【INDIVI】着た瞬間、もっとひんやり！接触冷感加工のリネンシャツを3月18日(水)より発売

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「INDIVI（インディヴィ）」は、リネン本来の清涼感に接触冷感加工をプラスしたリネンシャツを3月18日（水）より公式オンラインストアにて、3月19日（木）より店頭にて発売いたします。

「INDIVI（インディヴィ）」は、自分らしさを大切にする女性たちに向けた、時代性にあったモードテイストを感じさせるリアルクローズブランドです。

キャリアブランド市場の中でスタイリッシュなテイストで、シャープな着こなしを求める働く女性に支持され続けています。

INDIVIのリネンシャツがパワーアップして登場。リネンが持つ清涼感に、さらにひんやり感を感じられる接触冷感加工を施しました。また、UVカット機能で日差しの強い日の頼れる味方に。カシュクールにもできるボタンをプラスし、定番のシンプルなシャツスタイルからウエストをアレンジしたスタイルまで着こなしの幅を楽しめるのも魅力です。ベーシックカラー、ストライプ柄、リネンならではの発色を活かしたビビッドカラーなど、8種のカラーを取り揃えました。

働くすべての女性を応援するINDIVIの機能性シャツを是非ご覧ください。

詳細を見る :https://store.world.co.jp/brand/indivi/item/BR12726S0031?areaid=sp127_indivi&wid=12785400

【ひやしリネンシャツ】

ホワイト(001)ライトイエロー(030)ブルー(393)ネイビー(394)ブルー(093)モカブラウン(042)モカブラウン(642)チャコールグレー(014)

SHIRT 各\13,２00（tax in）

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア：http://indivi.jp

■ 全国のINDIVI店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR127&link_id=127_H_all-size_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR127&link_id=127_H_all-size_shoplist)

【 Social Media 】

■ Instagram：@indivi__official

■Ｘ：@indiviofficial

■LINE @indivi https://lin.ee/EWQs7Dc

【 Brand Concept 】

自分らしさ（INDIVIDUAL）を大切にする女性たちに向けた、時代性にあったモードテイストを感じさせるリアルクローズブランドです。

キャリアブランド市場の中でスタイリッシュなテイストで、シャープな着こなしを提案します。

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（ワールドグループ）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/