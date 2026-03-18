元中日ドラゴンズ・祖父江大輔さんが愛車を披露！バイク愛を熱く語ります!!体験型イベントやグルメなど、家族で楽しめるコンテンツが充実！

名古屋テレビ放送株式会社

元中日ドラゴンズ・祖父江大輔さんが愛車を披露

４月10日（金）～12日（日）の3日間、年に1度のバイクの祭典「第5回名古屋モーターサイクルショー」を、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催します。同ショーは、東京・大阪に次ぐ国内3番目のモーターサイクルショーで、中部地区最大級の規模を誇ります。昨年は44,253名の方に、お越しいただきました。

国内外メーカーの最新モデルや関連部品の展示はもちろん、屋外エリアではプロライダーによる迫力のバイクパフォーマンスや白バイ隊によるデモ走行、お子さん向けの遊具コーナー、世界各地のグルメが堪能できるキッチンカーやさつまいもグルメを集めた「やきいもらんど」など、バイクファンだけでなく家族で楽しめるコンテンツを取り揃えています。さらに、11日（土）にはステージイベントとして、元中日ドラゴンズ・祖父江大輔さんのトークショーも開催。現役時代のエピソードから、知られざる（？）バイクへの愛情まで、熱く語っていただきます。

注目の特設ステージイベント!!

★元中日ドラゴンズ・祖父江大輔トークショー

▽開催日時：4月11日（土）14:00～14:30

ゲスト：元中日ドラゴンズ・祖父江大輔さん MC：ZIP-FMナビゲーター・荒戸完さん

元中日ドラゴンズの祖父江大輔さんは、実は大のバイク好き。引退後はツーリングで新たな人生を満喫中。そんな祖父江大輔さんに、バイクの魅力を存分に語ってもらいます。また「エンジョイ！カスタム」のコーナーには、祖父江さんの愛車も展示します。

【祖父江大輔さんプロフィール】

名古屋市出身、愛知高校から愛知大学、トヨタ自動車を経て2014年中日ドラゴンズに入団。通算登板数は510、2020年には最優秀中継ぎ投手のタイトルに輝くなど、投手王国ドラゴンズを12年に渡り、支え続けました。ユーモアあふれる明るいキャラクターで、チームメートやファンからも愛されました。

初開催のコンテンツ

★スタントバイクデモンストレーション

ヨーロッパやアメリカで人気を誇る小川裕之のバイクパフォーマンス。華麗で圧巻のライディングテクニックを披露します。

▽開催日時

4月11日（土）11:00～11:40、13:30～14:10

4月12日（日）11:00～11:40、13:30～14:10 プロスタントライダー小川裕之さん

※本リリース内の写真はすべて過去開催時の様子です

★東海エリアを走ろう!! NMCSツーリングラリー2026

「名古屋モーターサイクルショー」開催を記念して、ツーリングラリーを実施中です。東海エリア（愛知・三重・岐阜・静岡）と奈良の計22箇所の自治体イチ押しツーリングスポットを回って、デジタスタンプをゲット！ゴールは「名古屋モーターサイクルショー」の会場です。集めたスタンプを会場で提示すると、記念品やオリジナルグッズなどが当たる抽選会に参加できます。

▽開催日時：4月12日（日）まで開催

※参加費は無料／参加にはデジタルスタンプ（アプリ）の利用が必要

家族で楽しめるコンテンツ

★愛知県警 白バイデモ走行

▽4月11日（土）12:30～13:00、15:00～15:30

▽4月12日（日）12:30～13:00、15:00～15:30

★グルメコンテンツ

世界各地のグルメが食べられる「キッチングルメツーリング」、さつまいもグルメを一堂に集めた「やきいもらんど」を開催します。出店店舗一覧は、公式HPよりご確認ください。

大人向け＆子ども向けの各種体験試乗会

※事前予約が必要な体験試乗会は、3月20日（金・祝）10:00から、公式HPで予約を開始

します。以下は、一部です。詳細は、公式HPをご確認ください。

★最新モデル体験試乗会

国内外メーカーの最新モデルが体験できる試乗会を実施します。

▽開催日時：4月10日（金）午後の部13:00～

4月11日（土）午前の部10:00～、午後の部13:00～

4月12日（日）午前の部10:00～、午後の部13:00～

※事前に公式HPにて予約が必要、参加には入場料のほかに参加料500円がかかります。

★キッズ電動バイク教室

お子さんがバイクにまたがって試乗できる、家族みんなで楽しめる体験会を開催します。

▽開催日時：4月11日（土）9:30～、4月12日（日）9:30～

※事前に公式HPにて予約が必要、参加には入場料のほかに参加料500円がかかります。

★キッズ電動キックバイク体験会

未就学児向けにキックバイク体験会を実施します。

▽開催日時：4月11日（土）9:30～、4月12日（日）9:30～

＜開催概要＞

■名 称：「第5回名古屋モーターサイクルショー」

The 5th NAGOYA MOTORCYCLE SHOW

■会 期：2026年4月10日（金）10:00～17:00

4月11日（土） 9:00～17:00

4月12日（日） 9:00～17:00

■場 所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場） 展示ホールE・Ｆ及び多目的利用地

愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

■主 催：名古屋モーターサイクルショー実行委員会

（中部経済新聞社、愛知県、愛知オートバイ事業協同組合、愛知国際会議展示場株式会社、メ ～テレ）

■共 催：中日スポーツ、TOKAI RADIO

■後 援：中部経済産業局、中部運輸局、岐阜県、三重県、静岡県ほか

■協 力：（一社）日本二輪車普及安全協会中部ブロック、日本自動車輸入組合

■料 金：前売券 2,000円 当日券 2,400円（いずれも税込）

チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス／セブンチケット／アソビュー！／Kkday／Cent X

（※アソビュー！、KKday、Cent Xは電子チケット専用）

・高校生以下無料（事前にWEB登録、入場時に学生証の提示が必要）

・女性無料（事前にWEB登録が必要）

・障がい者無料（入場時に障がい者手帳の提示が必要）

★お得な金券付き前売券（2,400円）も！

500円分の金券として会場内のキッチンカー等で使用可能（※電子チケットは取り扱いなし）

■公式HP：https://motorcycle-show.jp