「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ かみのやま シャルドネ ２０２５」数量限定新発売

写真拡大

サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、日本ワインブランド「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」より、「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ かみのやま シャルドネ ２０２５」を５月１２日（火）から全国で数量限定新発売します。



当社は、「良いワインはよいぶどうから」の理念のもと、１００年以上にわたって日本の風土と向き合い、栽培・醸造技術を磨き上げ、ぶどうづくり・ワインづくりに取り組んできました。ブランド名にもある「ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ（すべては畑から）」のコンセプトのもと、丁寧なものづくりによってワインの品質を高めています。



今回は、さまざまな果実の名産地として知られる山形県上山(かみのやま)市でつくられたぶどうを１００％使用した新ヴィンテージを発売し、さらなるファン拡大を図ります。



●中味について


昼夜で大きな寒暖差のある気候、水はけのよい土壌などによって育まれたシャルドネを１００％使用しました。ラ・フランスのような甘やかな香りと、よく熟した果実味が特長の白ワインです。



―　記　―


▼商品名・色／タイプ・容量・アルコール度数


「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ かみのやま シャルドネ ２０２５」


白／辛口・７５０ml・１２.５％



▼価格　　　　オープン価格



▼発売期日　　　　２０２６年５月１２日（火）



▼発売地域　　　　全国（数量限定）



▼品目　　　　果実酒



▼「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」ホームページ


http://suntory.jp/NIHON/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上