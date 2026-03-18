次世代シンガーを募集する『STAR RISE AUDITION』とのコラボ審査企画『17LIVE × STAR RISE AUDITION』開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、株式会社Styrism(スタイリズム)主催のボーカリストオーディション『STAR RISE AUDITION』とコラボレーションし、アプリ内にてオーディションイベント『17LIVE × STAR RISE AUDITION』を、2026年3月29日（日）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

『17LIVE × STAR RISE AUDITION』は、ライブ配信を通じて歌や楽器演奏など音楽領域で活動するイチナナライバーの活躍の場をより多く創出し、夢を実現するキッカケづくりにしてほしいという想いから、「未来に残る音楽を創る」をテーマに歌唱に特化したシンガーオーディションとして注目を集める「STAR RISE AUDITION」と初のコラボレーションで実現。通常の応募参加とは異なる応募形式として、「17LIVE」内でのオーディションイベントとして開催します。

本オーディションイベントは、期間内に「17LIVE」の認証ライバーとして活動することが可能な方であれば、誰でも参加が可能です。「17LIVE」内で開催するオーディションイベントを通過することで、「STAR RISE AUDITION」の書類審査や1次審査の通過と同等の資格を得ることができます。その後、二次審査と最終審査を通過した方の中から、見事グランプリに選出された1名は、「株式会社Styrism」総合プロデュースのもと、大手レコードメーカー「PONY CANYON」からメジャーデビューをすることができます。

また、グランプリに選出されなかった場合でも、「17LIVE」内で開催するオーディションイベントの上位に入賞した方の中から、スターミュージック監修のオリジナル楽曲提供のチャンスがあります。

次世代を担うシンガーがイチナナライバーの中から誕生する可能性を秘めた本オーディションイベントに、ぜひご注目ください。

『17LIVE × STAR RISE AUDITION』の概要は、以下の通りです。

■オーディションイベント概要

名称

『17LIVE × STAR RISE AUDITION』

特設ページ

URL： https://jp.17.live/news/48999/

スケジュール

2026年3月29日（日）～4月12日（日）・・・アプリ内イベント期間

2026年4月14日（火）・・・アプリ内オーディション対象者フォーム締切

2026年4月19日（日）・・・一次審査（都内にて歌唱審査）

2026年5月頃・・・二次審査（レコーディング審査）

2026年6月頃・・・最終審査（公開イベント・グランプリ発表）

※一次審査以降（『STAR RISE AUDITION』）の詳細は、公式HP（https://starrise-auditon.jp/#about）を確認ください

■参加条件

・ 17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

・音楽活動をしている、もしくは目指している方

・アプリ内イベント期間における各種条件等を達成している方

・2026年4月以降に特定の芸能プロダクションや音楽レーベルとの所属契約がないこと

・東京でのオーディション審査に参加可能で、東京を拠点に今後の制作活動が可能であること

※ライバーエージェンシーに所属されている方で、本オーディションのグランプリを獲得された場合、音楽活動に関しては「株式会社Styrism」への所属となります。なお、ライブ配信活動については引き続き現所属エージェンシー様にて継続いただけます。

■プライズ（賞品）

・『STAR RISE AUDITION』へ二次審査から参加（1名）

・『STAR RISE AUDITION』へ一次審査から参加（4名）

・楽曲提供（6名）

※スケジュールやプライズの内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他詳細は、オーディションイベント特設ページ（https://jp.17.live/news/48999/）をご覧ください。

「STAR RISE AUDITION」について

「未来に残る音楽を創る」をテーマに歌唱に特化した才能をもつ次世代シンガーを募集する、Styrism主催のシンガーオーディションです。

グランプリを獲得したシンガーは、JazztronikやSIRUPといった人気アーティストのマネジメントや、数々の音楽プロデュースを手掛けてきたStyrismの総合プロデュースでPONY CANYONからのメジャーデビューが叶います。

公式HP： https://starrise-auditon.jp/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X（旧Twitter）： https://twitter.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw