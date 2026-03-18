【佐渡汽船】　3月20日　小木～直江津航路運航再開　＜予約制＞駅ライナー便運行開始のお知らせ

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船は、2026年3月20日（金・祝）より小木～直江津航路「こがね丸」の運航を再開します。これに合わせて、20：05直江津港着のこがね丸に接続する、ジャンボタクシー「駅ライナー便」の運行を開始します。

駅ライナー便の運行ルートは、直江津港→直江津駅・高田駅・上越妙高駅です。下記要領で運行されますので、ぜひご利用ください。

【ジャンボタクシー名称】：駅ライナー便

【運行期間】：2026年3月20日（金・祝）～11月23日（月・祝）

【運行時刻・運賃】：

【乗り場】：直江津港（東口）

【ご利用上の注意】：

・定員9名の事前予約制となります。ご利用日の前日17：00までにご予約ください。

・直江津港発の片道運行です。また、直江津駅・高田駅で途中乗車できません。

・運賃は当日、直江津港でお支払いください。また、お取り扱いは現金のみとなります。

・交通状況などにより、発着時刻が多少異なる場合があります。

【駅ライナー便のご予約先】

佐渡汽船 直江津港

TEL：025-543-3791（受付時間8：30～17：00）

【駅ライナー便で楽しむ旅】

こがね丸は小木港17：25発のため、南佐渡を夕方までしっかり満喫できます。

20：05に直江津港へ到着後は、駅ライナー便で主要駅へ快適に移動でき、上越での滞在や散策もお楽しみいただけます。ここでは、南佐渡と上越地区のおすすめスポットをご紹介します。

ぜひこの機会に駅ライナー便をご利用いただき、佐渡と上越を巡る旅をお楽しみください。

＜南佐渡のおすすめ＞

■宿根木集落

かつて佐渡金銀の積出港として栄えた町で、舟板を使った板壁の民家が並ぶ景観が国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。三角形の家屋や狭い路地には船大工の技が宿り、懐かしい風情が漂います。

■小木の町並み散策

港町らしい落ち着いた雰囲気の中で、たらい舟体験や古民家カフェなどを楽しめます。佐渡汽船ターミナル直結の「小木家」では、お土産や無印良品の商品も取り扱っており、佐渡の旅の締めくくりにお買い物をお楽しみいただけます。

▶南佐渡の見どころはこちら（さどタイムス）

https://sadotimes.sadokisen.co.jp/trip-category/minamisado/

＜上越地区のおすすめ＞

■雁木の町並み（高田駅周辺）

豪雪地で冬季の通路を確保するために家屋の庇を道路側へ延ばした独自の町並みで、高田地区の総延長は日本一。周辺には高田小町や高田世界館など歴史文化施設が点在し、散策とともに楽しめます。

■高田城址公園

徳川家康の六男・松平忠輝公の居城跡に整備された新潟県指定史跡の公園。

春の「日本三大夜桜」や、夏にお堀一面を彩る蓮など、季節ごとの名所として多くの人が訪れます。

▶上越の観光情報はこちら（上越観光Navi）

https://joetsukankonavi.jp/spot/search.php