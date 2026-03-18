中東情勢下の電気代上昇から家計を守る緊急支援策を開始

株式会社Looop

「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、エネルギーと暮らしの新しいあり方を追求する株式会社Looop（本社：東京都台東区、代表取締役社長 CEO：中村創一郎、以下「Looop」）は、本日より、当社のテクノロジーを活かした「3つの自動割引」による緊急家計支援策の提供を開始いたしました。

昨今のイラン・中東情勢の緊迫化により、燃料費や電力市場価格（JEPXスポット市場価格、以下「電力市場価格」）の上昇が懸念されています。当社ではこの事態を受け、業界に先駆けて（※）3月13日に本施策の導入を公表し、いち早くお客さまの不安軽減に努めるとともに、電気料金に関する適切な情報発信を通じて、すべての生活者が納得してエネルギーを選択できる社会を目指してまいります。※自社調べ

背景

2022年の電力危機では、想定外のエネルギー価格高騰により多くの新電力が廃業や新規受付停止に追い込まれ、市場は大きな混乱に見舞われました。あれから4年。来月でLooopでんき開始から10周年を迎える当社は、当時の教訓を胸に、資本増強をはじめとする経営基盤の健全化に努めてまいりました。

2026年3月現在、イラン・中東情勢の緊迫化に伴う燃料価格の急騰や、4月以降の電気代の上昇予想など、日本のエネルギー動向は、再び先行きが見えない状況にあります。現在、Looopでんきは、電力市場価格に連動した料金プランを提供しており、混乱の長期化による市場価格の上昇が懸念されます。

しかし私たちは2022年以降、ただ市場価格を反映させるのではなく、お客さまの家計を価格変動リスクから守るためのサービス開発とノウハウ蓄積に注力してきました。不確実な状況下においても、独自に積み重ねたテクノロジーを活かした「3つの自動割引」をいち早く実施することで、お客さまの不安を軽減し、永く安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

「3つの自動割引」について

（１）「おまかせ割」の継続提供（2026年3月使用分より適用）

毎月の電気使用量がピークとなる1時間分の電気料金を割り引くとともに、ご契約期間に応じた割引も自動で適用する「おまかせ割」を継続提供いたします。

※詳細はこちら(https://looop.co.jp/info/1962_20260212)をご確認ください。

（２）「緊急おたすけ割」の提供（2026年3月使用分に対して適用）

政府による電気・ガス料金の激変緩和措置（3月使用分は1kWhにつき1.5円割引）の継続が不透明な中、お客さまの不安を軽減するための緊急支援策として、2026年3月使用分の電気料金に対し、使用量に応じて1kWhにつき最大1.5円の割引を自動適用いたします（実際の還元は2026年6月1日以降となります）。

● 1年以上ご契約のお客さま：過去の使用量実績に応じて1kWhにつき0.5円～1.5円を自動割引

○ 平均月間使用量が200kWh以下：1kWhにつき0.5円

○ 平均月間使用量が201kWh以上～400kWh以下：1kWhにつき1.0円

○ 平均月間使用量が401kWh以上：1kWhにつき1.5円

● 1年未満のお客さま：一律で100円の割引

※詳細はこちら(https://looop-denki.com/assets/files/contract/otasukewari_202603_terms.pdf)をご確認ください。

（３）「おまもりチケット追加版」150枚の提供（本日より）

電気料金単価が一時的に一定水準を超えた時間帯に、単価を”自動的に引き下げる”クーポンを公式アプリを通じて提供します。

有効期間が1年間の「おまもりチケット通常版」5枚（2026年4月1日提供予定）に加え、今回の特別対策として、2026年4月末まで使える「おまもりチケット追加版」150枚を本日より配布いたします。

● おまもりチケット追加版の適用条件：基準単価が60円/kWhを超えた場合に自動で発動し、以下の通り単価を引き下げます。

○ 基準単価が60円/kWh以上80円/kWh以下の場合：単価を40円/kWhまで引き下げ

○ 基準単価が81円/kWh以上の場合：基準価格から「一律40円/kWh」を引き下げ

※「おまもりチケット通常版」の概要はこちら(https://looop.co.jp/info/6558_20250902)、「おまもりチケット追加版」の詳細はこちら(https://looop-denki.com/assets/files/contract/omamoritickets_iran_202604_terms.pdf)をご確認ください。

