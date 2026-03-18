令和トラベル、ホスピタリティ業界向けウェビナー「AI時代の”おもてなし”戦略」を4/15開催

株式会社令和トラベル

かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を運営する株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）は、食べるお宿 浜の湯 代表の鈴木良成氏をお招きし、「AI時代における“おもてなし”の戦略」をテーマにした無料オンラインウェビナーを2026年4月15日（水）に開催いたします。

「AIで業務は変わると聞くが、"おもてなし"の現場で本当に使えるのか」「導入したいが、何から考えればいいのか分からない」といった、ホスピタリティ産業の皆様の疑問にお答えします。また、現場目線で考える"人にしかできないこと"と"AIに任せるべきこと"の境界線を整理し、経営や現場の意思決定に役立つ視点をお届けします。ぜひご参加ください。

◆参加申し込みフォームはこちら：https://forms.gle/TaMmKerfysmdEJ2V8

■ 4/15（水）オンラインウェビナー「AI時代の”おもてなし”戦略」を開催

ChatGPTの登場から約2年半が経過し、あらゆる産業で生成AIの業務活用が本格化しています。「人」が価値の中心であるホスピタリティ産業においても、テクノロジーとの共存は最も重要なテーマの一つとなっています。本ウェビナーでは、「AIに仕事が置き換わる」のではなく、「AIを活用して“おもてなし”をどう拡張するのか」というポジティブな視点から、これからのホスピタリティ産業のあり方を紐解きます。

前半のキーノートセッションでは、令和トラベル代表の篠塚より、旅行業界におけるグローバルなAIトレンドや、テクノロジーが拡張する"おもてなし"の未来像について解説します。

後半のパネルディスカッションでは、「食べるお宿」として圧倒的な支持を集める食べるお宿 浜の湯 代表の鈴木氏をお招きし、現場が大切にする"おもてなし"の哲学や、これからAIやテクノロジーとどう向き合っていくべきかについて、テクノロジー企業と宿泊施設、それぞれの視点から議論します。

■ イベント概要

タイトル：「AI時代の”おもてなし”戦略 ～ホスピタリティ産業の未来を、テクノロジーで切り拓く～」

主催：株式会社令和トラベル

日時：2026年4月15日(水) 13:00~14:00

形態：オンラインイベント（Google meet）

参加費：無料

参加方法：事前登録制

応募フォーム：https://forms.gle/TaMmKerfysmdEJ2V8

※後日、ご登録いただいたメールアドレスに視聴用URLを送付します。

■ タイムスケジュール

1. オープニング

株式会社令和トラベル 執行役員CBO 受田 宏基

2. キーノートセッション

「AI時代に"おもてなし"はこう変わる ── テクノロジーが拡張するホスピタリティの未来」

株式会社令和トラベル 代表取締役CEO 篠塚 孝哉

3. パネルディスカッション

「浜の湯 鈴木良成 氏が考えるホスピタリティ産業における"おもてなし"とテクノロジーの未来」

食べるお宿 浜の湯 代表取締役 鈴木 良成 氏

株式会社令和トラベル 代表取締役 篠塚 孝哉 / 執行役員CBO 受田 宏基

4. Q&A・クロージング

※本プログラム内容は変更となる場合がございます。

■ 登壇者

■ 食べるお宿 浜の湯 代表取締役 鈴木 良成（Yoshinari Suzuki）

1964年、伊豆・稲取温泉の釣り宿「浜の湯」の長男として生まれる。大学卒業後、山形県の旅館で2年間の修業を経て家業に参画。広告宣伝費をかけず料理原価に投資する独自の経営方針で、5室の民宿から56室の人気旅館へと成長を牽引。2008年、代表取締役社長に就任。「食べるお宿」として料理部門で全国1位を獲得するなど、旅行サイト各社で高い評価を得る。2024年2月、著書『食べるお宿浜の湯 おもてなしの神髄』を刊行。

■ 令和トラベル 代表取締役CEO 篠塚 孝哉（Takaya Shinozuka）

2011年株式会社Loco Partnersを創業、2013年に宿泊予約サービス「Relux」を開始。17年春にはKDDIグループにM&Aにて経営参画。2020年3月にLoco Partnersの社長を退任し、2021年4月、株式会社令和トラベルを創業。同年6月には、シードラウンドで22.5億円の大型資金調達を実施。「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに海外旅行代理業を展開する。2022年4月、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』をリリース。

■ 令和トラベル 執行役員 CBO 受田 宏基（Hiroki Ukeda）

2018年 株式会社Loco Partnersにジョイン。新規事業として民泊事業の立ち上げの責任者を担い、年間600施設の掲載を実施し、会社の年間MVPを受賞。その後、東日本の新規営業チーム7名のリーダーを経験し、首都圏の大手外資系ホテルチェーンの担当などに従事。2020年4月には「TASTE LOCAL」を共同創業、グロースを担当。2021年より令和トラベルに執行役員としてジョイン。

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/ (https://newt.net/)

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app (https://newt.net/app)

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand (https://newt.net/brand)

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

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