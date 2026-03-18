“AI実装、頼みたい”を叶える　クラウドワークス、20社限定・11万円～「AI実装伴走プラン」を提供

株式会社クラウドワークス

フリーランス業界最大級プラットフォーム（登録ワーカー含む登録ユーザー数700万人・登録企業100万社(*1)）を基盤に、IT人材＆DXコンサルティングサービスを提供する株式会社クラウドワークス（本社：東京都港区 代表取締役社長 兼 CEO：吉田 浩一郎 以下「当社」）は、2026年3月18日（水）より、各企業の実態に合わせたAI開発を一気通貫で完結させる「AI実装伴走プラン」を20社限定・税込11万円(*2)から提供を開始します。

関係者限定の先行提供では、開始からわずか2日間で、飲食・医療法人・介護福祉業から投資銀行・ベンチャーキャピタルまであらゆる業種の経営者・事業責任者・DX担当者から、定員を上回る申し込みがありました。先行提供した企業からは「AI活用の重要性は理解しつつも、試行錯誤に時間を割くのは難しい」「本来注力すべき業務に集中するためにも、AI実装は自ら手を動かさず、専門的な知見を持つ外部に委ねたい」という声が数多く挙がりました。

こうしたニーズに応えるため、本プランでは、専門のコンサルタントとエンジニアが専任体制で顧客に伴走し、業務に合わせた実装フロー設計、プロンプト構築、実際のPC環境への導入、使い方レクチャーまでを一気通貫で代行する「AI時代の新しいアウトソース」を提供します。社内にエンジニアがいなくても、最短で相談当日のうちに「現場ですぐに使える・動かせる状態」を提供し、経営者や事業責任者の皆様が試行錯誤に時間を奪われることなく、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を実現いたします。

▼「AI実装伴走プラン」詳細・お申し込み

https://crowdworks.satori.site/no3_ai_free_consultation(https://crowdworks.satori.site/no3_ai_free_consultation)

20社限定で、特別価格 11万円（税込）から提供(*2)

*1 当社グループ全体の累計数値

*2 業務の複雑性や実装範囲により、別途お見積りが必要となる場合がございます

■ 「AI実装伴走プラン」3つのポイント

1. まるごと任せて、コア業務に集中

「AI活用は必須だが、自分で設定や学習に時間をかけるべきか」という経営層の悩みを解決します。AIの実装や設定はその道のプロに一任することで、お客様は本来時間を割くべき重要なコア業務に専念できます。「自分で手を動かさずに全部頼みたい」という本質的なニーズに応える、AI時代の新しいアウトソースの形です。

2. エンジニア不要。設計～実装まで一貫対応

高度なコードを理解できるエンジニアが社内にいなくても問題ありません。当社のコンサルタントとエンジニアが専任で対応し、貴社業務に合わせた詳細な設計から、実績ある型をベースにしたプロンプト構築、そして実際のPC環境への導入・セットアップまでを一気通貫で代行します。

3. 最短、相談当日から現場で動く

「AIツールを導入したのに、気づいたら現場が元のやり方に戻っていた」そういう経験をされている企業担当者は沢山います。実際の環境に合わせた動作確認やチューニング、具体的な使い方のレクチャーまで伴走するため、自走を待たずとも、最短で相談した当日から現場で「そのまま動かせる状態」を実現します。

■ 先行提供企業の声（一部抜粋）

■ オンラインでのAI活用相談会（無料）も実施中

- 「経営層はコア業務に集中すべき」――AI実装の外注化で本来の役割へAI活用が必須と言われる中で、「経営層が時間をかけてAIを使いこなすことが本当に最優先なのか？」という疑問が表では言いづらい雰囲気でした。本来、時間を割くべきはコア業務であり、AI実装はその道のプロに気軽にアウトソースできる環境が不可欠だと感じていました。まさに、その本質的なニーズに応えてくれるサービスです。（介護福祉・代表取締役社長）- 「社内にエンジニアがいなくても大丈夫」――プロンプト設計から実装までをプロに一任そもそも経営者が高度なAIのコードを理解する必要はなく、エンジニアがそばにいれば良いだけの話です。しかし、中小企業では専門人材の確保が難しく、導入の壁となっていました。社内にエンジニアがいなくても、プロンプト設計から実装までを一貫して任せられる「AI時代の新しいアウトソースの形」は、まさに当社が求めていたものです。（不動産・事業担当者）- 「試行錯誤する時間はもう不要」――自走を待たず、プロの伴走で即戦力化を実現AIを色々な業務に活用したいという思いはありますが、全てを自分で試行錯誤するのは非効率です。必要なのは、現場の「自分で手を動かさずに、できる人に全部頼みたい」というニーズに応え、すぐに業務を変えてくれる伴走者です。このサービスで、技術的な壁に悩まず、やりたかったAI実装をすぐに形にできそうです。（D2C・マーケティング責任者）

