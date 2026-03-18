オトナもコドモも楽しめる『塊魂』が題材のさがし絵本『てれびげーむマガジン ゲーム大図かん 塊魂 王子をさがせ！』本日3月18日発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、『てれびげーむマガジン ゲーム大図かん 塊魂 王子をさがせ！』を、本日2026年3月18日（水）に刊行しました。

ヘンテコな世界がクセになる！ 『塊魂』のさがし絵本！

人気ゲーム『塊魂』のさがし絵本が登場！ 『塊魂アンコール』、『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』、『ワンス・アポン・ア・塊魂』に登場したステージがモチーフになったモノだらけの絵の中から、王子やメイツ、シュウマイやカサといったモノをさがす謎解きが楽しめます。

ゲームを知らなくても、『塊魂』のヘンテコでカワイイ世界とカラフルな絵は見ているだけでも楽しく、小さなお子様でも夢中になること間違いナシ！？

なお本書のさがし絵はすべて、『塊魂アンコール』、『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』、『ワンス・アポン・ア・塊魂』の開発チームによる描き下ろしとなっています。お子様だけでなく、大人ファンの皆さんにもぜひ手に取ってもらいたい1冊です。

限定特典付きのデラックスパックも発売！

KADOKAWA Game Linkageのオンラインショッピングサイト「ebten[エビテン]」では、本書籍と王子やメイツをさがすのに使えるアクリル製の「王子さがし棒」をセットにした『ebtenDXパック』も発売します。なお限定商品のため、なくなり次第販売終了となります。

「王子さがし棒」の実物はこちらでも紹介中！

https://youtube.com/shorts/hDtt22ZpPLw?si=74NQW_1TMh9tkM_P

塊魂(TM)Series & （C)Bandai Namco Entertainment Inc.

概要

【書 名】てれびげーむマガジン ゲーム大図かん 塊魂 王子をさがせ！

【発売日】2026年3月18日（水）

【定 価】1,320円（本体1,200円＋税）

【仕 様】サイズ180mm×210mm／本文32ページ

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

●詳細はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000103/

●購入はこちら

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4040900006

●『塊魂』シリーズとは

塊を転がし、モノを巻き込み、大きくしていくアクションゲームシリーズです。2004年に第1作目が発売されて以来、家庭用ゲームやモバイルゲームとして数多くのシリーズが登場しました。独特なゲーム性や他にはない世界観、豪華なBGMなどが高く評価されています。2025年10月23日には、約14年ぶりの最新作『ワンス・アポン・ア・塊魂』も発売されました。

ebten限定『ebtenDXパック』も同時発売

ECサイト ebten[エビテン]では、王子さがし棒をセットにした『てれびげーむマガジン ゲーム大図かん 塊魂 王子をさがせ！ ebtenDXパック』も同時発売しています。

▼ebtenDXパック 商品情報

【商品名】てれびげーむマガジン ゲーム大図かん 塊魂 王子をさがせ！ ebtenDXパック

【発売日】2026年3月18日（水）

【価 格】2,200円（本体2,000円＋税）

【同梱物】王子さがし棒（縦約105mm×横約32mm）

●詳細・購入はこちら

ebtenDXパック

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026031821/

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

関連情報

●YouTube公式チャンネル

YouTube「てれびげーむマガジンチャンネル」も更新中！

https://www.youtube.com/@tvgamemagazine

毎月第３金曜日の夕方5時からは、ゲーム実況を担当する人気編集者・さなぴーの生放送をお届け中。視聴者のコメントに答えながら、そのとき最新のゲームを生実況します。

また、毎週木曜日には過去の『てれびげーむマガジン』付録DVDに収録した実況動画をアップ中。こちらではおもに、インディーゲームをお届けしています。

てれびげーむマガジン公式SNS

『てれびげーむマガジン』各公式SNSでは、新刊の発売情報やイベントの開催情報をお届けしています。フォロー＆友達登録して、『てれびげーむマガジン』を応援しよう！

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アカウント名：てれびげーむマガジン編集部

てれびげーむマガジンについて

『てれびげーむマガジン』は2026年に創刊18年を迎えるゲーム雑誌です。4歳～10歳くらいのお子様を対象としており、キャラクターのイラストやゲームの画面写真など、ビジュアルを中心にしたにぎやかな誌面が特徴。使っている漢字は小学3年生で習うものまでで、すべての漢字に読み仮名がふってあるので、文章を読む練習にもなります。



またてれびげーむマガジン編集部では、特定のゲームを特集した『別冊てれびげーむマガジン スペシャル』や、おもに『どうぶつの森』を中心としたかわいいゲームを取り扱う『ぴこぷり』、ゲームのキャラクター図鑑といった書籍など、お子様を対象としたゲーム関連雑誌・書籍を刊行しています。

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、 株式会社KADOKAWAの100％子会社です。 「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、 Webサービス運営、 動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。 そのほか、 グッズ制作やイベント企画・運営、 eスポーツマネジメントなど、 ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。 ゲームとユーザーの熱量を高め、 ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp