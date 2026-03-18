【神戸阪急】「雨の音、春のロマンス　～パソッティが奏でる美沙子の魔法～」　「パソッティ」×青木美沙子×神戸阪急のコラボ商品を期間限定で販売！

株式会社阪急阪神百貨店

神戸阪急では、イタリアの傘ブランド「Pasotti（パソッティ）」の期間限定ショップを4月3日(金)～5日(日)の3日間限定で、本館5階に特設いたします。会場では、定番アイテムのほか、モデルの青木美沙子とのコラボレーションアイテムを予約販売いたします。「Pasotti」の膨大なラインアップから、青木美沙子が神戸阪急のために特別にセレクトしたデザインは、まさに「春のロマンス」を感じさせる魔法のような仕上がりです。

4月4日（土）には青木美沙子が来店。店頭にて本人がコラボレーションアイテムの接客販売をいたします。

※コラボレーションアイテムの予約販売は、店頭のほかオンラインでも数量限定で承ります。

■イタリアの職人技と、青木美沙子の感性が織りなす「魔法の一本」

Ｐasotti未公開クロスデザインから青木美沙子がセレクトしました。

【長傘】

フローラル×ピンク 44,000円



明るく華やかな印象の内側に広がる幻想的な花柄と、丸みのある可憐なハンドルを合わせ、優雅な空間を演出します。



〇青木美沙子のコメント

花束を持っているかの様な、華やかな空間で雨の憂鬱な気分を明るく元気にしてくれるカラーです。

【折りたたみ傘】

プチブーケ×クリスタル 31,900円



ピンクのトーンにこだわった愛らしいブーケのデザイン、宝箱から取り出したような折りたたみ傘に仕上げました。



〇青木美沙子のコメント

持ちやすい折りたたみ傘なのにハンドル部分が宝石の様な高級感と輝きで毎日持ち運びたくなります。

落ち着いたカラーでどんな方にも手に取っていただきやすいデザインに仕上げました。

【パラソル】

ブラックフリル×レザーハンドル 53,900円



外側には存在感のあるクラシカルなフリル、内側にイタリアンレースを丁寧に縫い合わせた特別なパラソル。

肌心地の優しい上質なレザーハンドルを、華奢なデザインに仕上げました。

〇青木美沙子のコメント

レースの透け感がゴージャス感を与え、黒はどんなファッションにも年中合わせやすいカラーです。

【長傘】

チェック×アンバー 46,200円



手元に煌めくラグジュアリーなアンバービジュー。光沢感煌めくブラウンの生地の先に広がるのは、まるで秘密のティータイムのような特別な空間。いつものコーディネートに確かな品格を添えてくれます。



〇青木美沙子のコメント

クラシカルなブラウンの色合いで、クラシカルロリータとの相性バッチリです。チェックと花柄の組み合わせが上品です。

「雨の音、春のロマンス。～パソッティが奏でる美沙子の魔法～」

イタリアの傘ブランド「パソッティ」期間限定ショップ

～「パソッティ」× 青木美沙子 × 神戸阪急 コラボレーション～

期間：４月３日（金）～５日（日） 午前１０時～午後８時※最終日は午後6時終了

会場：神戸阪急 本館5階 エスカレーター横 特設会場

URL：https://www.hankyu-dept.co.jp/kobe/shopnews/detail/12688552_2191.html

■青木美沙子来店

日時：４月４日（土）午後１時～午後４時

会場：神戸阪急 本館5階 エスカレーター横特設会場

青木美沙子が店頭にてコラボレーションアイテムの接客販売をいたします。

当日店頭で購入のお客様は青木美沙子との2ショットを撮影していただけます。

ご希望の方はカメラ、スマートフォンなどをご持参ください。

※混雑緩和のため、お一人様10分間の入れ替え制とさせていただきます。

※当日のサイン対応は控えさせていただきます。あらかじめご了承ください。



■コラボレーションアイテムのオンライン先行予約販売について

（阪急百貨店オンラインサイト）

店頭販売に先駆け、数量限定でコラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。

・受付期間： 3月27日(金) 午前10時00分 ～ 4月7日(火) 午後11時59分

・販売サイトURL：https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?shoptype=1&cid=b_hbss_pti&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_term=fashion(https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?shoptype=1&cid=b_hbss_pti&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_term=fashion)

※コラボレーションアイテムのお渡しは、オンライン・店頭とも6月中旬以降を予定。

※コラボレーションアイテムをお買上げのお客様には、青木美沙子直筆サイン入り撮りおろしステッカー4種1セットをプレゼント。ステッカーは、商品に同梱します。

※定番アイテムはウイメンズのみ取り扱います。

※写真はイメージです。実際の商品の色・形など若干異なる場合があります。

※不良品以外の返品‧交換はいたしかねます。

Pasotti（パソッティ）

1956年創業、イタリアの職人技が息づく傘ブランド。

骨組みが見えない・触れない"ダブルクロス仕様"は、華やかな空間を演出する美しさと丈夫な機能性を兼ね備えています。

装いの仕上げにふさわしい、品格を引き立てる傘の世界をお楽しみください。

青木美沙子（あおきみさこ）

ロリータモデル、正看護師。

外務省の「ポップカルチャー発信使（通称「カワイイ大使」）」に任命された2009年以来、国際的に活動を続けてきた。これまでに25か国以上を訪れ、ロリータファッションの普及と発展に携わるなど、ロリータファッションの第一人者として活動中。数々のロリータファッション誌で表紙を飾るほか、自身の書籍も出版しブランドコラボなどプロデュース業も行う。