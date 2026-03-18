【Dessin】3月25日（水）泉北高島屋にオープン

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するライフスタイルストア「Dessin（デッサン）」は、3月25日（水）に泉北高島屋2Fに新店舗をオープンいたします。

全国百貨店、駅ビル、ショッピングセンターで展開するDessin（デッサン）は、レディース、メンズ、キッズのウェアからライフグッズまで、ファミリーで楽しめる商品を展開しております。

今回オープンする店舗は、レディース・メンズ・キッズ・ユニセックスアイテムのフルカテゴリーを展開！

青と白を基調としたのびやかな雰囲気の店内では、オリジナルのアパレルアイテムや雑貨、バイイングアイテム、観葉植物などライフスタイルに馴染む幅広いアイテムを取り揃えております。

オープンを記念し、3月25日（水）よりオランダのぬいぐるみメーカー「BON TON TOYS」のPOP-UPストアを開催いたします。

可愛らしいミッフィーのぬいぐるみやチャーム、ライトなどのアイテムが泉北高島屋デッサンに集結！

また、オープンを記念してお得なキャンペーンも開催いたします。

新たな場所で多くのお客様とお会いできることを楽しみにしております。

この機会にデッサンの新店舗へぜひお立ち寄りください。

新店舗イメージ【Dessin 泉北高島屋：店舗概要】

◆店名：泉北高島屋デッサン

◆オープン日：3月25日（水）

◆住所：〒590-0115 大阪府堺市南区茶山台1-3-1 泉北高島屋2F

◆営業時間：10：00～19：00

※営業時間、定休日は泉北高島屋に準ずる。

【オープン記念キャンペーンのご案内】

１.ワールドプレミアムポイントを10倍進呈！

3月25日（水）～4月7日（火）までの期間、メールマガジンご登録で、ワールドプレミアムポイントを通常の10倍進呈いたします！

２.オリジナルポーチをプレゼント！

税込11,000円以上お買い上げのお客様にオリジナルポーチをプレゼント！

※ノベルティは数量限定のため、無くなり次第終了となります。

【商品のお取扱い】

■ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58)

【Social Media】

■ Instagram ＠dessin_official_jp

【Brand Concept】

アメリカ東海岸ロングアイランド ハンプトンズの伸びやかで心豊かなライフスタイル

海の香りを感じるクリーンで心地よい 時代にフィットしたカジュアルなスタイル

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（ワールドグループ）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/