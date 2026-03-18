酒類業界最大の団体・日本酒造組合中央会「日本酒イベントカレンダー 2026年4月版」を発表！

日本酒造組合中央会日本酒イベントカレンダー 2026年4月版

全国約1,600の酒類メーカー(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん) が加盟する、日本酒業界最大の団体である日本酒造組合中央会（以下、中央会）は、都内や各地方で開催される日本酒に関するイベントやトピックスを発信しております。

日本酒と触れ合う機会を多くの方に知っていただくことを目的とした「日本酒イベントカレンダー 2026年4月版」は、下記の通りです。

※詳細については、各イベントの主催者にお問い合わせください。

秋田の酒を楽しむ会in東京

【日時】4月4日(土)16:00～19:00（受付開始15:00）、4月5日(日)11:00～16:00（受付開始10:00）

【場所】恵比寿ガーデンプレイス・センター広場（東京都渋谷区恵比寿4-20）

【主催】秋田県酒造協同組合 【後援】秋田県

【公式HP】https://osake.or.jp/

【内容】2024年4月の開催に続き、屋外イベント「秋田の酒を楽しむ会 in 東京」を、恵比寿ガーデンプレイス・センター広場にて開催いたします。美酒王国・秋田の酒蔵28銘柄が集結し、各蔵自慢の逸品や新酒など、多彩な秋田の日本酒をご用意してお待ちしております。日本酒の試飲のほか、日本酒の販売、秋田県アンテナショップ出店によるおつまみやグッズ販売なども予定しております。

【入場料】

・前売：3,500円 ※15枚チケット（お酒券） 、7,000円 ※30枚チケット（お酒券）

・当日：4,000円 ※15枚チケット（お酒券） 、8,000円 ※30枚チケット（お酒券）

【前売りチケット購入】※イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4470600001-P0030001

【お問い合わせ】TEL：018-863-6455／FAX：018-862-0940（秋田県酒造協同組合）

新世代栃木の酒 下野杜氏 新酒発表 2026 in 東京

【日時】4月8日（水）19:00～21:00

【場所】大崎ブライトコアホール（東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア3F）

【主催】栃木県酒造組合

【HP】http://sasara.lib.net/

【内容】本年も栃木県内では若手蔵人達が中心となって醸し出される新たな息吹、「新世代栃木の酒」が続々と誕生しています。そんな26蔵の個性の競演を、新酒を中心にお披露目いたします。是非、私達の「栃木の酒」をご堪能ください。蔵元一同、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

【定員】先着300名

【料金】前売券 5,000円

【チケット】※イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4478750001

【お問い合わせ】 TEL: 028-678-4411（栃木県酒造組合）

第29回群馬の地酒フェスタ

【日時】4月18日（土）16:00～19:00

【場所】Gメッセ群馬 ２階メインホール（群馬県高崎市岩押町12-24）

【主催】群馬県酒造協同組合・群馬県酒造組合

【後援】群馬県、群馬県中小企業団体中央会、JA全農群馬県本部、群馬県小売酒販組合連合会、群馬県卸酒販組合、上毛新聞社、群馬テレビ、FM GUNMA、東日本旅客鉄道株式会社 高崎支社

【関連HP】https://www.gunma-sake.or.jp/festa29.html

【内容】群馬県の日本酒メーカーが勢ぞろい！群馬県の蔵元が各社のブースを設け、蔵元自慢の地酒をＰＲ致します。各蔵元が丹精込めて醸した自慢の日本酒が多数出品されますので、貴方好みの酒をお探しになってみてはいかがでしょうか。この機会に「群馬の地酒」をぜひお楽しみください。さらに、群馬県で開発された酒米「舞風」を使用した「オール群馬の地酒」の新酒を披露致します。また、今回はフード事業者が参加し、地場産食品や料理の提供を行います。（立食形式）

【定員】先着500名

【料金】前売券 4,000円 ※当日券の販売はございません

【チケット】

・イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/4485500001

・JRE MALL： https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a036/a036-041901

【お問い合わせ】TEL: 027-261-3131（群馬県酒造組合）

一都三県蔵元との交流会 2026

【場所】東京交通会館 12F ダイヤモンドホール（東京都千代田区有楽町2-10-1）

【主催】日本酒造組合中央会東京支部（東京都・神奈川県・千葉県・山梨県酒造組合）

【後援】東京国税局 【協力】東京七島酒造組合

【関連HP】https://www.kanagawa-jizake.or.jp/kumiai-information/20240130-copy.html

【内容】一都三県の蔵元有志が厳選し持ち寄った日本酒、焼酎が楽しめるイベントです。蔵人から直接お酒の説明を聞きながら、新しお酒との出会い、あなたの推し酒を探してみませんか？チケットには、1,000円の有料チケット付き。有料試飲コーナーや、お酒の購入にご利用いただけます。また、一都三県の2024MissSAKEが来場し、華やかに会場を盛り上げます。

【定員】各部250名（2部制）

【料金】前売券 4,000円 ※当日券の販売はございません（1,000円有料チケット・専用ミニお猪口・飲料水500ml付き）

【チケット】※イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4475510001-P0030001

【お問い合わせ】

・東京都酒造組合連合会 TEL：042-524-3033

・神奈川県酒造組合 TEL：046-228-6194

・千葉県酒造組合 TEL：043-222-0686

・山梨県酒造組合 TEL：055-224-4368

【「日本酒フェア2026」開催決定のお知らせ】

日本全国から蔵元が集結する「日本酒フェア」が2年ぶりに東京・池袋で開催決定!!

※詳細は決まり次第後日お知らせさせていただきます。

■日本酒フェア2026

【日時】6月19日（金）～20日（土）※公開きき酒会は20日のみの開催となります

【場所】

１.第17回全国日本酒フェア

池袋サンシャインシティ 展示Ａホール （東京都豊島区東池袋３-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル４Ｆ）

２.令和７酒造年度全国新酒鑑評会公開きき酒会

池袋サンシャインシティ 展示Ｂホール（東京都豊島区東池袋3-1-4 文化会館ビル4F）

【主催】日本酒造組合中央会

【公式HP】https://sakefair.com/ ※4月中旬以降掲載予定

【内容】※詳細内容については別途決まり次第発表を予定

１.第17回全国日本酒フェア（3部制）

・6月19日（金） 第1部18:00～20:30

・6月20日（土） 第2部10:30～13:00、第3部14:30～17:00

２.令和７酒造年度全国新酒鑑評会公開きき酒会（2部制）

・6月20日（土） 第1部10:30～13:00、第3部15:00～17:30

【チケット】※チケットは5月頃販売開始予定