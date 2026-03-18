いなばペットフード　2026年春の猫用ペットフード新商品を全国発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は、2026年春の新商品を全国で順次発売しております。猫ちゃんに大人気の「ちゅ～る」シリーズをはじめ、素材を活かしたラインナップを豊富に取りそろえました。この機会にぜひお試しください。

■新商品

〈猫用〉

- 鶏づくし缶- CIAO だしスープ 24袋入り- CIAO 毎日おさかな- 鶏づくし 12袋入り- 鴨づくし- CIAO ちゅ～るスープ- CIAO 焼かつお ちゅ～る和え- CIAO 旅する焼かつお 10本入り- CIAO 焼かつおフリーズドライ- CIAO ちゅ～る 20本入り（BOX）- CIAO ちゅ～るテリーヌ 36本入り- CIAO アクティブちゅ～る- CIAO クランキーちゅ～る和え 6袋、30袋入り- CIAO 焼かつおテリーヌ 4本入り、18本入り、36本入り- ぺろちゅ～る- カップちゅ～る- 贅沢ぽんちゅ～る 20個入り- ちゅ～るクランキー- ちゅ～るクランキー 歯と歯ぐきの健康維持に配慮- 焼かつお 20本入り- ちゅ～るソーセージ- CIAO 香り立つクランキーちゅ～る和え BOX- CIAO 香り立つクランキーちゅ～る和え 40袋入り- CIAO 乳酸菌クランキー BOX- CIAO 乳酸菌クランキー 1.6kg

■リニューアル品

〈猫用〉

- CIAO缶- 金だしカップ 4個パック、12個パック、24個パック

これからも安全・安心な素材を重視し、長年にわたる研究開発の成果と高度な技術を活かした商品ラインナップの充実を図ってまいります。ぜひご期待ください！

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)