【県外初上陸】広島で愛される豚骨ラーメン「我馬」、神戸・六甲道にて不動の看板メニュー「赤うま」「白うま」を4月1日より提供開始』

株式会社アースフード

株式会社アースフード（本社：広島市西区三篠町3-10-2、代表：小林史和）は、広島発の豚骨ラーメンブランド「ラーメン我馬」を中心に国内13店舗、グループ全体で国内外18店舗を展開しています。このたび、我馬六甲道駅北店（兵庫県神戸市）は、2026年4月より、広島の店舗でオープン当初から愛され続ける定番メニュー「赤うま」「白うま」の提供を開始します。

これまで「赤うま」「白うま」は、広島の味を守るため提供エリアを広島中心に限定してきました。しかし今回、製造・供給体制の強化により、広島と同品質の一杯を安定してお届けできる環境が整ったことから、県外では初めて、六甲道駅北店にてお楽しみいただけるようになります。

六甲道駅北店では2025年8月のオープン以降、「神戸でも赤うま・白うまを食べたい」というお声を多くいただいており、“お待たせしました”の想いを込めて、満を持してのご提供となります。

■ 赤うま

豚頭のみを一昼夜かけて煮出した豚骨スープを使用。スープは2回取りし、低温熟成させることで濃厚さとキレを両立させています。数種類の唐辛子と調味料を合わせた辛子味噌、にんにくと玉ねぎが香ばしい自家製香油が重なり、旨みと辛みが駆け抜ける“革新の一杯”です。

赤うま

旨みの調和と香ばしい香りが特徴

唯一無二の一杯

■ 白うま

豚頭のみを一昼夜かけて煮出した、さらりとしたシルキーな本格豚骨スープを使用。上品さの中に、旨みのパンチが効いた「これぞ我馬」の味わい。濃厚な旨みと深いコクがありながら、後味はすっきり。絶妙なバランスで支持され続ける定番です。

白うま



豚骨のおいしさを堪能できる

コクとキレが自慢の一杯

【提供開始記念】4/1～4/3の3日間限定：替玉1玉無料キャンペーン

「赤うま」「白うま」の六甲道初上陸を記念し、2026年4月1日～4月3日の3日間限定で、お1人様につき替玉1玉を無料で提供いたします。

※対象：店内飲食のみ

アースフードは「私たちの最高の『ありがとう』を届ける」を理念に、広島豚骨という食文化を通じて地域の魅力を発信してきました。「広島の食の観光化」というビジョンの実現に向け、国内外での事業展開と組織体制の強化を進めています。

六甲道駅北店でも、広島で長く親しまれてきた味を“日常の一杯”として楽しんでいただけるよう、今後も取り組みを強化してまいります。

【店舗情報】

店名：ラーメン我馬 六甲道駅北店

住所：兵庫県神戸市灘区永手町5-4-16 タツミビルディングII 1F

営業時間：10:00～23:00 (L.O.22:30)

公式HP：https://www.gaba-2000.com/

【会社概要】

会社名：株式会社アースフード

創業：2000年3月9日

事業内容：飲食店運営（ラーメン我馬 ほか）

店舗数：国内13店舗／グループ全体18店舗

理念：「私たちの最高の『ありがとう』を届ける」

本社所在地：広島県広島市西区三篠町3-10-2米村ビル2F

代表者：小林史和