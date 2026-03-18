『ファーミングシミュレーター 25』新しい農機2種が追加される無料DLC第5弾を配信中！

株式会社セガ

株式会社セガは、全世界累計販売本数が400万本を突破したPlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)／Mac用ソフト『Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）』について、2種類の新しい農機が収録された無料ダウンロードコンテンツを、2026年3月17日（火）より配信開始したことをお知らせいたします。また、ダウンロードコンテンツの内容を紹介したトレーラーを公開いたしました。

無料ダウンロードコンテンツ第5弾として、新たな農機である「Kramer」の農業テレハンドラーと、「Berthoud」の牽引式噴霧機「WIN'AIR」を実装いたしました。操縦性に優れたオールラウンドなテレハンドラーと、ブドウ栽培などの用途において、高い作業効率と精密な散布作業を実現する「WIN'AIR」の追加により、より幅広い農業体験をお楽しみいただけます。

また、本アップデートではゲームプレイおよびパフォーマンスの改善に加え、Mod制作者向け機能のアップデートも実施いたしました。さらに、配信中の「Precision Farming Pack」のアップデートも行い、pH表示や低減挙動の調整、トラムライン（走行路）の安定性向上、各種UI操作の最適化などを実施しております。

無料ダウンロードコンテンツ第5弾の内容を紹介したトレーラーも公開しておりますので、ぜひご覧ください。

『ファーミングシミュレーター 25』無料コンテンツアップデート第5弾トレーラー：

https://youtu.be/QUze63mCv80(https://youtu.be/QUze63mCv80)

〇『Farming Simulator 25』とは

・アジアの稲作を追加した、完璧な農業体験。

舞台は広大でのびのびとした北米、池と川に挟まれた中央ヨーロッパに加え、今作では田んぼが広がる緑豊かな東アジアエリアが登場します。2種類の米、ホウレンソウなどが加わり、栽培できる作物は全部で25種類！ 飼育できる動物は、牛、羊、豚、鶏、馬に加え、今作よりバッファローとヤギも追加されました。新しく導入された生産チェーンや建設ミッションを駆使することで、ビジネスチャンスをさらに広げることもできます。

・実在する農機150社400種以上が登場！

日本企業のIseki、Kubotaをはじめ、Case IH、CLAAS、Fendt、John Deere、Massey Ferguson、New Holland、Valtraなど、世界を代表する農機メーカー150社以上から400以上の機械やアイテムが登場！ さらにリアルになった美しい風景を楽しみながら、様々な重機で農業を楽しむことができます。

・ひとりでも、みんなでも楽しめる。

オンラインでは最大6人でのプレイが可能です。栽培と収穫を繰り返しながら陣地を拡大し、個人農家として這い上がるか、あるいはフレンドと巨大な農場を築き上げるか。自身のプレイスタイルに合わせた自由度の高い農場経営をお楽しみいただけます。

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、国際的なチーム体制のもと、世界中のプレイヤーに向けてシミュレーションゲームの開発・販売を行っています。『Farming Simulator』シリーズや『Project Motor Racing』などを通じて、シミュレーションジャンルにおける存在感をさらに強化するとともに、世界各地のパートナーや業界とのネットワークを広げています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。

【製品概要】

商品名：Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)／Mac

発売日：発売中（2024年11月12日（火）発売）

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 5,980円（税込6,578円）

※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。

ジャンル：大規模農業シミュレーション

プレイ人数：1人（オンライン時：2～6人）

メーカー：GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2026 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.

公式サイト：https://farming-simulator-25.sega.jp/

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。