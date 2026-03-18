みずみずしいメロンを心ゆくまで堪能「メロンのアフタヌーンティー」2026年5月11日より発売

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）は、2026年5月11日（月）～7月12日（日）の期間、2階ラウンジ＆バー「マリンブルー」にて旬のメロンを贅沢に使用した「メロンのアフタヌーンティー」を提供いたします。

本アフタヌーンティーでは赤肉と青肉のメロンを、ジュレやピューレ、クリームなどさまざまな形に仕立て、趣向を凝らした多彩なスイーツとしてご堪能いただけます。

ホテルの外観をかたどったティースタンドの最上段には、赤肉と青肉メロンを細かく砕いた“コンカッセ”に、マスカルポーネシャンティなどをたっぷり重ねた贅沢で華やかなグラスデザート「メロンとフロマージュのヴェリーヌ」や、メロンのグラサージュで覆われた艶やかなメロンのムース、紅茶が香るアーモンドクリームの上に赤肉と青肉のフレッシュメロンをあしらったタルトなど、爽やかな甘みとやさしいコクが溶け合う、夏の始まりにふさわしいスイーツを揃えました。

2段目には、なめらかな舌触りのパンナコッタの上に赤肉メロンのゼリーをたっぷりのせた「メロンのパンナコッタ」に加え、ジューシーな青肉メロンを堪能できるショートケーキ、サクッと軽い生地からやさしい甘さの青肉メロンクリームが顔を覗かせる「メロンのクッキーシュー」など、さまざまな食感や味わいのメロンスイーツが並びます。

3段目のセイボリープレートには、ザクザクとした軽い食感のバゲットにリコッタチーズといちじくのコンポートをのせたブルスケッタに加え、牛肉を生クリームとブイヨンで煮こんだ“フリカッセ”を詰めた食べ応えのあるパイや、海老や枝豆をトマトゼリーで寄せたひと品をご用意いたしました。スイーツの合間に召し上がっていただくことで、程よい塩味と旨みが味覚にアクセントを加えます。

アフタヌーンティーにかかせないスコーンは、人気のプレーンに加え、メロンピューレを練り込んだ香り高いメロンスコーンもお愉しみいただけます。

さらに、平日の17時30分以降には、濃厚な甘みと豊潤な香りが特長の静岡クラウンメロンを贅沢に半玉使用したスペシャルデザートがセットになった、1日10セット限定の窓側席確約プレミアムプランもご用意いたします。

“初夏から旬を迎えるみずみずしいメロンを様々な形で存分に味わっていただきたい”というシェフの想いが込められたアフタヌーンティーを、窓の外に横浜港の景色が広がるラウンジでゆっくりとご堪能ください。

アフタヌーンティー内容

プティフール

・メロンとフロマージュのヴェリーヌ

・メロンのムース

・メロンのパート ド フリュイとメロンガナッシュ

・メロンと和紅茶のタルトレット

・メロンのパンナコッタ

・メロンのフィナンシェ

・メロンのクッキーシュー

・フレッシュメロンのショートケーキ

セイボリー

・海老とトマトのクリスタルジュレ

・パイに詰めた牛肉のフリカッセ

・ブリザオラとリコッタチーズ、いちじくコンポートのブルスケッタ

スコーン

・メロンのスコーン

・プレーンスコーン

「メロンのアフタヌーンティー」概要

■期間：2026年5月11日（月）～7月12日（日）

■時間：12:00～ ＊120分制

■料金：8,200円（メロン入りスパークリングワイン1杯＆25種のカフェフリー付き）

7,000円（25種のカフェフリー付き）

■Webサイト：https://page.talkappi.com/?f=interconti-yokohama-hp&id=420043(https://page.talkappi.com/?f=interconti-yokohama-hp&id=420043)

【平日17時30分以降限定・窓側席確約】

「静岡クラウンメロンのシャンパンフロート付きプレミアムプラン」＜1日10セット／事前予約制＞

濃厚な甘みと豊潤な香りが特長の静岡クラウンメロンを贅沢に 半玉使用したスペシャルデザート付きの特別セット。

みずみずしいメロンにホテルメイドのバニラアイスをのせ、仕上げにシャンパンを注いでお楽しみいただけます。

シュワッと広がる爽やかな香りとともに、メロンの甘みがいっそう引き立つ、大人のための贅沢なセットです。

【概要】

■期間：2026年5月11日（月）～7月10日（金）

■時間：17:30～ ※150分制

■料金：12,000円（メロンのアフタヌーンティー、静岡クラウンメロンのシャンパンフロート*,25種のカフェフリー付き）

＊シャンパンはサイダーへ変更することが可能です

■提供店舗：ラウンジ＆バー「マリンブルー」（2階）

■営業時間：月～木 11:00～21:00（L.O.）

金土祝前日 10:00～22:00（L.O.）

日祝日 10:00～21:00（L.O.）

■予約・お問い合わせ：045-223-2267（レストラン予約／10:00～19:00）

■店舗Webサイト：https://www.icyokohama-grand.com/restaurant/marine_blue/

ラウンジ＆バー「マリンブルー」について：

横浜港を一望できる開放感あふれるロビーラウンジ。海辺のリゾートをイメージした空間は、まるで豪華客船で旅をしているような寛ぎのひとときを演出します。自然光が降り注ぐ明るく開放的なティータイム、ベイブリッジの夜景を望むバータイムなど、時間とともに表情を変える景色とともに、さまざまなシーンでご利用いただけます。

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて：

“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上31階の建物に、客室数594室、8つのレストラン＆バーのほか、大小15室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるところから海が一望できます。APECやTICADなど国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓客を「おもてなし」してきたそのホスピタリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています（1991年8月開業）。

https://www.icyokohama-grand.com

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ＆リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日時点

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels

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＊上記料金はすべて税金・サービス料を含みます。

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