AI活用に関心はあるけれど、何から始めればいいか分からない -- そういった方向けに、AI活用の可能性をプロと一緒に探る60分のオンライン個別相談を無料で開催しています。現在の業務フローをお伺いしながら、どこをAI化すればインパクトが大きいかを一緒に整理します。また、当社で実証済みの186件(*3)のAI活用ノウハウから、貴社に最適な解決策をご提案します。

実装まで踏み切るか決まっていない段階でも、情報収集の一環としてお気軽にご活用ください。

＜AI活用による生産性向上の事例＞

- 営業・セールス部門：見積作成やメール作成等の定型業務を77%削減- カスタマーサポート：Wチェック業務の自動化- 開発・クリエイティブ：LP制作工程（企画～実装）をAIで完結し制作期間を1カ月から3日に短縮- 採用・人事：スカウト文面作成の自動化により作成時間を80%削減

*3 当社社内AI活用コンテスト「AI-PPP（AI-Personal Purpose Pitch）」における2024年～2025年の累計提出事例数

▼AI活用相談会（無料）実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50142/table/309_1_c8edddb163654ae3c8e7a36a28ce36db.jpg?v=202603180451 ]

■ 当社責任者からのコメント

株式会社クラウドワークスAI-BPO事業 営業責任者 執行役員酒井 亮

労働力不足が深刻化する中、企業におけるAI活用は、もはや選択肢ではなく、必須の経営テーマとなっています。しかし、多くの企業様とお話しする中で、ツールは導入したものの、本質的な事業インパクト（生産性向上や売上創出）に繋がっていないというジレンマが起きていることを強く感じています。当社はこれまで、日本最大級のプラットフォームを通じて『人』の力を提供し、企業の課題を解決してきましたが、これからの時代はすべての企業において『人とAI』の最適なハイブリッド環境を構築することが不可欠です。本相談会では、お客様への支援実績だけでなく、私たちが全社を挙げて実践・検証してきたAX（AI業務変革）のリアルな軌跡を公開します。単なるツールの紹介にとどまらない、真の事業成長をドライブするための"実行可能な一歩"を、共に創り上げていきたいと考えています。

株式会社クラウドワークスAI-BPO事業 開発責任者 執行役員九鬼 隆剛

素晴らしいAIツールを導入しても、現場でよく起こるのは『使いこなし方が分からず、結局元のやり方に戻ってしまう』という現象です。実は私たちクラウドワークス自身も、これまでに数々の失敗や試行錯誤を繰り返してきました。だからこそ、現場にAIを定着させるには、綺麗な理論ではなく『明日からすぐ使える泥臭いノウハウ』が必要だと確信しています。今回の相談会では、当社の営業、企画、カスタマーサポート、管理部門などの現場で、工数削減やリードタイムの短縮を生み出した『本物の事例』や『失敗から学んだ運用ルール』を包み隠さずお伝えします。現場の皆様が煩雑な定型業務から解放され、より人間らしい創造的な仕事やお客様との対話に集中できるよう、実体験に基づいた本気の伴走支援をお約束します。

■ 当社の目指す姿：AI-BPOによる「AI格差」という社会課題の解決

日経BPの調査(*5)によると、従業員数5,000人以上の大企業において生成AIを「全社活用」している割合が19.0%に達する一方、300人未満の中小企業ではわずか1.3%にとどまっており、全社レベルでのAI活用格差は約15倍にまで広がっています。また、AI活用を推進できていない理由として、中小企業の55.1%が「活用できる専門人材の不足」を、43.8%が「利点・欠点を評価できない」ことを挙げています。(*6) 当社は、自社でのAI活用実績をもとに、これらの障壁を取り除く「AI-BPO」を通じて、中小企業の生産性向上を最短距離で支援します。

