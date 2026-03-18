【仏教×パーマカルチャーから考える】平和の土壌を耕す1dayツアー開催！

株式会社ラストリー

「平和」と聞いたとき、みなさんはどんなイメージを持つでしょうか？

戦争、暴力、差別や偏見のない社会……そうした社会づくりは欠かせない要素である一方で、もう一つ欠かせないのが私たち一人一人の内側にある、平和な心であり、その先にある穏やかで、豊かな暮らしです。

このイベントは私たちが心穏やかに、互いに豊かさを分かち合いながら暮らしていける、そんな「平和」のあり方がテーマです。

午前中は、仏教の聖地鎌倉の地域に開かれたお寺で、”声の瞑想”を通して内なる平和、”インナーピース”に触れます。午後は、平和のデザイン論とも言えるパーマカルチャーのドキュメンタリー映画をみて、それぞれの考えや生き方について対話する1dayツアーです。

明日から「平和を生きる」ヒントを探しにいきましょう！

■イベント概要

・日時：4/26（日）10:00～19:00（9:50現地集合）

（上映会＋ワークショップは13:30～16:30）

■スケジュール

<第1部：身体知で平和を感じる>

会場：安国論寺（JR鎌倉駅より徒歩約15分）▶︎Google maps(https://maps.app.goo.gl/zRm41qK47Yv5aPRg8)

- 10:00～11:00｜【整える】”声の瞑想”体験- - 日蓮聖人が『立正安国論』を書き上げ、平和への祈りを捧げた地、安国論寺で唱題修行を体験し、法話を聞く- 11:00～11:30｜【感じる】お寺のハイキング- - 鎌倉の深い谷戸に抱かれた境内を歩き、自然の生態系とのつながりを感じ、静寂の中でインナーピースを感じる- 11:30～｜昼食タイム（自由行動）- - 各自、鎌倉のお店等で昼食をお取りいただきます

<第2部：パーマカルチャーから”平和のデザイン”を考える>

会場：鎌倉市生涯学習センター「きらら」▶︎Google maps(https://maps.app.goo.gl/QpSEGBqmEbgoYsC19)

- 13:30～15:15｜【知る】映画「terra ぼくらと地球のくらし方」上映会- - 世界各地のパーマカルチャーの実践者たちからの、希望のメッセージが詰まった映画をみて、未来のビジョンを共有する- 15:15～15:30｜【一息つく】休憩・マインドフルな深呼吸- - インナーピースの感覚を思い出す- 15:30～16:30｜【描く】ピースフル・デザイン・ワークショップ- - 「平和を生きる」ために、明日からの「わたしたち」の生き方、暮らし方を対話する、描く

<第3部：食と会話を楽しむ、平和を味わう>

会場：NIHO kamakura ▶︎Google maps(https://maps.app.goo.gl/WkXbchVGvJgQLWDr7)

17:00～19:00｜【懇親会】旬のお野菜を使ったワンプレートご飯付

■参加費（税込）

１. 上映会&ワークショップ参加費：1,500円

２. 全プログラムへの参加費：5,000円 ※先着30名

（懇親会でのワンプレートご飯含む。昼食代は含まれておりません）

■お申し込み方法

【仏教×パーマカルチャーから考える】平和の土壌を耕す1dayツアー | 鎌倉参加申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexqcvRFywW31GCPmpa98xpEftMNx2PWLqqxJYRRmeAsvOuvA/viewform?usp=header)

上記URLよりお申し込みの上、参加費のお振込をお願いいたします。

（参加上限人数に達し次第、締め切らせていただきます）

ドキュメンタリー映画 ”TERRA ぼくらと地球のくらし方”について

TERRA ぼくらと地球のくらし方

コロナ禍の2021年にパーマカルチャーに魅了された夫婦が、1歳の息子と共に日本各地とアメリカ西海岸を旅し、持続可能な暮らしを実践する人々（ヒーロー）を追ったドキュメンタリーです。自然と調和し、食・エネルギー・住まいを自給する多様な生き方の知恵を通して、地球と共に豊かに生きる希望を描いています。

トレーラーはこちら！(https://vimeo.com/812732284?fl=pl&fe=sh)

ウェブサイトはこちら！(https://teararoa.wp-x.jp/?page_id=9902)

