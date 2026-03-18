＜開催レポート＞生活クラブ組合員から醤油生産者・タイヘイ株式会社へ提携50周年記念「木桶寄贈式」

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区、会長 村上彰一、以下 生活クラブ）は2026年3月16日（月）、タイヘイ株式会社本社（千葉県匝瑳市八日市場イ2614）にて、提携50周年記念「木桶寄贈式」を開催しました。

生活クラブの 「L‘ｓ丸大豆醤油」は、タイヘイ株式会社が製造する生活クラブのオリジナルの醤油です。創業時から145年以上変わらない木桶仕込みの伝統的な技術を活かした醤油は、まろやかでおいしいと生活クラブの組合員に長く愛されてきました。しかし、大量生産が主流の時代では木桶仕込みの醤油だけでなく木桶をつくる職人も希少になってしまい、今後同じ製法でつくり続けていくのが困難になっているという状況です。そこで、提携50周年を記念してこれからも伝統的な木桶仕込みの醤油づくりの継続を願い、醤油の価格の一部を活用して組合員から木桶を寄贈しました。木桶は約1年がかりで製作され、直径３ｍ 高さ３ｍの大桶が完成しました。

寄贈式当日は、タイヘイ株式会社、木桶を製作した青島桶店、生活クラブの関係者、組合員約20名が出席しました。組合員から木桶を寄贈し、タイヘイ株式会社から感謝状を授与しました。式典終了後は、木桶が110本以上並ぶ醤油蔵や工場を見学しました。寄贈した木桶で仕込んだ醤油は１年かけて醸造し、2027年頃に数量限定で取り組む予定です。

■登壇者コメント

タイヘイ株式会社 取締役 三浦 浩 様

このたびは提携50周年を迎えることができ、日頃のご支援を厚くお礼申し上げます。木桶同様に今後100年、150年と価値ある消費材*を生活クラブとともにつくり、次世代に継承したいと思います。寄贈いただいた木桶は、30周年に寄贈された１本目同様に大切に使用します。ありがとうございます。

*消費材：生活クラブで取り扱う品は「商品」ではなく「消費材」と呼びます

生活クラブ連合消費委員会 委員長 籠嶋 雅代

生活クラブに加入して30年、ずっとタイヘイの醤油を愛用しています。今回寄贈する木桶は、生活クラブとタイヘイをつなぐ架け橋として、今後子どもや孫の代まで使用することになります。これからもおいしい醤油をつくり続けてください！私たちも食べ続ける仲間を増やしていきます。

生活クラブ千葉 理事長 福住 洋美

生活クラブ千葉では「SDGs千葉県構想」を掲げ、県内の生産者と消費者をつなぎ持続可能な食、地域の価値を今後考えていきます。木桶の丸い形は、多くの人が手をつないで囲んでいるように感じます。人とのつながりを大切に、今後も希少な木桶仕込みの醤油の価値を後世に引継いでいきたいです。

■生活クラブの醤油について

原料は大豆、小麦、食塩のみ。これらを木桶に仕込み１年間かけて発酵・熟成させます。木桶には長年の醤油づくりによって育まれてきた多くの微生物が棲みつき、まろやかな風味ある醤油の源となっています。

伝統的な木桶仕込みの醤油に欠かせない醸造用の木桶をつくる職人も日本で約3ヶ所と希少になっています。生活クラブでは、2005年の提携30周年時も生産者への想いをのせて木桶を1つ寄贈し、今回で2回目の寄贈となります。

この木桶の製作費には、50周年記念醤油の価格の一部が充てられています（税込1,296円のうち木桶代292円）。木桶の寿命は約150年といわれ、寄贈する木桶はこの先の醤油づくりを支え、組合員と生産者をつなぐ架け橋になると考えています。

「L‘ｓ丸大豆醤油」製品情報

https://seikatsuclub.coop/item/spice/31739.html

2026年1月、寄贈する木桶製作現場を組合員が訪問した様子はYouTubeでも公開中

https://seikatsuclub.coop/news/detail.html?NTC=1000008583

■生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人 総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。 生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。 また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

‣ホームページ： https://seikatsuclub.coop/

‣Instagram： https://www.instagram.com/seikatsuclub/

‣加入・資料請求はこちらから： https://seikatsuclub.coop/service/first.html

■ 生活クラブの受賞歴

＜世界的評価＞

1989年 “もう一つのノーベル賞”とも呼ばれる「ライト・ライブリフッド」（RLA）名誉賞

1995年 国連設立50周年記念「国連の友」による「われら人間：50のコミュニティ賞」

＜国内＞

1999年 開発した超軽量牛乳びんがグッドデザイン賞

2006年 グリーンピース・ジャパン トゥルーフード特別賞

2007年 リユースびんの活動（びん再使用ネットワーク）が容器包装3R推進環境大臣賞

2009年 フード・アクション・ニッポンアワード2009優秀賞 （以降2010年、2013年、2014年も入賞）

2013年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配サービス 首都圏／近畿 1位（以降首都圏、近畿、東海の各地域で1位受賞）

2015年 ＜本選びの会＞が第8回日本女子大学家政学部賞

2018年 生協法制定70周年 厚生労働大臣表彰

2018年 第6回環境省グッドライフアワード NPO・任意団体部門 優秀賞

2022年 第10回環境省グッドライフアワード 環境大臣賞 優秀賞

2023年 第1回ソトコト・ウェルビーイングアワード2023／シンプルスタイル大賞2023 サービス・空間部門 特別賞

2024年 絵本ナビ 子育てベストアイテム大賞2024 時短部門 大賞／シンプルスタイル大賞2024 SDGs部門 特別賞／ぎゅってベストサポーター大賞2024 子どもニコニコ部門 銀賞（こむすびちゃん）

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 首都圏 1位／絵本ナビ子育てベストアイテム 大賞2025 大賞／Newsweek SDGs アワード 2024 経済部門／とうほくSDGsアワード2025優秀賞／シンプルスタイル大賞2025 SDGs部門 銀賞

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ミールキット 首都圏 1位＆食材宅配 首都圏 1位／Newsweek SDGs アワード 2025 地域課題部門賞