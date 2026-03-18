【新横浜プリンスホテル】料理長が現地視察で選び抜いた食材と郷土料理をブッフェスタイルで提供！『長崎フェア』を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新横浜プリンスホテル（所在地：横浜市港北区新横浜3-4 総支配人：武田昌人）では、「ブッフェダイニング ケッヘル」（2F）にて、2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで「長崎フェア」を開催いたします。

長崎フェア（ディナー）

「ブッフェダイニング ケッヘル」では、日本の多彩な食の魅力を発信するため、日本各地それぞれの郷土料理や食材、食文化などお楽しみいただけるフェアを開催しております。今回は、海外文化との交流によって独自の食文化が育まれてきた地域として知られる「長崎県」の食をご堪能いただけるメニューをご用意いたしました。

長崎フェア（ランチ）

今回のフェア開催にあたり、当レストランの料理長が実際に長崎を訪れ、現地の食文化や食材の魅力を視察。生産者や市場を訪ねながら食材の選定を行いました。

食の世界遺産「味の箱舟」にも認定されている幻ともいえる果実「ゆうこう」や、お米を食べて育った上品な旨味の諫美豚、肉の旨味あふれる雲仙あか牛、国産では極めて珍しい長崎県産バニラビーンズなど、関東ではなかなか目にすることのできない貴重な食材を使用し、現地で得た着想をもとに、長崎の味わいをブッフェスタイルで気軽に楽しめる料理として表現しています。

その他にも、当レストランのシグネチャーメニュー 国産牛ローストのカッティングや、寿司職人が目の前で握る寿司、パティシエがその場で仕上げるスイーツなど、ホテルブッフェならではの豊富なパフォーマンスメニューもお楽しみいただけます。

国産牛ローストのカッティング寿司職人が握る寿司コーナー

長崎フェア限定メニューから、当レストラン人気の定番メニューまで、多彩な料理の数々をお好きなだけお召しあがりいただけます。ご家族やご友人とのお食事はもちろん、旅行気分で長崎の味覚を満喫できる特別な機会となっております。

「長崎フェア」 概要

【場 所】 ブッフェダイニング ケッヘル（2F）

【期 間】 2026年4月1日（水） ～ 5月31日（日）

【時 間】 ランチ11:30A.M.～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)

ディナー 5:00P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)

【料 金】 ランチ1名さま\5,000より／ディナー1名さま\7,500より

【協 力】 長崎県・長崎県東京事務所

【ご予約・お問合せ】 レストラン予約係 TEL：045-471-1115（受付時間10:00A.M.～5:00P.M.）

※5月2日（土）～6日（水・祝）は料金・営業時間が変更になります。

■長崎フェアおすすめメニュー（一例）

高田牧場雲仙あか牛のレモンステーキ ケッヘルスタイル

独自配合の餌を食べのびのびと過ごした、肉の味わいと脂の甘みがはっきりとした良質なあか牛を、

長崎県佐世保市発祥の郷土料理レモンステーキ ケッヘルスタイルでご提供いたします。

※ディナーのみ

土井農場 諫美豚のだししゃぶ

上品で甘みのある脂とすっきりとした後味が特徴の「諫美豚」。

お米を食べて育っているので、食べているとお米の風味も香ってきます。

出汁つゆでご提供することで、諫美豚の甘さと旨味、お米の風味を存分に味わえる一品です。

※ディナーのみ

長崎県産ハーブ鯖炙り イカのマリネと共に ゆうこう香るドレッシングで

西洋ハーブを配合した独自の飼料で育成された「ハーブ鯖」は、特有の臭いもなく、

さらっとした脂と甘く旨味あふれる味わいが広がります。そんなハーブ鯖を、幻の柑橘「ゆうこう」の

さっぱりとした酸味と上品な香りを加えたドレッシングでお召しあがりいただきます。

※ディナーのみ

橋口水産ぶりの握り

五島列島の奇麗な海で、こだわりのエサと給餌方法で育てられた養殖ブリ。

しっかりとした食感と、口の中でさらっとほどける脂、そのあとにくるブリの旨味と甘さはくどさが無く、食べ続けても飽きない美味しさです。

※ランチ・ディナー

パルミジャーノ・レッジャーノ雑穀米のリゾット 喜代屋島原納豆みそ添え

島原地方で古くからご飯のお供として食べられていた「島原納豆みそ」。麹の粒がしっかり残っており、生麹のため、麹の酵素がそのまま残っております。旨味たっぷりの納豆みそをパルミジャーノ・レッジャーノで仕上げたリゾットに添えてご提供。

チーズのコクと酸味、納豆みその旨味と生姜のアクセントがマリアージュしたおすすめのメニューです。

※ランチ・ディナー

長崎YAMATO VANILLA BEANSのシブーストとバニラアイス

国産のバニラビーンズは、極めて貴重な食材です。

細かい温度湿度管理のもと育てられ、最高の状態のバニラビーンズを出荷されている「YAMATO VANIRA BEANS」を使用したスイーツです。香りを存分にお楽しみいただけるようフランスの伝統菓子シブーストとバニラアイスでご提供いたします。

※ディナーのみ

※写真はイメージです。

※料金には消費税が含まれております。別途サービス料(13％)を加算させていただきます。

※上記内容はリリース時点（3月18日）の情報であり変更になる場合もございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目食物アレルギー(えび、かに、くるみ、小麦、そば、乳、卵、落花生)のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。