パーマカルチャーとは？

パーマカルチャー（Permaculture）は、パーマネント（持続可能な）とアグリカルチャー（農業）、そしてカルチャー（文化）を組み合わせた言葉です。

自然の仕組みをよく観察し、私たちの「暮らし」や「社会」を、より豊かで、奪い合わない形にデザインし直すための考え方です。

なぜ、パーマカルチャーが「平和」につながるの？

それは、パーマカルチャーが掲げる3つの倫理（大切にすること）に秘密があります。

- 地球をケアする（Earth Care）： 地球（自然）を壊さず、豊かにする。- 人をケアする（People Care）： 自分やコミュニティを大切にする。- 分かち合う（Fair Share）： 豊かさを独り占めせず、公平に分かち合う。

平和への一番の近道は、戦うことではなく「奪い合う必要のない仕組み」を自分たちの手で作ること。 食べ物、エネルギー、そして心の安らぎ。これらを自分たちの手（コミュニティ）で育むことができれば、誰かを傷つけたり、何かに依存しすぎたりすることなく、自立して穏やかに生きることができます。

「外側の平和をつくるために、まず内側の平和（インナーピース）を耕し、日々の暮らし（デザイン）から変えていく」

このツアーでは、そんなパーマカルチャー的な生き方のヒントを、映画と対話を通して一緒に見つけていきます。

安国論寺について

安国論寺は、日蓮聖人が幕府に『立正安国論』を献じた、平和への祈りの聖地です。また、裏山の散策路は富士山や海を望む絶景スポットで、新緑や花々を愛でるハイキングコースとしても地元民に愛されています。また、「おてら食堂」など地域に開かれた活動も精力的で、歴史の深さと温かなコミュニティが共存する、開かれたお寺です。

詳しいアクセスはお寺ホームページ(https://ankokuronji.org/)をご確認ください。

※駐車場はありません、近隣のコインパーキングをご利用ください

〈ファシリテーター〉

2025年10月に広島で行われたPeace ENJINで出会ったメンバー3人でお届けします。

司会進行：さいちゃん

株式会社ラストリー代表取締役

地方中小企業の「人と組織」を支えることに一貫して向き合ってきた。パーソルキャリアでの採用支援を経て株式会社ラストリーを創業し、採用・組織コンサルティングを展開。現在は山口県萩市を拠点に、「志」をテーマとしたリーダーシップ研修を通じて次世代のリーダー育成と地域への関係人口創発に貢献している。

お料理担当：れいか

美容と健康食の専門家／プログリット・シャドテン

宮城県石巻市出身、埼玉県在住。日本の伝統的な食文化を大切にしながら、腸や心など体の内側から整える継続可能な食事法の提案。食事を通じた未病ケアを実践できる場づくり。SDGsの理念に基づく環境に配慮した食材選びやフードロス削減の発信を行う。

コーディネーター：ハサミ

パーマカルチャーデザイナー／ライフコーチ（ICF認定ACC）／1児の母

逗子在住。人と自然が共生する社会を目指して地域に根ざしたコミュニティ運営や場づくりを行う。「人の内側が現実を創る」という信念の元、自然体のまま満たされるライフデザインを描くコーチングを提供。逗子では、パーマカルチャーをベースにしたコミュニティガーデンを主催。

Peace ENJINについて

「Peace ENJIN」は、平和を願うだけでなく一人ひとりが当事者として行動を起こし、価値観の違いや対立を超えてよりよい未来を創るための活動です。

これまで沖縄、長崎、広島など各地でワークショップを重ねるなかで、「ピースフルリーダーシップの行動指針」をまとめました。

「ピースフルリーダーシップ」は、分断が進む社会において、他責にせず、自ら変化を起こしていくための指針です。

これを日本から世界に発信することで、一人ひとりが小さな行動を積み重ね、ボトムアップで平和をつくることを目指しています。

■お申し込み方法

【仏教×パーマカルチャーから考える】平和の土壌を耕す1dayツアー | 鎌倉参加申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexqcvRFywW31GCPmpa98xpEftMNx2PWLqqxJYRRmeAsvOuvA/viewform?usp=header)

上記URLよりお申し込みの上、参加費のお振込をお願いいたします。

（参加上限人数に達し次第、締め切らせていただきます）

＜問合せ先＞

info@lastory.co.jp