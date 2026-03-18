全国の“推しポケモン”が届ける地域の名品が香川に集結！「ポケモンローカルActs物産展」香川県会場が高松三越で開催2026年3月26日(木) ～ 4月13日(月)

公益社団法人香川県観光協会

香川県では、2026年3月26日（木）から4月13日（月）までの19日間、高松三越（香川県高松市）にて、「ポケモンローカルActs物産展」香川県会場が開催されます。

「ポケモンローカルActs」は、“ちいきのちからってすげー”をコンセプトに、道や県ごとに選ばれた「推しポケモン」が地域の魅力を発信するプロジェクトです。本物産展では、各地の推しポケモンとコラボレーションした商品や名産品が一堂に会するほか、活動紹介展示や推しポケモンのグリーティングも実施予定です。

ポケモンファンはもちろん、全国各地の名産品との新たな出会いを楽しめる機会として、世代を問わずお楽しみいただける内容となっております。ぜひこの機会にご来場ください。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

うどん県PR団「ヤドン」(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

【イベント概要】

「ポケモンローカルActs物産展」香川県会場

開催期間：2026年3月26日(木) ～ 4月13日(月) 10:00～19:00（最終日は17:00）

開催場所：高松三越 新館5階 催物会場 （香川県高松市内町7-1）

お問い合わせ：高松三越 087-851-5151

『ポケモンローカルActs』とは

道や県ごとに選ばれた「推しポケモン」が、地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動(Acts)です。株式会社ポケモンは、ポケモンの使用料を無償とする形で、2018年4月以降、北海道・岩手県・宮城県・福島県・福井県・三重県・鳥取県・香川県・高知県・長崎県・宮崎県・沖縄県の各道県それぞれと協力し、さまざまな取り組みを行っています。

■ポケモンローカルActs 公式サイト https://local.pokemon.jp/

「ポケモンローカルActs物産展」香川県会場

■商品情報

会場では各地域で展開している「ポケモンローカルActs」コラボ商品、さらに地域の名産・動産品が集結。「ポケモンローカルActs物産展」オリジナル商品やぬいぐるみも販売予定です。

※取扱商品は変更となる場合がございます。数量に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

■推しポケモン グリーティング

開催日：3月28日(土)・29日(日)、4月1日(水)・4日(土)・5日(日)・10日(金)・11日(土)・12日(日)

時間：各午前11時～、午前12時30分～、午後2時30分～、午後4時～

概要：「うどん県PR団」ヤドンに加えて、各地の推しポケモン達が登場。

抽選制：グリーティングは当日の抽選制となり、当選した方のみご参加いただけます。詳しくは「ポケモンローカルActs 物産展」特設サイトをご確認ください。

https://local-bussanten.pokemon.jp/greeting/index.html

※実施内容は予告なく変更となる場合がございます。

■「うどん県×ヤドン」特設ブース

「ポケモンローカルActs物産展」香川県開催の会場（高松三越新館5階催物会場）に「うどん県×ヤドン」特設ブースを設置し、県内全市町の『ポケふた』パネル展示や、ヤドンフォトスポット、「うどん県×ヤドン×高松工芸高校」作品展示等を行います。

県内全市町の『ポケふた』パネル展示「うどん県×ヤドン×高松工芸高校」作品

■ヤドンのタクシー展示

会期中の下記の日程で、ヤドンがデザインされた「ヤドンのタクシー」を展示します。

展示日：3月26日(木)、28日(土)、29日(日)

時間：各日午前10時～午後4時

場所：高松三越玄関前ライオン横

■スタンプラリー

会場となる高松三越と商店街を巡るスタンプラリーを実施いたします。

参加方法：

１. 物産展会場でスタンプラリー用紙を受け取る。

２.スタンプ設置場所4か所を回り、スタンプを集める。

３.高松三越新館１階受付でスタンプを集めたスタンプラリー用紙を提示すれば、

景品のオリジナルステッカーをプレゼント。

スタンプ設置場所：

・高松三越新館1階 受付付近

・高松三越新館5階 ポケモンローカルActs物産展会場

・しごとプラザ高松前

・ポケモンセンターカガワ前

うどん県はヤドン県!? 香川県内でヤドンに会える場所をチェック！

香川県は、ポケモン「ヤドン」を「うどん県PR団」として任命し、地域の魅力発信に取り組んでいます。県内にはヤドンをモチーフにした公園や宿泊施設、フェリー、ポケモンセンターなど、ヤドンに出会えるスポットが各地に点在。旅先でヤドンと出会える“ヤドン県”として、ポケモンファンからも注目を集めています。ぜひこの機会に、ヤドンに会いに香川を巡ってみてください。

ポケモンセンターカガワ

ゲームソフト、カードゲーム、オリジナルグッズなどが並ぶポケモンのオフィシャルショップ。ヤドンをはじめとしたポケモンたちが、カガワ儀で出迎えてくれます。

ポケモンセンターカガワ：087-802-1951

ヤドン公園（ひだまり公園 あやがわ）

ヤドンをテーマにした公園。「ヤドンの井戸」や「ヤドンの3連ブランコ」など、ヤドンをモチーフにした遊具が設置されている公園です。

綾川町建設課：087-876-5280

ヤドンのお宿

香川県内では３つの「ヤドンのお宿」があります。宿泊することで、オリジナルハンドタオルが手に入ります。

丸亀プラザホテル：0877-23-1391

小豆島国際ホテル：0879-62-2111

ことひら温泉琴参閣：0877-75-1000

ことひら温泉琴参閣

ヤドンのフェリー

船体や内装がヤドンで装飾されています。高松～土庄（1号船）と姫路～福田（2号船）の航路で運航されています。

小豆島フェリー：087-851-8171

小豆島フェリー船内客室