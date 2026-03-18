ホタテ貝殻から生まれたオーガニック洗剤「Shell we clean?」 2026年3月18日 （ホタテの日）より発売開始

株式会社山神

株式会社 山神（青森県青森市、代表取締役社長：神 武徳 以下、当社）と、甲子化学工業株式会社（大阪府大阪市、代表取締役：南原在夏）は、水産系廃棄物のホタテ貝殻を再利用した、オーガニック洗剤「Shell we clean?」を2026年3月18日（水）より、山神公式オンラインストア及び一部店舗にて販売を開始します。当社は、ホタテの養殖から加工まで一貫して手がける漁師企業として、エコプラスチックの製造技術を持つ甲子化学工業とともに、ホタテ貝殻を重要な資源として捉え、サステナブルな取り組みをより一層推進してまいります。

「Shell we clean?」 開発背景

Shell we clean? メインビジュアル

当社は、青森県内最大規模のホタテ加工場を有する漁師企業です。ホタテを加工する際に、水産系廃棄物として貝殻が年間約7,000トンも発生し、その多くは焼却・埋め立て処理されています。この問題を解決するべく、ホタテ貝殻を重要な資源として捉え、有効活用する事業として「Shell Cycle Project」を進めてまいりました。「Shell we clean?」は、本プロジェクトの一貫として開発された新商品となります。

「Shell we clean?」 製品特徴

「Shell we clean?」には、「台所・住居用クリーナー」と「野菜用ウォッシュパウダー」の2種類のラインナップを用意しました。

化学物質ゼロ・添加物ゼロ。使うほど、地球をキレイに。

「Shell we clean?」は、ホタテ貝殻の命をもう一度活かす貝殻生まれのオーガニック洗剤です。界面活性剤を一切使わないため、自然への負担が少なく、排水は河川をキレイにしながら海へと還ります。

中身からパッケージまで、まるごと貝殻由来。

パッケージには、甲子化学工業によるホタテの廃棄貝殻とリサイクルプラスチックから作られた

「SHELLTEC」を採用。パッケージから、洗剤に至るまで、すべて廃棄されたホタテ貝殻で作られています。

日本初、洗剤部門で「エコサート認証」を取得

エコサートは1991年にフランスで設立された国際的な認証機関で、人々の健康と地球環境の保護を目的としています。天然成分や持続可能な生産を重視した厳格な基準で、製品の安全性と信頼性を証明し、消費者と企業の信頼を結ぶ役割を担っています。「Shell we clean?」は、エコサート認証における洗剤部門にて日本で初めて採用された洗剤となります。

「Shell we clean?」 製品ラインナップ

たしかな除菌・消臭・洗浄力を誇る「Shell we clean?」台所・住居用クリーナー

「Shell we clean?」台所・住居用クリーナーは、台所の油汚れや部屋干しの洗濯物・テーブル・床・ペット用品・おもちゃ・ベビー用品など多岐に渡る用途で使用いただけます。

特殊技術により通常の水酸化カルシウム水溶液よりも3倍溶解できるだけでなく、15秒の接触で99.9％の大腸菌とサルモネラ菌が死滅し、３分ではすべて死滅することが実証されました。高いアルカリ性を担保し、除菌・消臭・油分解・防カビ等の効能を発揮します。

野菜の汚れを、ごっそり落とす。「Shell we clean?」野菜用ウォッシュパウダー

「Shell we clean?」野菜用ウォッシュパウダーは、青森県産のホタテ貝殻を100%使用。ひと振りで、野菜・果物の汚れと菌を落とし、鮮度を長持ちさせます。流水で野菜を洗った場合と比較すると、約70％も多くの菌や汚れを落とすことが検証されています。

「SHELLTEC」 素材特徴

SHELLTEC（シェルテック）は、甲子化学工業が開発した貝殻からできた新素材です。年間20万トン近く捨てられるホタテ貝殻を廃棄物ではなく資源として捉えたとき、そこには、新しい素材としての可能性がありました。貝殻に含まれる炭酸カルシウムは、建材、セメント、プラスチックなどの原料になることでも知られています。

SHELLTECは、これまで捨てられてきた貝殻と廃棄プラスチックやコンクリートなどを組み合わせて作られた、強くて、地球に優しい素材です。新品のプラスチックを100%利用する場合と比較して、最大36%CO2を削減し、曲げ強度も約33%向上しています。また、石灰岩由来のエコプラスチックに比べ、最大20%のCO2削減が期待できます。

SHELLTECは、ヘルメットやテトラポッドとしてすでに生産されているだけでなく、今後、企業や自治体と連携し、貝殻本来の役割である「守る」を軸に、様々な製品への素材展開を進めていきます。

