【my route限定】「モグっと推し活大将でGO！in 北九州」とコラボした「モグっと推し活バスでGO！北九州24時間フリー乗車券」を期間限定発売！

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」では、3月20日（金）から31日（火）まで、北九州市で話題のトレーディングカードゲーム「モグっと推し活大将でGO！in 北九州」とコラボレーションしたデジタル乗車券

「モグっと推し活バスでGO！北九州24時間フリー乗車券」を、期間限定で販売します。

本商品は、

・北九州エリアの西鉄バスが24時間乗り放題となるデジタルフリー乗車券

・にしてつバス×モグっと推し活のオリジナルカード（全2種のうちランダム1枚）

・チャチャタウン小倉・観覧車無料乗車券

の3点がセットになった、北九州の魅力を楽しみながら移動できる特別なデジタルチケットです。

また、販売期間中は、カード化された鍛冶町エリアの飲食店を巡る

「モグっと推し活バスでGO！はしご酒スタンプラリーキャンペーン」も同時開催。

対象店舗3か所以上の来訪で、抽選により限定カード（Type03）をプレゼントします。

詳しくはこちら(https://mogutto.jp/)

【発売期間及び利用期間】

・2026 年 3 月 20 日（金）～3１日（火）

※利用可能期間も同様

【販売価格】

・大人1,000 円、小児500 円 （いずれも税込）

【有効期間】

・24時間

※「my route」アプリで購入後、24時間有効

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お

友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【本件に関するお問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

Email：myroute_pr@globaltfs.com