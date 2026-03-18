『RFオンラインネクスト (RF ONLINE NEXT)』0.5周年記念の大型アップデートを実施！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、MMOPRG『RFオンラインネクスト (RF ONLINE NEXT)』（開発：Netmarble N2 Inc.）において、本日3月18日（水）に、サービス開始0.5周年を記念して、新ダンジョン「外惑星ウシャス」の実装や記念イベントを開催するゲームの大型アップデートを実施いたしました。

■ サービス開始0.5周年を記念して、新ダンジョン「外惑星ウシャス」を実装！

本アップデートより、「外惑星アルヴェルン」に続く第2の外惑星「ウシャス」が登場いたします。

新規惑星「ウシャス」は、各惑星の資源をより効率的に獲得し、継続的な成長を可能とすることを目的に、既存のアルヴェルン惑星とは利用時間を共有しない独立した週間ダンジョンとして運営されます。

一方で、ウシャス全域には「クリムゾン侵食」と呼ばれる全5段階の環境デバフが常時適用されます。

これに対抗する手段として、新たに抵抗バフポーションおよびエクスパンション「デフレクター」の装備スロットを追加しました。

また、一般モンスターからは、新規アクティブスキル[IX]、ケイロン-インフェルノキャノン（IC）設計図の一部、希少グレード武器外見を獲得することができます。

さらに、新規ボス「腐敗のダズラ」を追加しました。

本ボスは既存の外惑星ボスと同様の出現スケジュールおよび時間で登場し、討伐時には希少7～8ティア、英雄素材および装備3～5ティア、英雄専用装備5ティア、ケイロン（IC）設計図、新規アクティブスキル[IX]などの報酬を獲得可能です

■0.5周年を記念した特別なイベントも開催中！

サービス開始0.5周年を記念し、期間限定イベントも開催しております。「[0.5周年]「春の思い出」イベントダンジョン」では、(イベント)RF記念コインおよび限定報酬を獲得できるほか、「[0.5周年]特別ログイン報酬イベント」、「戦闘パーツ強化支援イベント」など豪華報酬が獲得できるイベントが満載です。ぜひご確認ください。

■ 4月のアップデートではパーティーダンジョン「記憶の戦場」を実装予定

4月のアップデートでは、傭兵様の戦略的な連携を試す新規パーティーダンジョン「記憶の戦場」の実装も予定しております。難易度はEasy/Normal/Hard/Hellの全4段階で構成されます。傭兵の皆様の平均的な成長データをもとに、入場レベルを最適化し、段階ごとに挑戦の醍醐味を感じられるようにバランスを調整しております。

「記憶の戦場」は、既存のダンジョンとは一味違う攻略の面白さをお届けするため、新たなクリア方式で設計しており、マップ構造は固定されており、配置された計3体のエリートモンスターをすべて討伐することで、最終ボスへと続く扉が解放される仕様となる予定です。

また、成長の限界を再び突破させる新規成長型ランチャー「マハカリ」も4月に登場予定です。「マハカリ」は既存のオルトロス成長ラインを継承し、新たに追加される上位機体です。死角のない火力投射能力を活かし、特定エリアの完全制圧において圧倒的な性能を誇ります。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムでご確認ください。

・『RFオンラインネクスト』3/18アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/rfonlinenext_jp/view/4/620

・『RFオンラインネクスト』 公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/rfonlinenext_jp/list/10/1

『RFオンラインネクスト』の詳細については、公式フォーラムや公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・『RFオンラインネクスト』 公式サイト

https://rfonlinenextgb.netmarble.com

・『RFオンラインネクスト』 公式X

https://x.com/RFONLINENEXT_JP

・『RFオンラインネクスト』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@RFONLINENEXT_JP

・『RFオンラインネクスト』ダウンロードページ

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6740848451

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.rfnext&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.rfnext&hl=ja)

公式サイト（PC）

https://rfonlinenextgb.netmarble.com/ja/preorder

◆『RFオンラインネクスト』とは◆

『RFオンラインネクスト』は、前作『RF Online』の正統続編として、広大な宇宙を舞台に展開されるMMORPGです。機械が人間の肉体を凌駕する未来世界を背景に、再育成の負担が発生しない自由なクラスチェンジ機能を備えており、6種のクラスを自在に切り替え可能な「バイオスーツ」システムを搭載しています。また、戦況を一変させる搭乗型「MAU」、出撃型「ランチャー」、圧倒的な大きさと性能を誇る最終神機「アニムス」などの兵器を召喚・駆使することで、高い戦略性を持つ戦闘を実現しています。さらに、自由な飛行アクションを取り入れることで、これまでにない立体的かつダイナミックな戦闘体験を提供します。

◆『RFオンラインネクスト』ついて◆

［ タイトル ］RFオンラインネクスト

［ ジャンル ］新次元メカMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble N2 Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年9月30日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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