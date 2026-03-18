初の自主開催イベント「eve auto world 2026」にて、搬送の自動化を“荷役工程”まで拡張する新商品を発表

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、初の自主開催イベント「eve auto world 2026」において、2026年3月18日（水）、メディア向け事業戦略発表会を開催しました。

当日は、物流・製造業界および自動車・ロボティクス分野を中心としたメディア関係者が来場し、eve autonomyの事業戦略発表に加え、トヨタ車体株式会社および株式会社ANA Cargoによる導入事例が登壇形式で紹介されました。

また本イベントでは、無人搬送サービス「eve auto」と連携し、自動移載を叶える新製品「eve auto LOADER（イヴオートローダー）」 をデモンストレーション形式で初披露しました。

さらに、搬送対象となる台車の着脱を自動化する自動脱着システムのデモ展示も行い、屋外搬送の自動化をさらに拡張する新たなソリューションとして紹介しました。

「eve auto world」開催の背景

eve autonomyが提供する無人搬送サービス「eve auto」は、屋外環境に対応した自動搬送サービスとして、製造業や物流業の現場において導入が進んでいます。一方で、構内物流の自動化は単なる搬送の効率化にとどまらず、設備やシステム、パートナー企業との連携を含めた“物流全体の流れ”として設計することが重要になっています。

こうした背景のもとeve autonomyは、eve autoを中心に、物流の「動き（Move）」「流れ（Flow）」「つながり（Connection）」が有機的に連携する構内物流の姿を、ひとつの“World（世界）”として提示するイベント 「eve auto world」 を新たに立ち上げました。

「eve auto world」は、技術や製品だけでなく、導入事例やパートナー企業との連携を含めた物流の新しい姿を発信する場として、今後も継続的にな開催していくことを予定しています。

初開催となる 「eve auto world 2026」 では、その第一歩として、メディア向けの事業発表会と顧客向け商談会を実施。新製品の発表や導入事例の紹介、実機デモンストレーションを通じて、eve autoが実現する構内搬送の自動化の可能性を紹介するとともに、今後のさらなる展開に向けた“お披露目の場”として開催しました。

新製品「eve auto LOADER」を初公開

eve autonomyは、無人搬送サービス「eve auto」と連携する自動移載装置 「eve auto LOADER（イヴオートローダー）」 を開発しました。

製造業や物流分野では、屋外環境に対応した無人搬送の導入が進んでいます。一方で、搬送後のパレット受け渡し工程には人手作業が残るケースが多く、構内物流の完全自動化を実現するうえでの課題となっていました。

また、eve auto車両が所定位置に到着した後、荷物の積み下ろし作業者の到着を待つ必要があるため、車両が待機状態となり物流が一時的に停止するなど、時間的ロスが発生するケースもありました。

「eve auto LOADER」 は、eve auto車両と各種設備または指定エリアを接続し、パレット移載工程を自動化する装置です。

生産ライン設備への投入に加え、所定位置への自動デポジット（置き渡し）にも対応し、現場レイアウトや運用条件に応じた自動化構成を可能にします。

本製品の導入により、構内物流におけるラストワンマイルの課題を解消し、省人化・安全性向上とともに物流全体の最適化に貢献します。

‐eve auto LOADER紹介ページ：https://eveautonomy.com/eve-auto-loader_20260318

導入事例紹介

イベントでは、実際に「eve auto」を導入している企業として、以下の事例が紹介されました。

1. eve auto初の大型導入：トヨタ車体での構内物流自動化

大手自動車関連メーカーであるトヨタ車体において、eve autoとして初めてとなる大型導入が実現しました。

本事例では、工場構内における部品や資材の搬送工程にeve autoを導入。屋外環境での長距離搬送を自動化することで、これまで人手やフォークリフトで行っていた搬送業務の効率化と安全性向上を図っています。

本事例は、製造業における構内物流自動化の具体的なモデルケースとして、eve autoの活用可能性を示す取り組みです。

‐トヨタ車体導入事例動画：https://youtu.be/0W37_zlG25g

2. 新領域「空港」への導入：ANA Cargoでの屋外搬送活用

eve autoは、ヤマハ発動機の浜北工場を皮切りに、これまで主に製造業・物流業を中心に導入が進んできました。その流れの中で今回、新たな活用領域として空港物流分野での導入事例として、ANA Cargoへの導入を紹介しました。

空港貨物施設では、広大な敷地内での貨物搬送や拠点間の移動など、屋外を伴う走行を含む多くの建屋間搬送業務が発生します。また、施設内では人の往来に加え、既存の搬送設備（AGV）や各種車両が行き交うため、人・車両・設備が混在する環境でも安全に共存できる搬送システムであることが重要視されています。

eve autoは、こうした環境において人や既存設備、車両などと安全に共存しながら運用できる屋外無人搬送システムとして評価され、ANA Cargoに導入されました。

本事例は、これまで主に製造業・物流業を中心に展開してきたeve autoにとって、空港物流という新たな産業領域への展開となります。空港のような複雑な運用環境においても活用可能な屋外搬送ソリューションとして、新たな自動化の可能性を示す取り組みです。

‐ANACargo導入事例動画：https://youtu.be/jFwjNfqLYVE

開催概要

イベント名：eve auto world 2026

開 催 日：2026年3月17日（火）～19日（木）*メディアのお披露目会は18日（水）に実施

会 場：東京都立多摩産業交流センター 東京たま未来メッセ

主 催：株式会社eve autonomy

協 賛 企 業：ヤマハ発動機株式会社 ／ 株式会社ティアフォー

-Platinum Partner-

岡谷鋼機株式会社

株式会社山善

-Gold Partner-

北菱電興株式会社

ifm efector株式会社

-Silver Partner-

AutoL 株式会社

株式会社トラウム

自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・約100台が稼働しています。

【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。