これらを組み合わせることで、例えば4人家族の標準的な世帯（マンション）において、総額2,000円程度（（1）で約1,100円、（2）（3）で約900円）※の抑制効果が見込まれます 。

また、政府による電気・ガス料金の激変緩和措置（補助金）の追加実施が決定した場合は、当社サービスにも適用されます。こちらについては決定された後、あらためてウェブサイト等でご案内いたします。

※月間平均使用量：430kWh/月、おまもりチケット追加版による平均押し下げ単価：35.36円、クーポン発動回数：23回（発動率15%）、Looopでんき契約年数：5年以上、とそれぞれ仮定した場合

参考：固定単価と市場連動型 の燃料費反映の仕組み

電気料金の仕組みには、一般的な「固定単価」のプランと、Looopでんきのような「市場連動型」があります。今回のように世界的な燃料高騰の影響は、反映のされ方に違いがあるものの、いずれのプランも何らかの影響は避けられないものと考えられます。

● 固定単価プラン：エネルギー価格の高騰は、大手電力会社では「燃料費調整額」、その他「市場価格調整額」等各社それぞれの名目で、数ヶ月前の燃料価格がタイムラグを持って電気料金に反映されます。現在は多くの大手電力会社でも主力となる自由料金プランではこの上限が撤廃されており、後になってから高騰した月の分が請求される形になります。

※各社のプラン詳細については個別にご確認ください。

● Looopでんき： 「スマートタイムONE」契約では今の市場価格が、すぐに反映されます。一時的に高くなる場合そのまま電気料金に反映されますが、市場が落ち着いた際も即座に反映され、後から請求される燃料費調整額はありません。また、今現在の価格がリアルタイムで分かるため、節電や電気を使う時間を安い時間にずらす等の対策を打てる面もあります。

私たちの姿勢

輸入燃料が高騰している時こそ、日本国内で生まれた太陽光などの「再生可能エネルギー」が力を発揮します。エネルギー価格のほか季節や天候等様々な要因が影響しますが、日中の再エネ供給が多い時間帯は、電力市場価格は0.01円/kWh近くにまで下がることもあります。



市場連動型プラン移行後すぐに提供を開始した公式モバイルアプリでは、この「安い時間」を可視化し、お知らせします。私たちの提供する自動割引と、みなさまの工夫（電気を使う時間をずらすピークシフト）を組み合わせていただくことで、家計防衛の一助になればと考えています。

公式モバイルアプリ参考画面

Looopでんきについて

＜全国にでんきを届けて10周年＞Looopの電力小売サービス「Looopでんき」で10周年を機に提供を開始した「おまかせ割」は、生活リズムにあわせた割引や契約期間に応じた割引が自動で適用されるため、お客さまの手間をかけずに電気料金が削減できる新たな割引体験です。さらにLooopでんき公式モバイルアプリを通じて、毎月の電気料金予測や、市場連動型料金プランの特徴を活かし単価が安い時間に再生可能エネルギーの有効活用を促す提案等の機能を提供し、お財布にも地球にもやさしい電気の使い方を実現しています。※Looopでんきについて詳しくはこちら(https://looop-denki.com/home/)をご確認ください。

Looopでんきコンタクトセンター

お電話でのお問い合せ：0120-707-454（年中無休 9:00～20:00）

HPからのお問い合せ：お問い合わせフォーム(https://looop-denki.com/all_contact/)

株式会社Looopについて

株式会社Looopは、東日本大震災に際し、被災地に太陽光発電で電気を灯し喜んでいただいた経験を基に、2011年4月、「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ創業しました。現在は、独自のテクノロジーを活用して電力消費の最適化を提案する電力小売事業（サービス名：Looopでんき）をはじめ、再生可能エネルギー発電所や蓄電池の開発・運用、エネルギーマネジメントを幅広く推進しています。2025年からはスマートホーム事業を本格化。エネルギーデータとAI・IoTを融合させ、エネルギーを「つくる」「使う」だけでなく、暮らしに溶け込み「賢く使いこなす」仕組みを構築することで、人や社会の可能性を広げる新しいエネルギーのあり方を追求しています。

設立日：2011年4月4日

本社所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー（受付17階）

代表者：代表取締役社長CEO/執行役員 中村創一郎

資本金：6,680百万円 ※2026年1月時点

売上高：50,524百万円 ※2025年3月期単体

URL：https://looop.co.jp/