人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」、労務管理クラウド市場で6年連続シェアNo.1を獲得

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎、以下「当社」）が提供する、人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」は、このたびデロイト トーマツ ミック経済研究所発刊の「HRTechクラウド市場の実態と展望 2025年度版」において、労務管理クラウド出荷社数No.1の評価をいただきました。これにより、6年連続で出荷社数がNo.1となりましたことをお知らせいたします。

1．HRTech クラウド市場の動向

「HRTechクラウド市場の実態と展望」によると、2025年度におけるHRTechクラウドの市場規模は前年比122.0％の1,689.7億円となる見込みです。

HRTechクラウド市場は、採用管理クラウド、人事・配置クラウド、労務管理クラウド、育成・定着クラウドに大別され、2025年度の労務管理クラウドは、ウエイト31.2％の526.8億円となる見込みで、今回調査した4市場の中で最も大きな規模となります。また、市場規模の中期予測からは今後も大きく成長する分野とみられています。

2．6年連続シェアNo.1の背景

オフィスステーションは、お客様のニーズに合わせて必要な機能を選んで利用いただき、お使いのソフトと連携することで情報の一元管理が可能になるクラウドソフトとなっています。既存ソフトとの機能重複を避けることにより、最適なコストで必要な機能だけを導入できるため、効率的な運用が可能です。この柔軟なサービス設計により企業の多様なニーズに対応ができることから、中堅・中小企業に限らず、大企業や公的機関など従業員数が多いお客様の利用も順調に増えております。また、労務管理に特化した十分な機能と充実したサポート体制で高い契約継続率を実現しております。

3．オフィスステーションについて

オフィスステーション（ https://www.officestation.jp/ ）は、人事・労務の業務と、それに関わる全従業員の社内業務を効率化する人事労務クラウドソフトです。

「オフィスステーション 労務」「オフィスステーション 勤怠」「オフィスステーション 給与計算」「オフィスステーション 年末調整」、そして社労士事務所向けの「オフィスステーション Pro」等で構成され、必要な機能・使いたい機能だけを選び低価格で導入ができるという特長を持ちます。

オフィスステーションは、「すべての人が本業や”人でなければできないこと”に集中できる世の中を創造すること」をミッションに掲げており、今後もご利用くださっている皆様のご要望を最優先に製品の改良を続け、ユーザー企業様の価値向上に一層貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO.,LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：978名（2025年12月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/ir/

【本件に関するお問い合わせ先】

オフィスステーション事業本部 岡田 誠一

TEL：050-5527-5181 mail：info@officestation.jp

（10:00～12:00／13:00～16:00 土・日・祝休）