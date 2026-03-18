ラーメンもキャラクターも満喫！『元祖ニュータンタンメン本舗×ちみたん 2026』を錦糸町マルイで開催

株式会社丸井グループ

錦糸町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）は、７Fイベントスペースにて、神奈川・川崎のソウルフードを生み出した『元祖ニュータンタンメン本舗』と、SNS発の人気キャラクター『ちみたん』とのコラボイベント『元祖ニュータンタンメン本舗×ちみたん 2026』を開催いたします。

■ご当地ラーメン×人気キャラクターの「おいしい＆かわいい」コラボ

川崎のソウルフード『元祖ニュータンタンメン本舗』のニュータンタンメンは、真っ赤でパンチのあるスープに、にんにくとひき肉の旨味がぎっしり詰まったスタミナ系ラーメン。卵のまろやかさがピリ辛スープと絡み、一口すすれば香ばしいにんにくと辛さが口いっぱいに広がる、思わずもう一口と箸が進む一杯です。

川崎のソウルフード「ニュータンタンメン」

そのラーメンを、SNSで人気のハムスターキャラクター『ちみたん』がつくる姿は愛くるしく、小さな体で湯切りしたり、腕組みポーズを決めたりする様子は、見ているだけで微笑ましい光景。真っ赤なスープとふわふわの『ちみたん』の組み合わせは、ラーメンの力強さとキャラクターのかわいさが絶妙に重なります。

腕組みポーズを決める『ちみたん』

さらに、このコラボイベントでは、できたてのラーメンをその場で味わえるのが魅力。湯気と香りに包まれた空間で熱々の麺をすする瞬間は、興奮すること間違いなし！友達や家族と楽しんだり、写真に収めたり、食べる楽しさとかわいさを同時に体験できます。

ラーメンの後は、甘いパフェやひんやりドリンクでお口直しも。クリームたっぷりのパフェを前にした『ちみたん』のきらきらした目を想像すれば、思わず笑顔に。辛さのあとに広がるやさしい甘さが、イベントの楽しさをさらに引き立てます。

湯切に奮闘する『ちみたん』

地域ラーメン文化とSNSキャラクター文化が交わるこの「食欲そそるコラボ」は、ラーメン好きもキャラクターファンも楽しめる、おいしい＆かわいい体験を届けてくれます。

■おしながき（一例）

ちみたんラーメンセット 2,650円（税込）ちみたんラーメンセット

2,650円（税込）

『ちみたん』のかわいい世界観を詰め込んだ特別なラーメンセットです。

ピリ辛でコクのあるニュータンタンメンとセットになった、つやつやのご飯やジューシーな餃子には『ちみたん』の表情が！

しっかりとした旨みのニュータンタンメンと、見た目にもかわいいトッピングが揃った、満足感たっぷりのセットです。食べておいしく、見て楽しい、コラボならではのスペシャルメニューです。

イチゴとちみたんの仲良しパフェ 1,800円（税込）イチゴとちみたんの仲良しパフェ

1,800円（税込）

甘酸っぱいイチゴとふんわりクリームをたっぷり重ねた、華やかでかわいらしいパフェ。一口食べると、イチゴの爽やかな酸味とクリームのやさしい甘さが広がり、バランスのよい味わいが楽しめます。

トップには『ちみたん』のかわいいトッピングがちょこんと乗っていて、思わず目を引くキュートな見た目も魅力。ビジュアルの楽しさと、さっぱりとした甘さで最後まで飽きずに味わえる、心ときめくデザートです。

チョコの中で暮らすちみパフェ 1,800円（税込）チョコの中で暮らすちみパフェ

1,800円（税込）

濃厚なチョコレートとアイスクリームが重なり合った、贅沢なチョコレートパフェ。一口食べるごとに広がるコク深い甘さと、ひんやりなめらかなアイスの組み合わせが、チョコ好きにはたまらないリッチな味わいを楽しませてくれます。

グラスの中にはチョコレートの世界が広がり、その中で『ちみたん』がちょこんと暮らしているかのような、遊び心いっぱいのかわいいデザイン。思わず写真に収めたくなる見た目の楽しさと、満足感たっぷりの甘さが魅力の一品です。

