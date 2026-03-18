「越境バイト」で月に約9,000円の賃金差も？求人ビッグデータで県境の時給差を分析！【2026年3月度 越境バイト 実態分析レポート】

株式会社フロッグ

分析用求人ビッグデータを提供する、株式会社フロッグ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：阪野 香子、以下「当社」）は、「2026年3月度 越境バイト 実態分析レポート」を発表しました。

概要

最低賃金は、都道府県ごとに定められています。最低賃金の差がわずか数十円であっても、県境という「線」を越えるだけで、働く人にとっては無視できない時給の差につながるケースも少なくありません。

近年こうした最低賃金の地域差を背景に、県境を越えて近隣のより時給の高いエリアで働く「越境バイト」が静かに増えつつあります。

本記事では県境エリアで実際にどの程度の賃金差が生じているのかを、エリア×時給分析ツール「HRogマップ(https://map.hrog.net/?utm_source=owned_media&utm_medium=referral&utm_campaign=hrog_map_promotion&utm_content=report_134436)」を使用して分析しました。

※2026年2月13日時点の情報です

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目次

- トピック

- 4割以上が「越境バイト」を検討

- 最低賃金引き上げの現状

- 越境バイトのニーズの実態

- 実際のデータで見る県境の時給差

- コンビニエンスストア

- 東京都（JR小岩駅）／千葉県（JR市川駅）

- 埼玉県（JR神保原駅）／群馬県（JR新町駅）

- 千葉県（JR天王台駅）／茨城県（JR取手駅）

- 飲食店

- 東京都（JR赤羽駅）／埼玉県（JR川口駅）

- 東京都（JR小岩駅）／千葉県（JR市川駅）

- まとめ

トピック

・2025年度の最低賃金改定により全国加重平均は+66円（+6.26％）と大幅に上昇し、全都道府県で1,000円を突破する

・アルバイト就業者の43.6％が時給の高い近隣地域での勤務を検討しており、約6人に1人が実際に県境を越えて働く「越境バイト」を経験している

・埼玉県（1,141円）と群馬県（985円※調査時点）のように最低賃金の開きが大きいエリアでは、8時間勤務を月12回行うと実質的な手取りに約9,000円もの差が生じる

4割以上が「越境バイト」を検討

・最低賃金引き上げの現状

厚生労働省が発表した「地域別最低賃金の全国一覧(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html)」によると、最低賃金の全国加重平均額の引き上げ率は上昇傾向にあります。2025年度は前年度より全国加重平均額が+66円上がり、引き上げ率も+6.26％となりました。年々引き上げ率が上昇する背景には、物価高騰があります。

今回の改定における引き上げ額の幅は63円から82円となっており、順次全ての都道府県で最低賃金が1,000円を突破します。例えば群馬県については施行日である令和8年3月1日から、1,063円となります。

地域別の動向を見ると、九州や東北地方での大幅な上乗せが目立ち、熊本県では全国最大となる82円、次いで大分県で81円、秋田県で80円もの引き上げが行われます。対照的に、東京都や神奈川県、大阪府といった都市部を中心とした8都府県では、全国最小幅となる63円の上乗せとなりました。

※地域別最低賃金の全国一覧 ｜厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html)

・越境バイトのニーズの実態

「マイナビ 働く人視点の2025年度最低賃金改定-期待の薄さと地域格差意識-(https://career-research.mynavi.jp/column/20251104_104408/)」によると、アルバイト就業者のうち43.6％が、時給が高い近隣地域でアルバイトをしたいと感じたことがあります。

「マイナビ 働く人視点の2025年度最低賃金改定-期待の薄さと地域格差意識-」

さらに、実際に時給が高い地域で「越境バイト」をした経験がある人の割合は、17.9％、約6人に1人にものぼりました。

「マイナビ 働く人視点の2025年度最低賃金改定-期待の薄さと地域格差意識-」

同調査によるとアルバイト・パートを選ぶ際の必須条件は、「自宅から近い」が47.5％でもっとも高いという結果でした。しかしデータからは、時給によっては「越境バイト」を選ぶケースが珍しくないことが分かります。

そうした「越境バイト」で働く人のなかには、物価高に対応するために時給の高い地域で働き収入を増やしたいと考えている人も多いのではないでしょうか。

※「マイナビ 働く人視点の2025年度最低賃金改定-期待の薄さと地域格差意識-」(https://career-research.mynavi.jp/column/20251104_104408/)

実際のデータで見る県境の時給差

「HRogマップ(https://map.hrog.net/?utm_source=owned_media&utm_medium=referral&utm_campaign=hrog_map_promotion&utm_content=report_134436)」で算出したデータをもとに、コンビニエンスストア（セブンイレブン）と飲食店における県境での最低賃金・募集時給の差、県境を越えるために必要な交通費、実質的な賃金差などについて見ていきます。

