館前」下車

◼ 開館時間 : 10:00-18:00(展示室入場は閉館の30分前まで)

◼ 休 館 日 : 月曜日(5月4日と7月20日をのぞく)、5月7日、7月21日

◼ 主 催 : 東京都現代美術館、エリック・カール絵本美術館、読売新聞社

◼ 協 力 : 日本航空、偕成社、コスモマーチャンダイズィング

◼ 展覧会公式サイト : https://ericcarle2026-27.jp/

展覧会公式 SNS : ▼X:@ericcarle26_27 ▼Instagram:ericcarle26_27

◼ 巡回予定 : 福岡県立美術館 2026年10月23日(金) - 12月20日(日)

あべのハルカス美術館 2027年3月20日(土) - 5月9日(日)

Exhibition Outline

◼ Exhibition: Eric Carle: Art, Books, and the Caterpillar

◼ Dates: Saturday, April 25 - Sunday, July 26, 2026

◼ Venue: Museum of Contemporary Art Tokyo

Access: 4-1-1 Miyoshi, Koto-ku, Tokyo 135-0022

https://www.mot-art-museum.jp/en/

+81-3-5245-4111(General Information)

・From Kiyosumi-shirakawa Station on the Hanzomon Line: 9min. walk from the B2 exit.

・From Kiyosumi-shirakawa Station on the Toei Oedo Line: 13min. walk from the A3 exit.

・From Kiba Station on the Tozai Line: 15min. walk from the exit 3.

Or take the Toei Bus bound for "TOKYO SKYTREE Sta." and get off at "Tokyoto-Gendai-Bijutsukan"

・From Kikukawa Station on the Shinjuku Line: 15 min. walk from the A4 exit.

Or take theToei Bus bound for "Shimbashi", "Fukagawa Shako"or "Kiba Station" and get off at "Tokyoto-Gendai-Bijutsukan"

◼ Hours: 10:00 - 18:00 *Tickets available until 30 minutes before closing

◼ Closed: Mondays, May 7 (Thu.), July 21 (Tue.) *Opens on May 4 (Mon.), July 20 (Mon.)

◼ Organized by: Museum of Contemporary Art Tokyo, The Eric Carle Museum of Picture Book Art, The Yomiuri Shimbun

◼ With the Cooperation of: Japan Airlines Co., Ltd., Kaiseisha Publishing Co., Ltd., Cosmo

Merchandising Co., Ltd.

◼ Official Website: https://ericcarle2026-27.jp/en/

◼ Official SNS:▼X:@ericcarle26_27 ▼Instagram:ericcarle26_27