SHELLTEC公式サイト：https://koushi-chem.co.jp/shelltec/

山神 / 甲子化学工業 担当者コメント

株式会社 山神 専務取締役本部長 穐元 美幸

私たちは青森の海で365日、我が子を育てるようにホタテと向き合っています。漁師企業として最高のおいしさをお届けすることに誇りを持っていますが、一方で、加工の過程で毎年発生する約7,000トンもの『廃棄貝殻』を前に、『海からいただいた恵みを捨てるだけで終わらせていいのか』という葛藤を抱え続けてきました。その問いから生まれたのが、貝殻を資源として循環させる『Shell Cycle Project』です。今回発表する『Shell we clean?』は、特許出願中の新技術により、貝殻が持つ天然の洗浄・除菌力を最大限に引き出すことに成功しました。100％天然成分でありながら、わずか15秒で99.9％の菌を除去するその力は、まさに海の生命力が形を変えたものです。洗剤部門で日本初となるエコサート認証を取得できたことは、私たちの挑戦が世界基準の安心であることを証明してくれました。『洗う』という日常の動作を、もっと家族に優しく、そして地球に優しいものへ。青森の海からの恩返しが、皆様の暮らしに豊かな循環を生むことを願っています。

甲子化学工業株式会社 企画開発主任 南原徹也

現在SDGsの大きな流れの中、様々な新しいエコプラスチックが発表されています。しかし、現時点ではコストや品質、持続可能性を満たす真のエコプラスチックは非常に限定的であるのが実情です。また、新しい素材が量産されている一方で、まだ利用できるのに捨てられる廃棄物が毎年数十万トンも焼却・埋立処分されています。まずは廃棄物をこれまで以上にリサイクルすることが、持続的な社会の推進において必要不可欠であると、わたしたちは考えています。今回、山神の皆様とのコラボレーションが実現し、地域の社会課題の解決の一助になれることを非常に嬉しく思います。今後は廃棄物を活用した持続可能な社会の構築により一層尽力すると共に、同様の取り組みの輪が日本や世界に広がっていくことを期待しています。

Shell we clean? 製品概要

製品名：Shell we clean? 台所・住居用クリーナー

発売日：2026年3月18日（水）

価格：1,430円

原料：ミネラル水、青森県産ホタテ貝殻焼成粉末

形状：液体

液性：アルカリ性

内容量：350ｍL

用途：台所・住居用（キッチン周り、冷蔵庫内・テーブル・床・ペット用品・おもちゃ・ベビー用品の除菌、部屋干しした洗濯物の生乾き臭の軽減、油汚れの油脂分解など）

使い方： 除菌・抗菌・消臭したい空間や対象物に向け噴霧したり、布などに含ませて噴き上げてご使用ください。テーブル・床・ペット用品・赤ちゃん用品などには1～2プッシュして拭いてください。肌の弱い赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。コンロ・キッチンの油汚れには1～2プッシュし、5分ほど置いて拭いてください。部屋干しした洗濯物には、噴霧して乾かしてご使用ください。

電子機器等、水分に弱いものに対しては直接吹きかけることはせず、布などに噴霧してご使用ください。アルカリ性分に弱いアルミや銅、塗装面、衣類などへのご使用はお控えください。

製品名：Shell we clean? 野菜用ウォッシュパウダー

発売日：2026年3月18日（水）

価格：1,430円

原料 ：青森県産ホタテ貝殻焼成粉末100％

形状 ：粉体

液性 ：アルカリ性

内容量：130ｇ

用途 ：野菜・果物洗い

使い方：水をためたボウルを用意します。本品を１～２振り入れたあと、野菜・果物を入れて洗浄してください。（１振り１ｇが目安です。）

「Shell we clean?」 公式サイトURL：https://www.shell-we-clean.com

「Shell we clean?」 取り扱い店舗：「Tokyo Family Marche」 有明ガーデン店、「蔦屋書店」 多賀城市立図書館など、順次取り扱いを予定。

山神 / 甲子化学工業 概要

株式会社 山神について

株式会社 山神（やまじん）は、青森県陸奥湾でホタテの養殖から加工・出荷までを自社で一貫して行う「漁師企業」です。現役漁師である社長自らが海に出て、徹底した鮮度管理のもと最高品質の製品を国内外へ届けています。一方で、製造過程で発生する年間約7,000トンの廃棄貝殻を再資源化する「Shell Cycle Project」を展開。本製品「Shell we clean?」をはじめ、海の恵みを余すことなく暮らしに役立てる、持続可能なモノづくりに挑戦しています。

甲子化学工業株式会社について

1969年創業の東大阪にあるプラスチックメーカー。病院やオフィス、コンビニで利用される様々な製品のパーツや生活雑貨などを開発・生産しています。積極的に社会貢献活動に取り組んでおり、新型コロナウイルス初期には大学と共同で20万個以上のフェイスシールドを全国の病院に寄付しました。持続可能な社会が叫ばれる中、石油由来プラスチックを活用する企業の責務として、「プラスチックの良さ、悪さを理解し、社会に良い影響を与える」活動を積極的に行っています。わたしたちが今すぐできる環境保護活動として、更なるリサイクル推進に着目し、まだ使えるのに捨てられる廃棄物の活用に注力しています。賢く素材を活用することで環境保護に貢献し、より良い未来を描けるように挑戦し続けていきます。