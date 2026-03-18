りんごの消費拡大に向けた取り組みが進む長野県から新登場ロングセラー「ヨーグレット」信州産青りんご「ブラムリー」果汁を配合全国初の地域限定商品「ヨーグレットグリーンアップル」

株式会社タカチホ

みやげ卸の株式会社タカチホ（長野県長野市、代表取締役社長：久保田一臣、以下タカチホ）は、長年愛され続けるアトリオン製菓のロングセラー菓子「ヨーグレット」に、信州産青りんご「ブラムリー」果汁を使用した、全国初の地域限定商品「ヨーグレットグリーンアップル」を2026年3月18日（水）より信州限定で発売いたします。

なお、本商品は正式発売に先立ち、3月13日（金）より一部店舗にて先行発売を開始しております。

本商品は、クッキングアップルとも呼ばれる希少な青りんご「ブラムリー」のおいしさを広めるため、りんご生産量第2位の長野県との連携のもと企画されました。

信州限定 「ヨーグレットグリーンアップル」 商品概要

「ヨーグレットグリーンアップル」

1．ロングセラー「ヨーグレット」全国初の地域限定商品

長年愛され続けるロングセラー菓子「ヨーグレット」の魅力を活かしながら、信州限定の特別感を加えた、全国初の地域限定商品です。おなじみのブランドに信州ならではの素材を掛け合わせた商品に仕上げています。

2．信州産青りんご「ブラムリー」果汁を使用

長野県の豊かな自然の中で育まれた希少な青りんごの「ブラムリー」果汁を使用しています。

「ブラムリー」と「ヨーグレット」を組み合わせた、爽やかな酸味を楽しめます。

3．長野らしさを感じられるパッケージ

パッケージには2019年ゆるキャラグランプリ1位に輝いた長野県の人気キャラクター

「アルクマ」を起用し、ひと目で信州土産と分かるデザインに仕上げました。

4箱入りで、家族や友人、職場などで分け合いやすい点も魅力です。

開発背景

長野県の人気キャラクター「アルクマ」パッケージ

りんご生産量全国2位の長野県では、1位の青森県と共に、青りんごの消費拡大に力を入れており、より多くの人に知ってもらうため、希少な青りんご「ブラムリー」を活用した商品開発が進められました。

「ブラムリー」は、長野県小布施町を中心に1991年から育てられてきた品種で、酸味の効いた風味が特長です。お菓子などへの加工にも適した素材であることから、その魅力を活かした商品づくりが検討されてきました。

そうした中、長野県によるアトリオン製菓への訪問や生産ライン視察をきっかけに、信州産素材を活かした関連商品の検討が本格化しました。長年親しまれてきたロングセラー菓子「ヨーグレット」と、信州産「ブラムリー」の爽やかな酸味を掛け合わせることで、長野らしさを感じられる商品として企画しました。

会社概要

会社名 株式会社タカチホ

代表取締役社長 久保田 一臣

設立年月日 昭和24年2月28日

資本金 10億円

決算期 3月31日（年1回）

主な業務内容 観光みやげ品の製造および卸売業、一般和洋菓子、

アウトドア用品販売、飲食・不動産事業など

本社

〒381-0022 長野県長野市大豆島5888番地

TEL : 026-221-6677

FAX : 026-221-1346

URL https://kk-takachiho.jp/