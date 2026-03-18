アールエヌティーホテルズが運営する計44店舗でSDGsを実践する宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」3御衣黄(ぎょいこう)ザクラを取得

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループのホテル事業を担うアールエヌティーホテルズ株式会社（以下「アールエヌティーホテルズ」）は、「リッチモンドホテルズ」ブランド43店舗および「THE BASEMENT」ブランド1店舗において、米国GSTC（グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会）により認証基準の妥当性が承認された宿泊施設向けESG認証「Sakura Quality An ESG Practice（通称：サクラクオリティグリーン）」の「3御衣黄（ぎょいこう）ザクラ」を取得したことをお知らせいたします。

■世界基準で認められるホテルであるために

世界的にサステナビリティへの関心が高まる中、旅行・宿泊先の選択において「環境・社会への配慮」が重要視される時代を迎えています。特に訪日外国人旅行者や法人利用においては、宿泊施設の環境対応や地域貢献の姿勢が選定基準の一つとなっています。

アールエヌティーホテルズではこれまでに、省エネルギー対策やプラスチック使用量削減、地域連携施策などを進めてきました。今回、それらの取り組みを国際的に認知された客観的基準で評価・可視化することで、お客さまにより安心してホテルをお選びいただける環境づくりに取り組んでおります。

また、今回取得した「3御衣黄ザクラ」は、5段階評価の中でも、特に高い快適性と地域文化への配慮が求められる水準であり、環境配慮や社会・地域への貢献、企業統治（ガバナンス）の実績を含め、総合的な観点から評価をいただいています。認証施設は、「安全性確保」を基礎に、「品質の恒常的な向上」および「地域との連携重視」へのコミットメントを通じて、宿泊施設のサービス提供に関する“プロフェッショナル”として認定されます。

アールエヌティーホテルズが大切にしてきた「全てのひとに寄り添い、地域と自然が調和する新たな未来へ」という想いは、目の前のお客さまだけでなく、未来のお客さま、そして地球環境への貢献に繋がるものと考えております。本認証取得は、その理念を国際基準の枠組みの中で具現化する取り組みの一環です。

アールエヌティーホテルズは、これからも国内外からお越しになるお客さまにご満足いただけるサービスを提供し、「ひとと自然にやさしい、常にお客さまのために進化するホテル」を目指してまいります。

■アールエヌティーホテルズが実践する取り組みの一部をご紹介

リッチモンドホテルズ アメニティバーリッチモンドホテルズ オリジナルトラベルキット

リッチモンドホテルズでは、2023年よりプラスチック使用量削減を目的にアメニティバーを採用し、全43店舗で必要なアメニティを必要な分だけお取りいただく選択式提供を実施しております。アメニティバーの什器には廃棄制服由来のアップサイクル素材を活用しています。あわせて、持ち歩き可能で繰り返し使える歯ブラシとコームをセットにした「リッチモンドホテルズ オリジナルトラベルキット」も販売しています。

■サクラクオリティグリーン（Sakura Quality An ESG Practice）とは

「Sakura Quality An ESG Practice」は、米国GSTC（The Global Sustainable Tourism Council、持続可能な国際基準を策定・管理している団体）にその基準が承認された、宿泊施設向け日本発のESG認証であり、宿泊施設における地域社会との関係構築、文化保全、環境対応など、日々のSDGsへの取り組みのレベルを維持・向上させることを目的としています。

評価はSDGs17のゴールに基づく172項目で構成され、チェックシートへの回答に加え、調査員による現地確認およびエビデンス審査を経て、5段階で評価されます。

主な評価観点は、１.環境配慮（エネルギー管理、資源循環、廃棄物削減等）、２.社会・地域への貢献（地域文化の尊重、地域連携等）、３.企業統治（ガバナンス）、４.安全性・快適性・サービス品質など多岐にわたります。

今回取得した「3御衣黄ザクラ」は、環境・社会・ガバナンスのバランスが取れた持続可能な運営に加え、特に「高い快適性」や「地域文化への配慮」が評価される水準です。

■未来へつなぐやさしさの形

本認証取得をゴールではなくスタートと捉え、今後も以下を継続的に推進してまいります。

・プラスチック使用量削減および資源循環の推進

・エネルギー使用量の最適化と環境負荷低減

・地域文化・地域経済との共生

・サステナビリティを体感できる宿泊体験の提供

「おもてなし」と「環境配慮」は相反するものではなく、ホスピタリティの延長線上にある価値だと捉えており、今後もホテル運営を通じて、地域と地球の未来に対しても“やさしさ”を形にしてまいります。

■企業情報

会社名：アールエヌティーホテルズ株式会社 https://rnt-hotels.co.jp/

設立：2004年（平成16年）4月

所在地：東京都世田谷区桜新町一丁目34番6号

代表者：代表取締役社長 本山 浩平

事業内容：「リッチモンドホテル」「THE BASEMENT」等の運営

■ロイヤルグループ店舗数

https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings