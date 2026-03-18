「やきいもらんど in 第5回名古屋モーターサイクルショー2026」開催決定！

ぴあ株式会社

「やきいもらんど in 第5回名古屋モーターサイクルショー2026」を4月10日（金）から12日(日)の3日間、愛知県常滑市セントレアのAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催します。

県内外の人気のおいも屋さんとコーヒー屋さん総勢11店舗が出店、さつまいもの甘みとコーヒーの酸味とのハーモニーをお楽しみいただけます。

出店メニューは、「第5回名古屋モーターサイクルショー2026」公式WEBサイトで公開中。

https://motorcycle-show.jp/

ねっとり甘いつぼ焼き芋、おいもチップス、焼き芋ブリュレ、スイートポテト、芋けんぴ、鬼まんじゅう、焼き芋シェイク、焼き芋ナゲットなど、バラエティー豊かなさつまいも商品が堪能できます。

＜出店者一覧＞

TSUBOYAKI-IMO Mili Mili

グローヴァルコーヒー

蜜芋処えんむすび

やきいもコロ

ぷらんぼん

まんぷくカフェリオン

芋ひさ

芋や

BARBARA COFFEE ROASTERS

KITCHEN LAB 楽-RAKU- ※(金)(日)のみ出店

つぼ焼き芋 はなび ※(土)のみ出店

開催概要

【催事名】

やきいもらんど

in 第5回名古屋モーターサイクルショー2026

【日程】

4月10日（金）10:00～17:00

4月11日（土） 9:00～17:00

4月12日（日） 9:00～17:00

※最終日は屋外フード15:00終了

【会場】

Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

【入場料】（税込）

「第5回名古屋モーターサイクルショー2026」入場券が必要となります。

前売券2,000円

当日券2,400円

※高校生以下無料

（事前WEB登録、入場時に学生証提示必須）

※女性無料（事前WEB登録が必要）

※障がい者無料

（入場時に障がい者手帳の提示が必要）

Instagram：＠yakiimoland(https://www.instagram.com/yakiimoland/)

第5回 名古屋モーターサイクルショー2026

https://motorcycle-show.jp/

◎各プレイガイドにて前売券発売中！

・チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2501818)（Pコード：995-921）

・ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=43178)（Lコード：43178）

・イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/3232160001)

・セブンチケット (セブンコード：114-167)

・アソビュー！(https://www.kkday.com/ja/product/162241?cid=14852&&ud1=officialsite)(電子チケット専用)

・KKday(https://www.kkday.com/ja/product/162241?cid=14852&&ud1=officialsite)（電子チケット専用）

・CentX(https://webticket.meitetsu.co.jp/webticket-user/Product/Detail/T20260200013)（電子チケット専用）

※会場内のキッチンカー等で使える金券（500円）付きの前売券（2,400円）も販売中です。

（電子チケットでは取り扱いなし）

※上記以外にも、東海4県下のバイク販売店や用品店でも前売りチケットの取扱いをしております。取扱店については公式HPをご確認ください。

出展ブランド

国内外のメーカー、インポーター12社から14ブランドの車両が出展します。

【国内メーカー】

HONDA

YAMAHA

SUZUKI

PLOT

【海外メーカー】

Harley-Davidson

BMW Motorrad

Indian Motorcycle

DUCATI

Can-Am

Morbidelli

BENDA

KOVE

F.B Mondial

CFMOTO

初開催コンテンツ

◎スタントバイクデモンストレーション～名古屋モーターサイクルショーVer～

ヨーロッパやアメリカで人気を誇るバイクパフォーマンス。デモンストレーションと同時に、小川裕之本人による技や演技をインカムマイクでの解説付きで、華麗で圧巻のライディングテクニックを余すことなくお見せします！

【開催日時】

4月11日（土）11:00～11:40、13:30～14:10

4月12日（日）11:00～11:40、13:30～14:10

各種体験試乗会

事前予約が必要な体験試乗会は

3月20日（金・祝）10:00より公式HPにて予約開始！

※詳細は公式HPでご確認ください。

https://motorcycle-show.jp/

◎最新モデル体験試乗会

（事前予約必要）

国内外メーカーの最新モデルが体験できる試乗会を実施します。

※参加には事前に公式HPにて予約が必要です。

※入場料の他に参加料（500円）が必要です。

【参加ブランド】（順不同）

ヤマハ / スズキ / ホンダ / コウベ / ハーレーダビッドソン / シーエフモト / エフビーモンディアル / カンナム

◎セーフティライディングレッスン

（事前予約必要）

基礎的な運転技術を学びたい方向けに、愛知県下の自動車教習所の協力によりライディングレッスンを実施します。

※参加には事前に公式HPにて予約が必要です。

※入場料の他に参加料（500円）が必要です。

◎大型自動二輪教習車体験試乗会

（事前予約不要）

大型は自分には無理かも、と思っている方向けに大型自動二輪教習車を体験できます。インストラクターの指導で安心して試乗できます。

※入場料の他に参加料（500円）が必要です。

◎キッズ電動バイク教室

（事前予約必要）

子供が楽しめる試乗会です。

※参加には事前に公式HPにて予約が必要です。

※入場料の他に参加料（500円）が必要です。

◎キッズ電動キックバイク体験会

（事前予約不要）

未就学児向けにキックバイク体験会を実施します。

※参加料無料（入場料は別途必要）

キッチンカー『グルメツーリング！』

ご当地グルメのキッチンカー19台が大集結♪

全国のグルメ祭でタイトルを獲得した有名店も出店します。座って食べられる休憩コーナーも完備しています。

ステージイベント

◎元中日ドラゴンズ 祖父江大輔トークショー

名古屋市出身で愛知高校から愛知大学、トヨタ自動車を経て2014年中日ドラゴンズへ入団。通算登板数は510、2020年には最優秀中継ぎ投手のタイトルに輝くなど、投手王国ドラゴンズを12年に渡り支え続けた。

元中日ドラゴンズのピッチャーとして知られている祖父江大輔さん。実は大のバイク好きとして、引退後はツーリングで全国を巡っておられます。新たな人生を満喫している祖父江さんの愛車に

ついてやツーリングについてなどバイクの魅力を存分に語っていただきます。

【開催日時】

4月11日（土）14:00～14:30

【出演者】

元中日ドラゴンズ 祖父江大輔

ZIP-FMナビゲーター 荒戸完（MC）

※その他、「JAPAN(ハート)RIDERS」や「バイク系YouTuber合同オフ会」など多数ステージを予定！

詳細は公式WEBサイトにて順次公開。

開催概要

【名称】

第5回名古屋モーターサイクルショー2026

【日程】

4月10日（金）10:00～17:00

4月11日（土） 9:00～17:00

4月12日（日） 9:00～17:00

【会場】

Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

【入場料】（税込）

前売券2,000円

当日券2,400円

※高校生以下無料

（事前WEB登録、入場時に学生証提示必須）

※女性無料（事前WEB登録が必要）

※障がい者無料

（入場時に障がい者手帳の提示が必要）

【主催】

名古屋モーターサイクルショー実行委員会

（構成: (株)中部経済新聞社、愛知県、愛知国際会議展示場(株)、愛知オートバイ事業協同組合、メ～テレ）

【共催】

中日スポーツ、TOKAI RADIO

【協力】

（一社）日本二輪車普及安全協会 中部ブロック、日本自動車輸入組合

【後援】

中部経済産業局、中部運輸局、岐阜県、三重県、静岡県、（一社）日本自動車工業会、（一社）全国二輪車用品連合会、（一社）自動車公正取引協議会、（公社）自動車リサイクル促進センター、全国オートバイ協同組合連合会、（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会、（一社）日本自動車連盟中部本部、（一社）愛知県自動車整備振興会、（一財）愛知県交通安全協会、愛知県軽自動車協会、（一社）日本損害保険協会中部支部、中日本高速道路（株）、愛知県道路公社、名古屋高速道路公社、愛知道路コンセッション（株）、愛知県教育委員会、ZIP-FM ほか

＜公式HP＞

https://motorcycle-show.jp/