*5 日経BP 総合研究所「DXサーベイ2025-2027」（2024年10月発行）https://info.nikkeibp.co.jp/nxt/campaign/b/289900/(https://info.nikkeibp.co.jp/nxt/campaign/b/289900/)

*6 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「DX推進指標 自己診断結果 分析報告書」https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/bunseki-report.html および東京商工リサーチ「生成AIの活用に関するアンケート調査」https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200974_1527.html(https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200974_1527.html)

■株式会社クラウドワークスについて

クラウドワークスは「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、フリーランス人材を中心とした人材エージェント事業及び企業の生産性を向上するDXコンサルティングサービスを展開しています。2025年12月末時点で、当社提供サービスのユーザーは760.0万人、クライアント数は108.9万社に達し、内閣府・経産省・外務省など政府12府省を筆頭に、累計で80以上の自治体・行政関連団体の利用実績があります。2014年に東証マザーズ上場、2022年の市場再編で東証グロース市場へ（証券コード3900）、2015年には経済産業省 第1回「日本ベンチャー大賞」ワークスタイル革新賞および、グッドデザイン・未来づくりデザイン賞を受賞。

会社名：株式会社クラウドワークス

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎

所在地：東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階

設 立：2011年11月11日

事 業：インターネットサービスの運営

資本金：28億1,004万円 ※2025年12月末現在

URL：https://crowdworks.co.jp/

運営サービス：

日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」https://crowdworks.jp(https://crowdworks.jp)

その仕事、できる人 すぐ見つかる 「クラウドワークス エージェント」https://agent.crowdworks.jp/(https://agent.crowdworks.jp/)

ハイスキルなフリーランスに自由な働き方を。「クラウドワークス テック」https://tech.crowdworks.jp/(https://tech.crowdworks.jp/)

即戦力ITフリーランスと直接つながれるマッチングプラットフォーム「テックダイレクト」https://techdirect.jp(https://techdirect.jp)

ハイクラスの副業「クラウドリンクス」https://crowdlinks.jp/(https://crowdlinks.jp/)

生産性向上コンサルタントによる経営課題解決支援「クラウドワークスコンサルティング」https://consulting.crowdworks.co.jp/(https://consulting.crowdworks.co.jp/)

働き方を見える化するクラウド型工数管理サービス「クラウドログ」https://www.crowdlog.jp/(https://www.crowdlog.jp/)

人事データを見える化する人的資本経営SaaS「Human & Human」https://human-human.jp/(https://human-human.jp/)

副業・フリーランス向けのオンラインスクール「クラウドワークス アカデミー」https://minnano-college.jp/(https://minnano-college.jp/)

30秒で作れるスキルEC作成サービス「PARK」https://park.jp/(https://park.jp/)

初期費用なしの会費決済サービス「メンバーペイ」https://memberpay.jp/(https://memberpay.jp/)

グループ会社：

RPAを中心としたテクノロジーで成長を加速させるエンジンをかける「Peaceful Morning株式会社」https://peaceful-morning.com/(https://peaceful-morning.com/)

“ハタラクを自由化し、人生の可能性を広げる”副業プラットフォームを運営「株式会社シューマツワーカー」https://company.shuuumatu-worker.jp/(https://company.shuuumatu-worker.jp/)

プロのデザイナー・クリエイターが利用する派遣・転職・フリーランス支援会社「株式会社ユウクリ」https://www.y-create.co.jp/(https://www.y-create.co.jp/)

テクノロジーとデザインの力で「もっと便利に・楽しく」を創り出すWEB・アプリ開発会社「株式会社ソニックムーブ」https://sonicmoov.com/(https://sonicmoov.com/)

700万のフリーランスを活用し、“コンサルの民主化”を目指す「株式会社クラウドワークス コンサルティング」https://cw-consulting.co.jp/(https://cw-consulting.co.jp/)

DX・セキュリティ・IoT領域でのシステムインテグレーションサービスを提供「skyny株式会社」https://skyny.co.jp/(https://skyny.co.jp/)