※月額差の試算は、特記のない限り「週3日・月12回勤務」を前提としています。

東京都（JR小岩駅）／千葉県（JR市川駅）

・コンビニエンスストア

東京都の最低賃金は1,226円、千葉県の最低賃金は1,140円です。

「セブンイレブン」の時給について、東京都と千葉県の県境付近に位置するJR「小岩駅」周辺の店舗とJR「市川駅」周辺の店舗の募集時給を「HRogマップ」を用いて調査しました。

東京都は1,226円、千葉県は1,140円の店舗が多いことが分かりました。東京都と千葉県どちらも最低賃金がベースになっており、86円の賃金差があります。

東京都の「JR小岩駅」と千葉県の「JR市川駅」間の運賃は往復300円で、駅間の所要時間は3分です。

では実際に勤務した場合、県境の違いでどのくらいの賃金差が発生するのでしょうか。

コンビニエンスストアの勤務時間は、1日あたり4～8時間が一般的です。中心的な募集時給で試算すると、東京都の店舗で4時間勤務した場合の賃金は1,226円×4時間＝4,904円、千葉県店舗で4時間勤務した場合の賃金は1,140円×4時間＝4,560円です。差額は344円なので往復の運賃300円を差し引くと、1日あたり44円しか変わりません。

4時間勤務を月12回行うと、月額差は528円となります。1ヶ月の賃金差は528円です。「越境バイト」をする収入面でのメリットはあまりないといえます。

8時間勤務の場合も同様に計算すると、東京都の店舗で勤務した場合の賃金は9,808円、千葉県の店舗で勤務した場合の賃金は9,120円となり、差額は688円です。往復の運賃300円を差し引くと1日あたり388円の差が出ます。8時間勤務を月12回行うと、月額差は4,656円となります。

電車の所要時間が片道3分と短いこともあり、「越境バイト」を選ぶ人も多いと考えられます。

埼玉県（JR神保原駅）／群馬県（JR新町駅）

続いて「セブンイレブン」の時給について、埼玉県と群馬県の県境付近に位置するJR「神保原駅」周辺の店舗とJR「新町駅」周辺の店舗の募集時給を調査しました。

埼玉県側の最低賃金は1,141円で、募集時給も同額の店舗が多いという結果でした。一方、群馬県の最低賃金は985円（2026年2月13日時点／2026年3月1日より1,063円に改定）で、駅周辺では時給1,000円から1,090円で募集されています。最低賃金改定前であっても、改定後の額に近い賃金で募集している店舗が少なくありません。ただし、駅から離れた店舗は最低賃金と同額の時給985円で募集しています。

群馬県の県境付近の店舗は最低賃金よりも高い時給を設定しているケースが多いですが、最低賃金自体に80円近い差があるため、埼玉県の店舗との間には依然として時給差が存在します。

実際にそれぞれの県境付近で勤務した場合、どの程度の賃金差が生じるのでしょうか。埼玉県のJR「神保原」駅と群馬県のJR「新町駅」を例に試算します。両駅間の所要時間は電車で4分、往復運賃は380円です。埼玉県の店舗を時給1,141円、群馬県の店舗を時給1,000円として計算します。

4時間勤務の場合、交通費を差し引いた実質賃金は、埼玉県の店舗の方が1日あたり184円高いと分かります。8時間勤務の場合、その差はより大きく1日あたり748円です。8時間勤務を月12回行うと、月額差は約9,000円となります。

先ほど提示した東京都と千葉県の例と比べても、群馬県から埼玉県に「越境バイト」するメリットは大きいといえます。

千葉県（JR天王台駅）／茨城県（JR取手駅）

最後に「セブンイレブン」の時給について、千葉県と茨城県の県境付近に位置するJR「天王台駅」周辺の店舗とJR「取手駅」周辺の店舗の募集時給を調査しました。

千葉県側の店舗の募集時給は、最低賃金と同額の1,140円が一般的です。早朝の時間帯の時給を1,200円に設定している店舗も見られます。

一方、茨城県側の店舗の時給は1,074円が中心です。千葉県と同じく最低賃金が時給のベースですが、両県の最低賃金差が66円あるため、そのまま県境を挟んだ店舗間の時給差に反映されています。

