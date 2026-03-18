江東区の運河が“教室”に！水上教育エンターテインメント番組『みずのうえの学校』が3月28日（土）より開校！足漕ぎカヤック「HOBIE」を活用し、子供の探求心を育む新たな体験型授業がスタート！

株式会社アミューズ

総合エンターテインメント事業を展開する株式会社アミューズ（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町、代表取締役会長 兼 社長：大里洋吉）は、東京ベイネットワーク株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：井守正樹）と、江東区の運河を舞台にした水上教育エンターテインメント番組『みずのうえの学校』を制作し、3月28日（土）より毎月1回のペースで東京ベイネットワークほかにて放送を開始し、同時に江東区公式YouTubeチャンネルでも配信いたします。アミューズは、ライフカルチャー事業を展開し、足漕ぎカヤックのHOBIEを活用した新たな水上アクティビティの普及に取り組んできました。本番組は、誰でも楽しめる水辺体験に加え、水辺から地域を学ぶ“水上の教室”という新しい試みをテーマにしています。HOBIE公式キャラクター「ほびっく」が先生役としてナビゲーターを務め、生徒役には、「ちゃおガール2025★オーディション」にてグランプリを受賞し、アミューズへ所属となった中村りのあ(10歳)が出演。東京生まれ・東京育ちの等身大の子ども目線で、水辺から街を探究します。

環境教育 × 地域探究 × エンターテインメントを融合させた新しい地域メディアモデルとして、江東区の水辺から子どもたちの探究心を育てていきます。なお、本企画は江東区の後援のもと実施いたします。

【東京ベイネットワークについて】

TOKAIグループの一員として、東京都江東区・中央区で放送・通信サービスを30年以上に亘り提供している「地域密着型」の企業です。“暮らしに社会にもっと笑顔を”をミッションに様々なサービスを提供し、地域・社会の課題解決に貢献できる商材・サービスの提供に積極的に取り組み、快適で便利な暮らしの一助となれる企業を目指し挑戦しています。地域情報チャンネル「Channel Bay」では、江東区・中央区エリアの約27万世帯のお客様に対して暮らしに役立つ情報を発信しています。

公式HP：https://www.baynet.ne.jp/

【HOBIEについて】

HOBIEは1950年にアメリカ・カリフォルニア州でサーフブランドとして誕生しました。現在では、サーフボードだけではなく、SUP、セイリング、ペダルボート、カヤックも製造しています。当社で取り扱っているのは、セイリング、ペダルボート、カヤックであり、そのどれもが国際特許を取得した特殊な足漕ぎ推進装置「MIRAGE DRIVE（ミラージュ・ドライブ）」を搭載しています。転覆の可能性を限りなくゼロにした船体構造で、船体にある座席に着席し、足を前後に動かすことで推進することから、初心者でも簡単に操作することができ、安定性を保つことができます。また、座面が高く設計されていることから、水に濡れることなく活用いただけます。

公式HP：https://hobiejapan.com/

『みずのうえの学校』舞台は「水彩都市」江東区の運河

道路ではなく、運河から街を見る。

水面から見上げる景色は、いつもの街とはまったく異なる表情を見せます。

江東区に張り巡らされた水辺空間を“教育の場”として活用し、地域の歴史・文化・環境を体験的に学びます。

■足漕ぎカヤックHOBIEを活用した新しい授業スタイル

番組では、世界的ウォータースポーツブランドHOBIEの足漕ぎ式カヤックを使用。

・両手を自由に使える授業進行

・水上ながら、安定した映像収録が可能

・モーターを使わないため静音性が高い

・CO2を排出しない環境配慮型移動が可能

水辺そのものが“教材”となる設計です。

■生徒役にアミューズ所属 中村りのあ(10歳)

少女漫画誌「ちゃお」の誌面で活動する“ちゃおガール”を選抜する「ちゃおガール2025★オーディション」にてグランプリを受賞し、アミューズへ所属となった中村りのあ(10歳)が生徒役として出演。東京生まれ・東京育ちの等身大の子ども目線で、水辺から街を探究します。

▼中村りのあ コメント

『みずのうえの学校』生徒役を務める中村りのあです！

HOBIEはペンギンの動きをマネして作られているカヤックなのですが、実際に乗ってみると子どもの足の力だけでもスイスイ進みました。水を汚さず音も静かで揺れが少ないところがポイントで、HOBIEの上で立ったり座ったり、特技のブリッジをしたり、写真をたくさん撮ることもできて楽しい思い出づくりにぴったりだと思いました。

HOBIEに乗って一番感動したことは、「東京の海を泳ぐ魚を、近くでたくさん発見できた」こと。水族館でしか見たことがなかった泳いでいる魚。身近な東京の海にも、実はたくさん生きていることを知って驚きました！「魚のレストラン」(※魚のエサの生息地)にも、どんなエサが生きているのかなどもっと知りたくなりました。

水の上から見ると、普段は気付かないような新しい発見がたくさんありました。『みずのうえの学校』を通して、観てくださるみなさんと楽しく江東区のことを学んでいきたいです。そしていつかイベントなどで直接、私がHOBIEに乗って体験した感動をみなさんにも共有できたら嬉しいです！『みずのうえの学校』、ぜひご覧ください。

■ナビゲーターは「ほびっく」

HOBIE公式キャラクター「ほびっく」が先生役として登場。親しみやすい存在として、子どもたちと学びを深めます。

■放送を”体験”へ、AI時代だからこそ価値が高まる「リアルな場での体験コンテンツ」

本番組はテレビ・YouTubeでの放送にとどまらず、視聴した内容をリアルに体験できる場の創出も今後予定しております。水上体験イベントや親子参加型プログラムなど、“観る”から“参加する”へと拡がる展開を目指します。

番組とリアルな体験を連動させることで、地域の水辺をより身近な存在へと変えていきます。

『みずのうえの学校』(通称：みず学)、初回放送は3月28日(土)

初回放送では「お江戸深川さくらまつり」開催の深川周辺エリアを探求します。

■『みずのうえの学校』放送概要

放送局：東京ベイネットワーク ほか

時間帯：土曜12:00～12:15 ※初回放送：3月28日(土)

制作：4K収録

配信：江東区公式YouTubeチャンネルにて配信予定(@江東区公式チャンネル・登録者数1.43万人)

https://youtube.com/channel/UCswt_A1_U0zRVdcnkR0kn5g?si=4E7c9Nba6KDe_XrZ(https://youtube.com/channel/UCswt_A1_U0zRVdcnkR0kn5g?si=4E7c9Nba6KDe_XrZ)

■『みずのうえの学校』プロジェクト

後援・協力

スポーツと人情が熱いまち 江東区

公式HP：https://www.city.koto.lg.jp/

制作協力

久染健夫 氏(江東区大島生まれ)

荒川区・江東区の文化財専門員を経て、深川江戸資料館、中川船番所資料館などで活動。江東区の地域史に精通。

衣装協力

株式会社ゴールドウイン(ヘリーハンセン)

公式HP：https://www.hellyhansen.jp/