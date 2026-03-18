【室屋義秀】王座奪還へ。福島に世界が集結、AIR RACE X 全選手確定＆初公式キャンプも開催

AIR RACE X最高時速400km、最大重力加速度12G。空のモータースポーツAIR RACE X 2026年の全パイロットが確定。新時代の空の戦いがここから動き出す。(c) AIR RACE X- 【室屋義秀】王座奪還へ。世界7ヵ国から精鋭8名が確定し、北米の新星2名が聖地「ふくしまスカイパーク」に集結。- 【次代の王者育成】最高時速400km・最大10Gの飛行演習と、スポンサー獲得等プロのビジネス座学を5日間にわたり実施。- 【開幕戦放送＆取材公開】熱狂の開幕戦は6月28日（日）YouTube放送決定。4月9日（木）は福島での公式キャンプをメディア初公開。

▼ 大会公式サイトはこちら(https://airracex.com/ja/)

空の聖地・福島で始まる、プロの洗礼と王座へのプロローグ

AIR RACE X 2026年シリーズを戦う全8名のパイロットラインナップが確定しました。世界7ヵ国から精鋭が集う新シーズン。王座奪還を誓う絶対王者・室屋義秀選手を育て上げたホームグラウンド「ふくしまスカイパーク」で開催される初の公式キャンプでトッププロとしての洗礼を受けるのが、北米から新たに参戦が決定した若き新星、マイケル・トリグヴァソン選手（カナダ）とメリッサ・バーンズ選手（米国）です。

世界7ヵ国から選ばれし8名のトップパイロット。北米からの新星も加わり、王座を巡る新時代のグローバルな戦いが幕を開ける。(c) AIR RACE X

今回、5日間にわたって福島で初開催される「AIR RACE X パイロットアカデミー（公式キャンプ）」では、最高時速400km・最大10Gという極限環境での操縦技術やデータ分析が徹底的に評価されます。

また、初日となる4月6日（月）には、英国の専門組織「The Pro Sports Hub」によるモータースポーツを戦い抜く上で不可欠な「スポンサーシップ収益の獲得」に関する実践的な研修もオンラインで実施され、プロフェッショナルとして生き残るための知識と理解を深める機会となります。

🔔【メディアの皆様へ】4月9日（木）福島での取材のご案内

記事後半に詳細な取材申し込み要項を記載しております。迫力の飛行風景をはじめ、新人2選手や室屋選手、大会CEOへのインタビューが可能です。 詳細はメディア限定ページをご確認ください。

2026年シリーズ レース放送スケジュール

絶対王者・室屋義秀選手を育て上げた空の聖地『ふくしまスカイパーク』。北米からの若き新星2名が、ここでトッププロとしての洗礼を受ける。(c) AIR RACE X

新時代の空の戦いの幕開けとなる今シーズンのレース模様は、以下の日程で放送が決定いたしました。8名のトップパイロットたちが繰り広げる熱戦にご期待ください。

放送日時：

第1戦 6月28日（日）

第2戦 7月19日（日）

第3戦 8月16日（日）

第4戦 9月13日（日）

▶配信プラットフォーム：大会公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@AIRRACEX)

パイロット プロフィール・公式キャンプ参加に向けたコメント

新時代の空の戦いが幕を開ける2026年シーズン。熱狂の第1戦は6月28日（日）、大会公式YouTubeチャンネルで全世界へ配信。(c) AIR RACE Xマイケル・トリグヴァソン（カナダ）

今回、福島の空で、ワールドチャンピオンの室屋選手と同じ舞台に立てることは、本当に素晴らしく、身の引き締まる思いです。

室屋選手が福島に“空のプレイグラウンド”を創り上げるためには、何年にもわたる集中力と努力が必要だったはずです。

その成果の場を共にできる機会をいただけたことは、大きな名誉であり、特別な特権だと感じています。

■略 歴：カナダを代表するアクロバット飛行競技およびエアショーパイロット

■機 体：Zivko Edge540（ジヴコ・エッヂ540）

(c) AIR RACE Xメリッサ・バーンズ（米国）

私はこれまでに、アメリカ空軍基地でのパフォーマンスのため日本を訪れたことがありますが、新幹線に乗るのも、福島を訪れるのも今回が初めてです。

エアレースパイロットになることは20年以上前からの夢でした。そのため、これほど多くの素晴らしいパイロットたちと共にここで鍛錬できる機会を得られたことは、本当に夢が叶ったような気持ちです。

また、室屋選手の拠点で素晴らしい時間を過ごせることをとても楽しみにしていますし、エアショーやアクロバット競技とは異なる、まったく新しいスキルを学べることにも大きな期待を抱いています。

■略 歴：AIR RACE X 初の米国人パイロット

■機 体：Zivko Edge540（ジヴコ・エッヂ540）

(c) AIR RACE X

関係者コメント

AIR RACE X CEO デズモンド・バーリー

福島には、ワールドチャンピオンを生み出した世界屈指の素晴らしい飛行環境があります。世界中からトッププロの原石が集結する初の『AIR RACE X パイロットアカデミー』は、空のモータースポーツの未来を決定づける歴史的な節目です。この期間、彼らは低高度・高Gという極限の飛行環境での操縦技術はもちろん、プロフェッショナルとしてトップに立つための資質を自ら証明しなければなりません。彼らの覚悟が問われるこの挑戦が、ここ福島から始まることを誇りに思います。

室屋 義秀（LEXUS PATHFINDER AIR RACING / AIR RACE X 2024 チャンピオン）

福島は私自身を世界一へと鍛え上げた場所です。今回のアカデミーでは彼らに安全面などでのアドバイスはしますが、私が技術や戦略を直接教えることはありません。新人たちの成長に期待します。

室屋義秀選手・LEXUS PATHFINDER AIR RACING

▶LEXUS PATHFINDER AIR RACING 公式サイト (https://lexus-pathfinder-airracing.com/)

AIR RACE X とは

エアレースとは、航空機が三次元空間に設けられたコースを飛行し、スピードと精密な操縦技術を競う空のモータースポーツです。

AIR RACE X（エアレースエックス）は、そのエアレースの世界最高峰リーグとして開催される国際シリーズで、世界トップレベルの操縦技術を持つパイロットたちが参戦。

最高時速400km、最大重力加速度12Gという極限の環境の中で飛行タイムと操縦精度を競い、各レースの順位に応じてポイントを獲得。シーズンを通じた総合ポイントにより年間チャンピオンが決定します。

最高時速400km、最大重力加速度12Gの極限環境。三次元空間でスピードと精密な操縦技術を競う世界最高峰のモータースポーツ『AIR RACE X』(c) AIR RACE X