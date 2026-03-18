【信州限定】お土産ヨーグレット初登場　ご当地フレーバー「ヨーグレット グリーンアップル」で地元を元気に

アトリオン製菓株式会社

ヨーグレットやハイレモン、パチパチパニックなどを製造販売するアトリオン製菓株式会社（本社：長野県須坂市 代表取締役：山下 奉丈）は看板商品であるヨーグレットブランド初の試みとして、お土産向けに開発したご当地商品「ヨーグレット グリーンアップル」を3月18日より長野県内のお土産店などで販売を開始いたします。「ヨーグレット グリーンアップル」 は、信州産グリーンアップル（ブラムリー）の果汁を使用した、さっぱりとした爽やかな酸味が特徴です。

１）商品概要

商品発売の記者会見の様子

２）ヨーグレットブランド初のご当地フレーバー“グリーンアップル”

長野県須坂市に本社を構える当社はお菓子を通じて地元・信州に貢献すべく、全国販売を基本方針としてきた旗艦ブランドの「ヨーグレット」からブランド初のご当地商品としてグリーンアップルを発売します。全国ブランドを活用することで信州を訪れる多くの観光客の方々の手に取っていただき、信州の魅力が全国に広がっていくことを願っています。地元産ブラムリー果汁の爽やかな酸味とヨーグレットらしいほど良い甘さがここだけでしか手に入らない美味しさです。ポリポリとした独特な食感と、爽やかな香りが「また信州に行きたい」と思っていただけるよう想いを込めて開発されました。お土産としても配りやすい4箱入りです。

３）信州の大地で育った爽やかな調理専用グリーンアップル“ブラムリー”

本商品で使用しているグリーンアップル“ブラムリー”は、イギリス生まれの品種で、1991年に日本で初めて小布施町で栽培が開始されました。お菓子や料理など調理して食べるのに適した爽やかな酸味が特徴で、その用途からクッキングアップルとも呼ばれています。現在は小布施町だけでなく、飯綱町などでも栽培が広がっています。

４）ブラムリー生産者スペシャルインタビュー動画

報道でお使いいただけるように、長野県小布施町で長年、ブラムリーを栽培されている荒井さんご一家のインタビュー動画・写真をご準備いたしました。ブラムリーの特徴や歴史、本商品に対する期待などが収録されています。下記のQRコードからダウンロードの上、ご使用ください。zipファイル内に、インタビュー動画(mp4形式)と写真(jpg形式)、インタビューの書き起こしテキストファイルが格納されています。

https://marubeni.box.com/s/m7mt0vx9ec4mm8ljnh6chdnhtmmo6xsu

小布施町でブラムリーを栽培する（左から）荒井ゆり子氏、荒井正晴氏、荒井茂生氏果樹園でブラムリーを手にする若かりし日の荒井氏

５）ヨーグレットについて ─欧米のサプリから着想した“健康志向のお菓子”

ヨーグレットは 1979 年に発売。当時、欧米でサプリメントが流行っていることに注目して、カルシウムとビフィズス菌を配合し、薬のようなシート包装と青と白の箱型パッケージで大人向けの健康菓子として開発されました。名前の由来はヨーグルトとタブレットを掛け合わせたという説、ヨーグルトとガレットを組み合わせたという説など社内でも諸説存在しています。若者世代や働く世代にも手に取ってもらえるように、グミやミニタブレットなどのシリーズ商品開発にも力を入れています。

■アトリオン製菓株式会社について

アトリオン製菓は、「私たちだから作れるこの一粒を、信州須坂から世界へ」をスローガンに、独自商品を展開する菓子製造・販売企業です。

発売から40年以上愛され続けるロングセラー「ヨーグレット」「ハイレモン」や、国内唯一の炭酸キャンディ製造技術を用いた「パチパチパニック」を中心に、特長高い各種タブレット・キャンディ・グミ商品を製造販売しています。

2023年には丸紅グループに加わり、社名を変更しました。アトリオンの由来となった南の果ての星「アトリア」が持つ星言葉、「大局観のある時代感覚」を常に志すという想いが込められています。丸紅グループ唯一の菓子メーカーとして、国内と共にグローバル展開もより一層強化してまいります。

■会社概要

社名 ：アトリオン製菓株式会社

本社所在地：長野県須坂市高梨288

代表 ：代表取締役 山下 奉丈

事業内容 ：菓子の製造・販売

設立 ：1945年9月1日

HP：https://www.atrion-s.com/

「アトリオン製菓」公式X：

https://x.com/atrion_seika

「ヨーグレット・ハイレモン・ときどきコーラパンチ」

Instagram公式アカウント：

https://www.instagram.com/yoglet_hilemon/