羽田空港・茨城空港など各地から神戸空港へ♪お得に神戸・大阪・京都【最大30,000円OFF♪】《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ》神戸空港就航 20周年記念クーポンキャンペーン　第三弾♪

スカイパックツアーズ株式会社たす旅 「神戸空港就航20周年記念キャンペーン 第3弾」

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅》

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』の各地発の「神戸空港就航20周年記念」クーポンキャンペーン 第三弾の販売を開始しました。

期間中は旅行代金に応じて最大3万円分の割引クーポンを配布します。是非この機会に各地から関西の人気の観光地へ早めの予約でお得に旅してみませんか。神戸空港はアクセスを含め便利な空港です♪

スカイマークは2026年2月16日 神戸空港就航20周年を迎えました。スカイパックツアーズでは、

2006年2月「スカイステイション神戸」パンフレット商品を発売。

以来、長きにわたり変わらぬご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。これからも、みなさまに支えられながら、スカイマークとともに、神戸空港と各地を笑顔と感動で結ぶ旅行商品をお届けしてまいります。

【キャンペーン概要】

予約対象期間：2026年3月18日（水）12:00 ～ 2026年3月31日（火）18:00

旅行対象期間：2026年5月1日（金）出発 ～ 2026年7月31日（金）帰着

対象路線：神戸行（新千歳空港・羽田空港・茨城空港・仙台空港・鹿児島空港・奄美大島空港・長崎空港・那覇空港・下地島空港から神戸空港へ就航しているツアー）

※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

《神戸空港のここが便利》

＊アクセスが便利

◆神戸の中心・三宮からポートライナーで約18分。新快速を利用すれば三宮から大阪へは約20分、姫路へは約37分、京都へは約48分。

＊眺め抜群のフードコート「神戸ソラもぐ」

◆2025年にオープンしたフードコート「神戸ソラもぐ」は、神戸空港ならではのグルメが満載！気軽に立ち寄れる人気の空間です。

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』神戸・ポートタワー神戸・生田神社神戸・南京町大阪・大阪城大阪・新世界大阪・海遊館京都・清水寺京都・金閣寺京都・東福寺スカイマーク１.スカイマーク２.スカイマーク３.

◆パンフレット商品も各地発で販売中♪

スカイステイション関西 羽田発スカイステイション関西 茨城発スカイステイション関西 札幌発

スカイステイション関西 仙台発スカイステイション関西 長崎発スカイステイション関西 鹿児島発

【パンフレット商品のお問い合わせ・お申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」早割タイムセールを開催中。8月～10月出発の航空券＋宿泊がセール価格。お盆や連休も対象です。

『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年10月24日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。

たす旅 ⇒ https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

【キャンペーン概要】

・予約対象期間：2026年3月2日(月)～3月23日(月)

・旅行対象期間：2026年8月1日出発～10月24日帰着

・対象フライト：那覇空港行き・札幌(新千歳)空港行き・羽田空港行き・神戸空港行き・福岡空港行き

【予約方法】通常の「たす旅」検索よりご予約いただけます。期間中、対象条件に該当するプランの旅行代金は「タイムセール価格適用済」の旅行代金となっております（当キャンペーンにはクーポンコードはありません）

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。

「たす旅」販売中 ＊たす旅で検索♪