ちみドカッとメロンフロート 880円（税込）ちみドカッとメロンフロート

880円（税込）

鮮やかなグリーンが目を引くメロンソーダに、ひんやり甘いアイスクリームを豪快にトッピングした贅沢なフロート。グラスの中でシュワシュワとはじける炭酸と、まろやかなアイスの組み合わせが絶妙で、一口ごとに爽やかな甘さが広がります。

ちょこんと乗った『ちみたん』のかわいいトッピングが、ポップで楽しいアクセントに。見た目のかわいさと爽快な味わいの両方が楽しめる、インスタ映えも抜群の一杯です。暑い日や気分をリフレッシュしたい時にもぴったりな、メロンフロートです。

ちみサッパリ・癒しリンゴ 650円（税込）ちみサッパリ・癒しリンゴ

650円（税込）

すっきりとした味わいのリンゴドリンクで、気分をリフレッシュ。

口に含むと広がるやさしい甘さと、後味に残る爽やかな香りが心地よく、一口ごとにほっと癒やされる一杯です。さっぱりとした飲み心地なので、お食事のあとにもぴったり。

グラスには、かわいい『ちみたん』のストローピックがちょこんと添えられていて、思わず写真を撮りたくなるキュートさも魅力です。

違いちみたん（マシュマロ） 1つ400円（税込）違いちみたん（マシュマロ）

1つ400円（税込）

いろいろな表情の『ちみたん』が楽しめる、ふわふわ食感のマシュマロ。やさしい甘さと軽やかな口どけで、一つ食べるだけで癒やされます。

ドリンクに浮かべてかわいさを楽しむのも、そのまま味わうのも、どちらもおすすめです。見た目も楽しく、『ちみたん』の魅力を気軽に味わえるキュートなスイーツです。

メニュー一覧

■限定グッズも登場！

『元祖ニュータンタンメン本舗×ちみたん 2026』限定で、ラーメンをテーマにしたユニークでキュートなグッズが登場しました。キーホルダーやアクリルチャームは、『ちみたん』がラーメン屋さんになった姿がとっても愛らしいデザイン。バッグや鍵につければ、毎日がちょっと楽しくなります。さらに、普段使いしやすいTシャツやキャップは、シンプルなのに遊び心たっぷり。ラーメンモチーフのロゴや、働く『ちみたん』の姿がさりげなくデザインされていて、ファン心をくすぐります。

ランダム缶バッジはどのデザインが出るかお楽しみ！そしてトートバッグは、買い物やお出かけにもぴったりです。

お気に入りのアイテムで、『ちみたん』と一緒にラーメンライフを楽しもう！

グッズ一覧

■ご購入特典

ちみたんラーメンセットをお買上げのお客さまには、『ちみたん』のかわいいイラストがたっぷり描かれた特製グッズをプレゼント！セット内容は、ラーメンタイムをもっと楽しくする「紙ナプキン」、お出かけに便利な「ポケットティッシュ」、食事の雰囲気を盛り上げる「お箸袋」、そしておうちでも楽しめる「ちみたんラーメンお楽しみキット」の4点セットです。

どれも『ちみたん』ファンにはたまらないデザインで、食べる楽しさだけでなく、見て、使って、持ち帰っても楽しめるうれしいアイテムばかり。ラーメンの時間がもっとハッピーに、もっとかわいくなること間違いなしです！

ラーメンセットご注文のお客さまにプレゼント！

■イベント概要

開催店舗：錦糸町マルイ 7F イベントスペース

開催期間：2026年3月20日（金・祝）～3月29日（日）

営業時間：11:00～20:30

１.11:00～12:00 ２.12:00～13:00 ３.13:00～14:00 ４.14:00～15:00

５.16:30～17:30 ６.17:30～18:30 ７.18:30～19:30 ８.19:30～20:30

※60分入替制

※各回、終了30分前までにラストオーダーとお会計をお願いいたします

※飲食ご利用のお客さまのみグッズをご購入いただけます

▼錦糸町マルイ

https://www.0101.co.jp/054/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/