2026年3月19日にオープンする、没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」内の「ワンダリアショップ」の運営に参画します！

株式会社オークコーポレーション

2026年3月19日（木）にJR関内駅前に開業する大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」は、オフィスや新産業創造拠点、飲食店を中心とした商業エリアと、旧横浜市庁舎行政棟を保存・活用したホテルなどからなる、大規模ミクストユース型プロジェクトです。その中央にそびえる33階建てのタワーの3・4階部分に同日オープンするのが、没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」(以下 ワンダリア横浜｜企画運営：株式会社ディー・エヌ・エー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村信悟、以下 DeNA）です。

この「ワンダリア横浜」オープンに際し、全国の博物館や水族館等の展示施設にて37店舗のミュージアムショップおよびカフェを運営する、株式会社オークコーポレーション（本社：東京都渋谷区、代表：新牧章代）は、DeNAより同施設内の「ワンダリアショップ」の運営業務を受託し、営業を開始します。

「ワンダリア横浜」とは

DeNAが企画運営する「ワンダリア横浜」は、驚きや不思議との出会いを臨場感のある映像とともにお届けする没入型体験施設です。来館者は高原や深海、原生林などそれぞれ異なるテーマが設定されている6つのゾーンを巡り、日常では体験できないような生き物や自然との出会いを楽しむことができます。また、施設公式の「ワンダリアアプリ」を使うことで、映像に登場する生き物の情報を入手し、多様な生き物とのつながりや、学びのきっかけにふれられるほか、生き物を見つけることで達成できるミッションなどを通してゲーム感覚で施設内を探求することができます。

「ワンダリア横浜 Supported by Umios」基本情報

所在地 ：神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 タワー3F・4F

開業日 ：2026年3月19日（木）

公式サイト：https://wonderia.jp

営業時間 ：月曜日から木曜日10：00～19：00（最終入館18：00）

金曜日から日曜日・祝日・大型連休等：10：00～21：00（最終入館20：00）

休館日 ：不定休（BASEGATE横浜関内の休館日に準じます）

入館料 ：大人（18歳以上）2,900円～、中高生2,200円、小学生1,500円、

幼児（４歳以上）1,000円、３歳以下無料 ＊大人は変動価格制

＊施設内でのチケット購入、買い物、飲食はキャッシュレス決済のみとなります。

＊ワンダリアショップにあるカプセルトイは現金のみでのご利用となります。

驚きとワクワクをお持ち帰りいただく「ワンダリアショップ」

ゾーン６の体験を終えた先に広がる、明るく広々としたショップです。映像体験の余韻を感じながらゆったりとした気分でお買い物を楽しんでいただけます。「ワンダリア横浜」の世界観を持ち帰るとともに、「誰かに話したい」「誰かとまた来たい」と思える特別な場所になるよう、話題性と写真映えを兼ね備えた商品をご用意しています。

オリジナルグッズは、「ワンダリア横浜」の映像に出てきたクマやヤマネコなどの生き物のぬいぐるみや記念メダル、ロゴデザインを取り入れたカラフルでポップな日用雑貨や文房具、食品、そして横浜DeNAベイスターズデザイングッズなど、仲間みんなでお揃いにしたり、家族旅行の記念にしたりするのに最適なグッズを豊富に取り揃えています。

また、ステーショナリー・インテリア雑貨・キッチン雑貨・食器などおしゃれで実用性に富んだ品質の良いアイテムも揃え、「ワンダリア横浜」での思い出を託して日々ご愛用いただける商品ラインナップに力を入れています。

