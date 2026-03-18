株式会社ありあけ

株式会社ありあけ（横浜市中区日本大通36、代表取締役社長藤木隆宏）は、2026年3月27日（金）のJERAセ・リーグ開幕に合わせ、横浜DeNAベイスターズ応援商品として『横浜DeNAベイスターズハーバー2026』、『横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ』、『横浜DeNAベイスターズ ベースボールハーバーモンブラン2026』の発売を開始いたします。また、伊勢山皇大神宮に商品を奉納、必勝祈願祭を執り行っていただき、リーグ優勝、そして日本一を祈念してまいります。

『横浜DeNAベイスターズハーバー2026』

【オリジナルトレーディングカード付き『横浜DeNAベイスターズハーバー2026』】

本商品は、横浜DeNAベイスターズの選手を配した、ユニフォームデザインの2026シーズンパッケージです。表面は2026年「ホームユニフォーム」、裏面は「新ビジターユニフォーム」をあしらいました。ホームユニフォームと新ビジターユニフォームに今年のスローガンである「BE A TEAM WIN IT ALL」をデザインしたオリジナル個包装の横濱ハーバーダブルマロンが5個入っています。さらにオリジナルトレーディングカード(全5種)※１をランダムで１枚入れ、ファンの皆様に喜んでいただける商品に仕上げました。

『横濱ハーバー ダブルマロン』商品説明

横濱ハーバーダブルマロンは、港・ヨコハマの船をイメージし伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗を入れた自家製ハーバー餡をやさしく包み込み、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品です。

※1トレーディングカード全5種は以下の通りです

１.＃2牧秀悟選手、＃7佐野恵太選手、＃11東克樹選手、＃25筒香嘉智選手、＃81相川亮二監督

２.＃13伊勢大夢選手、＃19山崎康晃選手、＃31柴田竜拓選手、＃41佐々木千隼選手、＃45森原康平選手

３.＃4度会隆輝選手、＃6森敬斗選手、＃51宮崎敏郎選手、＃58梶原昂希選手、＃61蝦名達夫選手

４.＃11東克樹選手、＃22入江大生選手、＃53中川颯選手、＃54石田裕太郎選手、＃59平良拳太郎選手

５.＃2牧秀悟選手、＃19山崎康晃選手、＃25筒香嘉智選手、＃51宮崎敏郎選手、＃81相川亮二監督

『横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ』

【オリジナルトレーディングカード付き『横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ』】

本商品は、野球帽をモチーフにしたパッケージに、横浜DeNAベイスターズのロゴをあしらいました。中には、DB.スターマンをデザインしたオリジナル個包装の横濱ムーンガレット☆たまくす抹茶ラテが４個入っています。さらにオリジナルトレーディングカード(全5種)※２をランダムで１枚入れ、ファンの皆様に喜んでいただける商品に仕上げました。

『横濱ムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ』商品説明

本商品は、日本伝統のハレの食べもの「餅」と、西洋の「ガレット」を合わせて生まれた、もっちり新食感の焼菓子です。放香堂と共同開発したオリジナル抹茶「万丈の蒼」を使用し、神奈川県産の牛乳を使用した「ミルクガナッシュ」を包んだ抹茶ミルク餅をガレット生地でしっとり焼き上げました。香り高い抹茶とやさしい甘みが織りなす、ラテ仕立てのまろやかな味わいをお楽しみください。

※2トレーディングカード全5種は以下の通りです

１.＃11東克樹選手、＃13伊勢大夢選手、＃19山崎康晃選手、＃45森原康平選手、＃59平良拳太郎選手

２.＃16大貫晋一選手、＃20坂本裕哉選手、＃41佐々木千隼選手、＃53中川颯選手、＃54石田裕太郎選手

３.＃13伊勢大夢選手、＃22入江大生選手、＃27藤浪晋太郎選手、＃31柴田竜拓選手、＃50山本祐大選手

４.＃18小園健太選手、＃45森原康平選手、＃51宮崎敏郎選手、＃54石田裕太郎選手、＃61蝦名達夫選手

５.＃2牧秀悟選手、＃11東克樹選手、＃19山崎康晃選手、＃25筒香嘉智選手、＃81相川亮二監督

『横浜DeNAベイスターズベースボールハーバーモンブラン2026』

【オリジナルトレーディングカード付き『横浜DeNAベイスターズ ベースボールハーバーモンブラン2026』】

本商品は、野球のバットをモチーフにしたパッケージに、DB.スターマンとDB.キララをあしらいました。中には、野球ボールの絵柄をプリントしたミルクハーバー モンブランが5個入っています。さらにオリジナルトレーディングカード(全5種)※3をランダムで１枚入れ、ファンの皆様に喜んでいただける商品に仕上げました。

『ミルクハーバー モンブラン』商品説明

洋菓子のモンブランケーキを焼き上げたイメージのハーバー。練乳とはちみつを使用したしっとりした生地で、栗甘露煮ペーストを練り込んだ 特製モンブラン餡を包んだ、やさしく香る栗の風味にこだわった一品です。

※3トレーディングカード全5種は以下の通りです

１.＃4度会隆輝選手、＃5松尾汐恩選手、＃6森敬斗選手、＃18小園健太選手、＃26三森大貴選手

２.＃00林琢真選手、＃12竹田祐選手、＃51宮崎敏郎選手、＃54石田裕太郎選手、＃64中川虎大選手

３.＃5松尾汐恩選手、＃6森敬斗選手、＃26三森大貴選手、＃58梶原昂希選手、＃61蝦名達夫選手

４.＃00林琢真選手、＃2牧秀悟選手、＃4度会隆輝選手、＃6森敬斗選手、＃51宮崎敏郎選手

５.＃3小田康一郎選手、＃16大貫晋一選手、＃27藤浪晋太郎選手、＃44石上泰輝選手、＃65宮城滝太選手

オリジナルトレーディングラインナップ

【3つの新商品合わせ「全15種」のオリジナルトレーディングカード】

１つの商品につき１枚のオリジナルトレーディングカードが封入されています。3つの商品を合わせると、全15種類！。応援する選手をゲットして、さらにシーズンをお楽しみください。ありあけは今年も、横浜DeNAベイスターズを応援し、ファンの皆様とともに喜びと感動を共有してまいります。

※３商品のオリジナルトレーディングカードのデザインは、すべて異なります。

◆商品概要

・発売期間：2026年3月27日（金）～2026年10月（予定）

※「横濱ハーバースタジアム BASEGATE横浜関内」のみ2026年3月19日(木)～先行発売

・商 品 名：『横浜DeNAベイスターズハーバー2026』 商品価格：5個1,350円(税込)

・商 品 名：『横浜DeNAベイスターズムーンガレット☆たまくす抹茶ラテ』 商品価格：4個994円(税込)

・商 品 名：『横浜DeNAベイスターズ ベースボールハーバーモンブラン2026』 商品価格：5個951円(税込)

・販売店舗：ありあけ直営店、駅売店、百貨店、量販店、ありあけオンラインショップ等

・お客様相談室：フリーダイヤル0120-421-900（9:00～17:00、土・日・祝を除く）