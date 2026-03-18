DX推進担当者向けウェビナー「現場主導のDXプロジェクトを成功させる″DX推進リーダー″育成のポイントとその具体策」を開催（4月8日12:00-12:45）株式会社リンプレス

株式会社リンプレスウェビナーに申し込む :https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0408

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2026年4月8日（水）に『現場主導のDXプロジェクトを成功させる「DX推進リーダー」育成のポイントとその具体策』と題したウェビナーを開催しますので、お知らせいたします。

■ウェビナー概要

【オンライン開催】現場主導のDXプロジェクトを成功させる「DX推進リーダー」育成のポイントとその具体策

主催：株式会社リンプレス

日時：2026年4月8日（水）12:00~12:45

方式：Zoomウェビナー ※お申込いただいた方にウェビナー視聴用URLをお送りいたします。

費用：無料

詳細・お申込み：https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0408

近年、DXの実現に向けたプロジェクトが急速に増え、事業部門やDX専門部署に所属する方が「DX推進リーダー（プロジェクトリーダーやマネージャー）」を務めるケースが増えています。

しかし、DXプロジェクトは従来のシステム開発とは異なり、活用技術の高度化や、多様なステークホルダーが関わる複雑な環境下で進められるため、既存のプロジェクト運営手法では対応が難しくなっています。

そのため、DX推進リーダーには、DX実現に向けた戦略立案力と強いリーダーシップ、そしてプロジェクトマネジメント能力を統合的に発揮することが求められています。

本ウェビナーでは、DX推進リーダーに求められる役割や具体的なスキルの解説に加え、このような時代のニーズに応える新サービス「LDP（Leadership Development Program for DX）」の概要を詳しくご紹介。リーダーシップ、DX戦略立案、プロジェクトマネジメントの3つの重要なスキルを一体的に育成し、実践力を高めるプログラムの特徴と効果を解説します。

DX推進リーダーの育成を目指す企業にとって、DXプロジェクト成功に向けた具体的な手段を知る絶好の機会となります。ぜひご参加ください。

■このウェビナーに参加して分かること

■このような課題を持つ方におすすめ

■ウェビナー登壇者情報

- DX推進リーダーの役割と3つのスキルセット- DXプロジェクト特有の課題と具体的な解決策- DX推進リーダー育成に役立つ実践的なプログラムの概要- DX戦略立案やプロジェクトマネジメントを実践できる人材を育成したい- DX推進リーダーを育成するための具体策が知りたい- DXで成果をあげている他社の取り組みが知りたい

株式会社リンプレス

取締役 イノベーション事業部長 エグゼクティブパフォーマー

塚本 公士

約20年にわたり、金融・製造業など様々な業界におけるシステム開発プロジェクトのPM・PLを経験。近年は大手・中小企業向けのDX人材育成研修を数多く手掛ける。

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■株式会社リンプレスについて

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/