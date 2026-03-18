「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ かみのやま シャルドネ ２０２５」数量限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、日本ワインブランド「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」より、「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ かみのやま シャルドネ ２０２５」を５月１２日（火）から全国で数量限定新発売します。

当社は、「良いワインはよいぶどうから」の理念のもと、１００年以上にわたって日本の風土と向き合い、栽培・醸造技術を磨き上げ、ぶどうづくり・ワインづくりに取り組んできました。ブランド名にもある「ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ（すべては畑から）」のコンセプトのもと、丁寧なものづくりによってワインの品質を高めています。

今回は、さまざまな果実の名産地として知られる山形県上山(かみのやま)市でつくられたぶどうを１００％使用した新ヴィンテージを発売し、さらなるファン拡大を図ります。

●中味について

昼夜で大きな寒暖差のある気候、水はけのよい土壌などによって育まれたシャルドネを１００％使用しました。ラ・フランスのような甘やかな香りと、よく熟した果実味が特長の白ワインです。

― 記 ―

▼商品名・色／タイプ・容量・アルコール度数

「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ かみのやま シャルドネ ２０２５」

白／辛口・７５０ml・１２.５％

▼価格 オープン価格

▼発売期日 ２０２６年５月１２日（火）

▼発売地域 全国（数量限定）

▼品目 果実酒

▼「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」ホームページ

http://suntory.jp/NIHON/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上