「ワンダリア横浜」での驚きの映像体験を記憶に留める「ここでしか出会えない」アイテムと共に、皆様のお越しをお待ちしております。

映像でみたあの生き物を連れて帰ろう！

生き物モチーフグッズを豊富にラインナップ

●ぬいぐるみ２種

＜ワンダリア 親子ぬいぐるみ クマ＞4,500円（税込）

「ゾーン1：うつろう四季の彩り」に登場。クマが子グマを抱きかかえる、心温まる親子ぬいぐるみ。細部までこだわった、存在感のあるぬいぐるみです。

サイズ：幅約23×高さ約30×奥行約23cm

＜ワンダリア ぬいぐるみ ヤマネコ＞3,800円（税込）

「ゾーン3：擬態する森」に登場するヤマネコのぬいぐるみ。大きめサイズで、抱き心地の良さも魅力的なアイテムです。

サイズ：幅約15×高さ約26×奥行約20cm

●ぬいぐるみボールチェーン６種

＜ワンダリア ぬいぐるみボールチェーン クマ 春夏・秋・冬＞各種2,000円（税込）

「ゾーン1：うつろう四季の彩り」に登場するクマのぬいぐるみボールチェーンです。ふわふわな触り心地で、バッグに付けておでかけができます。

サイズ：幅約9×高さ約12×奥行約9cm

＜ワンダリア ぬいぐるみボールチェーン ヤマネコ＞2,000円（税込）

「ゾーン3：擬態する森」に登場するヤマネコのぬいぐるみボールチェーンです。豊かで鮮やかな毛並みの表現が魅力的なアイテムです。

サイズ：幅約7×高さ約13×奥行約11cm

＜ワンダリア ぬいぐるみボールチェーン トカゲ＞1,800円（税込）

「ゾーン3：擬態する森」に登場するトカゲのぬいぐるみボールチェーン。存在感のあるカラーで、目を引くアイテムです。

サイズ：幅約7×高さ約13×奥行約11cm

＜ワンダリア ぬいぐるみボールチェーン シカ＞1,600円（税込）

「ゾーン4：闇にふれ、光と踊る」に登場するシカのぬいぐるみボールチェーンです。真っ白でふわふわなしっぽがポイントです。

サイズ：幅約7×高さ約13×奥行約11cm

●刺繍ワッペンシール3種

＜ワンダリア 刺繍ワッペンシール ヤマネコ＞650円（税込）

サイズ：約4.5×3.5cm

＜ワンダリア 刺繍ワッペンシール クジラ＞650円（税込）

サイズ：約6.5×3cm

＜ワンダリア 刺繍ワッペンシール クマ＞650円（税込）

サイズ：約4×4cm

生き物たちを、美しい刺繍ワッペンシールにしました。シールとしてスマホに貼ったり、アイロン接着で洋服やバッグに貼ったり、自由な使い方ができる2WAY仕様です。

●刺繍ブローチ３種

＜ワンダリア 刺繍ブローチ シカ＞800円（税込）

サイズ：約4.5×4.3cm

＜ワンダリア 刺繍ブローチ コウモリ＞800円（税込）

サイズ：約4.5×4.8cm

＜ワンダリア 刺繍ブローチ ハクチョウ＞800円（税込）

サイズ：約7.5×3.5cm

生き物たちを、繊細な刺繍ブローチにしました。洋服やバッグにさりげなく付けられる、大人にもおすすめのアイテムです。

●記念メダル３種

＜ワンダリア 記念メダル ウミガメ＞900円（税込）

＜ワンダリア 記念メダル ヤマネコ＞900円（税込）

＜ワンダリア 記念メダル ハクチョウ＞900円（税込）

体験の中でも印象的な生き物たちをあしらった記念メダル。来館の思い出を形に残せるアイテムです。サイズ：直径3.1cm

「ワンダリア横浜」のカラフルなロゴグッズにも注目！

「Wonderia（ワンダリア）」は美しいものや新しいものを見つけた際の驚きや好奇心を表す「Wonder」という言葉に国や地名という意味を持つ「ーria」をつなげた造語です。施設ロゴは幅広い色彩と自然と調和する質感を表現し、「ワンダリア横浜」で体験する生物の多様性を予感させています。そのロゴを用いたオリジナルグッズをご用意しました。

「ワンダリア横浜」限定！

横浜DeNAベイスターズデザイングッズも見逃せない！

「ワンダリア横浜」のある「BASEGATE横浜関内」のお隣は、日本プロ野球・セリーグの横浜DeNAベイスターズの本拠地である横浜スタジアムです。ということで、応援が楽しくなる「ワンダリア横浜」でしか買えない横浜DeNAベイスターズグッズをご用意しました。

●横浜DeNAベイスターズデザイン マフラータオル 1,800円（税込）

横浜DeNAベイスターズデザインのワンダリア横浜限定マフラータオル。観戦にも普段使いにもおすすめの一枚です。首にかければ、「DB.スターマン」と「ワンダリア」のデザインを同時に楽しめます。

サイズ：約20cm×110cm

●横浜DeNAベイスターズデザイン スタジアムクッション 2,400円（税込）

横浜DeNAベイスターズデザインのワンダリア横浜限定スタジアムクッション。スタジアムでの観戦で大活躍すること間違いなし！ 両面ともオリジナルデザインのため、リバーシブルで使用できます。

サイズ：約3.4×3.4×1cm

●横浜DeNAベイスターズデザイン 大人用Tシャツ 3,300円（税込）

横浜DeNAベイスターズデザインのワンダリア横浜限定Tシャツ。観戦にも普段使いにもおすすめの一枚です。

サイズ：S/M/L/XL

●横浜DeNAベイスターズデザイン 子ども用Tシャツ 3,300円（税込）

横浜DeNAベイスターズデザインのワンダリア横浜限定Tシャツ。観戦にも普段使いにもおすすめの一枚です。

サイズ：100/110/130cm

●【4月末頃からの販売予定】横浜DeNAベイスターズデザイン ミニトートバッグチャームコレクション 800円（税込）

横浜DeNAベイスターズデザインのワンダリア横浜限定グッズ。「DB.スターマン」と「DB.キララ」のさまざまなポージングを楽しめるランダム仕様。バッグに付けても、ぬいぐるみに持たせても楽しめます。

サイズ： 幅約8×高さ約5.5×奥行約1.8cm

ワンダリアショップ 基本情報

住所 ：神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 タワー3F

電話 ：03-6386-3297

営業時間：月曜日から木曜日10：00～19：00

金曜日から日曜日・大型連休等：10：00～21：00

休店日 ：不定休（ワンダリア横浜の休館日に準じます）

＊ワンダリアショップでの決済はキャッシュレスのみとなります。

＊ワンダリアショップにあるカプセルトイは現金のみでのご利用となります。

オークコーポレーション（運営事業者）について

全国の博物館、美術館、動物園、水族館等の展示施設で、ミュージアムショップ及びカフェ37店舗の企画・運営に携わっています。各展示施設のコンセプトに基づいたオリジナル商品の開発や卸売業、店舗運営コンサルティング業も手掛けています。

株式会社オークコーポレーション

本社所在地：〒151-0073 東京都渋谷区笹塚一丁目62-3 アルス笹塚１階

代表取締役：新牧 章代

設立 ：1987 年

資本金 ：2,000 万円

URL ：https://www.auc-cop.co.jp