OZmallユーザーが選ぶ「母の日・父の日ギフト総選挙」開催決定！“隠れ名品”募集！

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一)が運営するおでかけメディア「OZmall(オズモール)」(会員数500万人)では、2026年3月～4月にユーザー参加型企画「OZmall母の日・父の日ギフト総選挙」を開催いたします。本企画では、母の日・父の日ギフトアイテムをOZmall上で掲載、ユーザー投票を行い、2026年4月下旬に結果発表を行う予定です。これに先立ち、母の日・父の日アイテムを取り扱う、商業施設・百貨店・ショップのバイヤー様、PR＆施設担当者様から自薦エントリーを募集致します。この機会に奮ってご応募ください。

■応募はこちら https://www.ozmall.co.jp/enquete/IndexTalkappi.aspx?id=3304

■過去事例はこちら https://www.ozmall.co.jp/temiyage/feature/34658/

「OZmall総選挙 」とは？

OZmall会員500万人のユーザー投票により、グルメやウェルネスアイテムなどのベスト5を決める人気コンテンツ。商業施設・百貨店・バラエティショップをはじめ、プロが厳選した商品にユーザーが投票。いま注目のトレンドを発信しています。

今回は、日ごろの感謝や労りの想いを伝えたい「母の日・父の日」ギフトがテーマです。

バイヤー様やPRご担当者様の視点で、「意外な定番」や「実は十数年ロングセラーなど」など、売り手＆作り手だからこそ知る、隠れた名品を募集しております。

■募集概要

・募集期間：2026年3月18日（水）10:00～3月27日（金）23:59（予定）

※応募多数の場合、予定よりも早く締め切る可能性がございます

・対象：母の日・父の日ギフトアイテムを取り扱う、「商業施設・デパート・バラエティショップ」様（バイヤー・PR・施設ご担当者様）

・対象商品：「隠れ名品」をテーマに、母の日・父の日に該当する商品(花、美・健康、グルメ・菓子、雑貨、ファッション小物など）

・注意点

※1ブランド、1シリーズにつき1商品のエントリーとさせていただきます

※施設内に店舗がある商品のみ ※店舗限定商品も可 ※商品価格は2万円（税込）以下

※未発売商品は2026年4月9日(木)から販売（先行販売含む）されるものに限りエントリー可

※エントリー後、 20商品ほどに編集部が選考させていただき掲載となります

※エントリー商品すべてが掲載されるわけではありません

■投票＆結果発表

・投票期間：2026年4月14日（火）10:00～4月21日（火）23:59（予定）

・投票結果発表：2026年4月下旬予定

■応募～掲載までの流れ

1．左記、二次元コードより該当アイテムをエントリー

2. ＜掲載の場合＞エントリー〆切（3/27）より1週間前後で

ご登録いただいたメールアドレス宛へご連絡致します

3. ＜掲載メーカー様＞期日までにアンケート回答と該当アイテム写真納品

4. ＜掲載メーカー様＞期日までに初校のご確認

5. 4月上旬、投票記事リリース

6. 4月下旬、結果発表リリース ※エントリー商品すべてが掲載されるわけではありません。

◆OZmall（オズモール）とは？ https://www.ozmall.co.jp

雑誌「オズマガジン」のWEB版として1996年にスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ビューティサロンなどの厳選プランが予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“女友達”と考えたサイト展開で、会員500万人の支持を得ています。

【取材申込み・お問合せ】 スターツ出版株式会社 広報・白土 TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

■PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2128-01305d4c14da40d5dcea220552486225.pdf