千葉県のJR「天王台駅」周辺の店舗と茨城県のJR「取手駅」周辺の店舗を例に試算します。両駅間は電車で3分、往復運賃は340円です。

早朝以外の時間帯に4時間勤務した場合、賃金自体は千葉県側の方が高いものの、往復340円の交通費を差し引くと、4時間勤務では茨城県側の方が76円高くなります。

しかし8時間勤務になると合計の時給差が運賃を上回り、千葉県側が188円高くなります。

早朝時給を考慮すると差はより顕著です。早朝に4時間勤務した場合、交通費を差し引いても千葉県側が1日あたり164円高く、8時間勤務（うち早朝4時間）であれば1日あたり428円の差が生まれます。8時間勤務を月12回行うと、月額差は5,136円となります。

長時間勤務の場合や早朝など時給が高いシフトを組み合わせる場合は、千葉県側へ「越境バイト」する方が、交通費を差し引いても金銭的なメリットが大きいといえます。

東京都（JR赤羽駅）／埼玉県（JR川口駅）

・飲食店

飲食店の募集時給について、東京都と埼玉県の県境に位置するJR「赤羽駅」周辺の店舗とJR「川口駅」周辺の店舗を調査しました。

東京都の最低賃金は1,226円です。実際の求人の時給は最低賃金と同額が中心ですが、1,300円に設定している店舗も多く見られます。

一方、埼玉県の最低賃金は1,141円です。駅周辺では1,200円前後で募集している店舗が多いですが、駅から離れると最低賃金額の1,141円が中心となります。ただし、東京都と同じく時給1,300円の店舗もあります。

最低賃金に上乗せして時給を設定する傾向が見られるものの、元の最低賃金自体に85円の開きがあるため、募集時給の水準は東京都側が高くなっています。

JR「赤羽駅」と埼玉県のJR「川口駅」の間は電車で3分、往復運賃は300円です。

埼玉県の店舗の時給を1,200円、東京都の店舗の時給を1,226円とします。4時間勤務の場合、交通費を差し引いた1日の実質的な賃金は、埼玉県側が196円高くなります。8時間勤務の場合でも、1日あたりの実質賃金は埼玉県側が、92円高いという結果でした。

埼玉県側は駅から離れると時給1,141円の店舗が多いので、同じく試算してみましょう。東京都側の時給1,226円の店舗と比べると、8時間勤務で交通費を引いた1日あたりの実質賃金の差は380円です。8時間勤務を月12回行うと、月額の実質賃金差は4,560円となります。

赤羽・川口エリアでは移動時間や運賃の負担が少ないため、時給によっては「越境バイト」を選ぶ人も多いと考えられます。

東京都（JR小岩駅）／千葉県（JR市川駅）

続いて飲食店の募集時給について、東京都と千葉県の県境に位置するJR「小岩駅」周辺の店舗とJR「市川駅」周辺の店舗を調査しました。

東京都の最低賃金は1,226円です。駅から近い店舗の求人では、時給1,250円前後を中心に、1,300円程度の求人も少なくありません。

千葉県の最低賃金は1,140円です。募集時給は1,150円を中心に、1,200円も見られます。両地域とも最低賃金に上乗せして設定されているものの、元の最低賃金に86円の開きがあるため、募集時給の水準は東京都の店舗の方が高いという結果でした。

東京都のJR「小岩駅」と千葉県のJR「市川駅」は電車で3分、往復運賃は300円です。

東京都側の店舗を時給1,250円、千葉県側の店舗を時給1,150円とします。4時間勤務では交通費を差し引いた実質賃金は、東京都側が100円高くなります。8時間勤務の場合、差額は500円まで広がります。8時間勤務を月12回行うと、月額差は6,000円となります。

小岩・市川エリアでは都内の高い時給水準を目的に「越境バイト」をするのは、現実的な選択肢だといえるでしょう。

まとめ

今回は当社が保有する求人データを活用し、県境エリアにおける最低賃金・募集時給の差と、「越境バイト」の実態を分析しました。

2025年度の最低賃金の改定では全国加重平均が+66円と過去最大の引き上げとなりました。それに伴い、すべての都道府県で最低賃金が1,000円を突破します。

埼玉県・群馬県の県境など最低賃金の開きが大きいエリアでは、月に約9,000円の賃金差が生じるケースもあり、交通費を差し引いても越境バイトの金銭的メリットは無視できません。その一方、東京都・千葉県間のように短時間勤務では差が小さくなる場合もあり、勤務時間や交通費によって実質的なメリットは大きく変わります。

物価上昇が続く中、時給を重視した越境バイトの需要はさらに高まる可能性があり、時給の低いエリア

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会社概要

商号： 株式会社フロッグ

事業内容：求人ビッグデータ事業

所在地： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-18 アーバンスクエア神田ビル

設立： 2021年1月5日（株式会社ゴーリストより分社化）

資本金： 1,000万円

URL： https://hrog.co.jp

代表者： 阪野 香子

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