【鳥羽商船高専】学生発の購買促進アプリ「AIみくじ」を用いたビジネスプランがオーディエンス賞を受賞

独立行政法人国立高等専門学校機構審査員・プレゼンターを務めた西井氏（左）、オーディエンス賞を受賞した鳥羽商船高専生2名（中央、右）

鳥羽商船高等専門学校（三重県鳥羽市、校長：古山 雄一、以下「鳥羽商船高専」）情報機械システム工学科の学生チームが、令和8年2月21日(土)にSTATION Ai（愛知県名古屋市）で開催された「第13回高校生ビジネスプラングランプリ東海地区発表会」で発表し、オーディエンス賞を受賞しました。

高校生ビジネスプラン・グランプリは日本政策金融公庫が主催するコンテストで、将来を担う若者の創業マインド向上を目的として開催されています。今回は過去最多の639校・14, 967人が参加し、本校の学生 3名によるチームが発案したビジネスプランは、応募数5,640件の中から見事ベスト100 に選出され、東海地区発表会で発表しました。

発表の様子

今回、鳥羽商船高専生が発表したビジネスプラン「AI みくじで開運ショッピング」は、三重県鳥羽市相差町の観光活性化を目的としたものです。学生が開発した AI アプリケーション「AI みくじ」は、タブレット PC で撮影した顔写真をもとに、AI が年齢層・性別・表情などを分析し、おみくじ形式で地元特産品を提案する仕組みです。観光客一人一人に合わせた購買体験を提供することで、地域での消費拡大を目指しています。表情や季節に よって提案内容が変化する点も特徴で、リピーターにも新たな発見や楽しみを提供できるサービスとして高く評価されました。

発表会当日は会場の観客による投票が行われ、「AI みくじで開運ショッピング」は、観客のお気に入りのプランとして投票数がもっとも多い「オーディエンス賞」に選ばれました。

審査員からは「おみくじとAIの組み合わせは良い発想だと思う。パーソナライズは、最近、旅行会社でも取り入れられている手法で、そこに着眼したところもよかった」と講評が述べられ、「地域課題の捉え方、発想力、技術力、実行力のすべてが発揮されているというバランスの良いプランだった。これから世界に羽ばたいていくと思うが、地域で感じてきたことや体験したことは今後必ず役に立つ。今後も、地域での取り組みをがんばってほしい」と学生に激励の言葉が贈られました。

受賞後、学生は「1年間努力してきたことが受賞につながり、とても嬉しいです。これからは、プランをさらにブラッシュアップし、実用化に向けて取り組みたい」と喜びを表しました。

鳥羽商船高専では、引き続き課題解決型学習を取り入れた教育に力を入れ、地域とともに、地域社会の発展につながる取り組みを行ってまいります。

概要｜第13回高校生ビジネスプラン・グランプリ東海地区発表

◆日時

令和8年2月21日(土) 13:00～17:00

◆場所

STATION Ai（愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32）

◆詳細

第13回高校生ビジネスプラン・グランプリ東海地区発表会

https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/assets/data/businessplan260123a.pdf

◆共催

日本政策金融公庫

Tongali

◆後援

東海財務局

東海農政局

中部経済産業局

岐阜県教育委員会

静岡県教育委員会

愛知県教育委員会

三重県教育委員会

STATION Ai

◆受賞

オーディエンス賞

「AIみくじで開運ショッピング」

情報機械システム工学科 学生チーム ezaki-lab

指導教員：江崎修央教授（情報機械システム工学科）

鳥羽商船高等専門学校について

鳥羽商船高等専門学校は明治8年（1875年）に芝新銭座二番地に航海測量習練所として創基し、その分校として明治14年（1881年）8月20日に三重県鳥羽町に鳥羽商船黌として創立されました。日本にある5商船高専のうち最も歴史の古い商船系高等専門学校です。船員を養成する商船学科とエンジニアを養成する情報機械システム工学科の2学科で構成され、科学的思考と高度な知識・技術を習得し、地域社会から世界まで幅広く活躍できる技術者を育成しています。

左写真｜鳥羽商船高等専門学校の外観(奥側)・練習船が停泊する桟橋(手前側)、右写真｜令和7年3月竣工の練習船鳥羽丸四代目

【学校概要】

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校

所在地：三重県鳥羽市池上町1番1号

校長：古山 雄一

設立：1881年

学校ウェブサイト：https://www.toba-cmt.ac.jp/

事業内容：高等専門学校、高等教育機関