HOTEL THE MITSUI KYOTO 宿泊者向けウェルネスプログラム「SPA Indulgence - 温泉養生ジャーニー」をリニューアル

三井不動産リゾートマネジメント株式会社

京都・元離宮二条城前、三井総領家邸宅跡地に佇む「HOTEL THE MITSUI KYOTO（ホテル ザ ミツイ キョウト）」（所在地：京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284／総支配人：加勢田 愉士）では、療養目的として古来より利用されてきた温泉に着目した宿泊者向けウェルネスプログラム「SPA Indulgence - 温泉養生ジャーニー」を、「快眠」をテーマにリニューアルし、2026年4月1日（水）より提供を開始いたします。





2026年2月に「フォーブス・トラベルガイド」のスパ部門において最高評価の5つ星を獲得して初となるこの新たなウェルネスプログラムでは、「Spa（水）」の語源に立ち返り、体内の水循環を促すことで日常の疲れを和らげ、深い眠りへと導くパーソナルなリトリートをご提供いたします。そして、SPAトリートメントでは、江戸末期の慶応元（1865）年創業以来、京都の女性たちの美を支え続けてきた「かづら清老舗」の椿油を取り入れ、独自の手技とともにお届けいたします。

HOTEL THE MITSUI KYOTOのブランドコンセプト「日本の美しさと-EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」のもと、伝統の美と湯治の文化を現代のウェルネスへと昇華させる唯一無二の滞在をご堪能ください。

https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/spa_indulgence

至福の「快眠」へ導く、5つのウェルネス体験

1. スパコンシェルジュが導く、「水」をテーマにした快眠へのジャーニー

本プログラムは、人体の約70%を占める「水」に着目し、体内の水の巡りを滞りなく整えることをテーマとしています。専属のスパコンシェルジュが事前のカウンセリングを行い、お一人おひとりの状態に合わせてご滞在をプランニング。「温泉」「トリートメント」「食」「アクティビティ」という4つの体験を通して、日常の緊張感を水に流すように解き放つことで、理想的な睡眠サイクルへと導きます。

2. 深い眠りの準備を整える、「京都二条温泉」と「プライベート温泉」

敷地内の地下約1,000mから湧き上がる天然温泉「京都二条温泉」を、100平方メートル 超の贅沢な「プライベート温泉」にて存分にお楽しみいただけます。同空間に備わるスチームルームでは、日本古来のよもぎを用いたハーバルスチームで発汗をサポート。酒粕や薄荷が香る2種のスクラブやクレイパックで全身をすっきりと整えます。

3. 「かづら清老舗」の椿油を用いた特別トリートメント

ご滞在中は3回のトリートメントをご体験いただけます。当ホテルを代表するシグネチャートリートメントに加え、江戸末期より京都の美を支えてきた「かづら清老舗」の椿油を用いた本プラン限定のトリートメントをご用意。良質な椿油の深い潤いと独自のテクニックを融合させ、6つのメニューからお客様に最適な組み合わせをご提案いたします。からだの巡りを整え、日々のこわばりを優しく解きほぐすテーラーメイドの施術で、至福の快眠へと導きます。

4. 健やかな休息を助ける、からだを想う“食のトリートメント”

ご夕食には、からだを内側から労わる特別なメンテナンスディナーを、プライベート温泉にてご堪能いただけます。温泉やトリートメントによる“外側のリフレッシュ”を“内側の健やかさ”へとつなぐため、京都の豊かな恵みを中心としたメニューに、乳酸菌や麹菌、大徳寺納豆などの「発酵の力」を取り入れました。就寝前のからだに負担をかけず、必要な滋養で満たすことで心身を深く癒やし、健やかな休息と睡眠へと導きます。

5. 心身をニュートラルに還す、呼吸法や水の瞑想などのウェルネスアクティビティ

ご滞在の初めに行う呼吸の計測やシンギングボウルを用いた呼吸法をはじめ、朝のプライベート温泉でのご入浴時に「YOGA」「水の瞑想」「ストレッチ」の3つから選べるウェルネスアクティビティなど、滞在の随所にマインドフルネスの時間を散りばめています。深い呼吸で自律神経のバランスを意識することで心身をオフモードへと整えていきます。

「SPA Indulgence - 温泉養生ジャーニー」概要

期間：2026年4月1日（水）より提供開始（2026年3月23日より予約受付開始）

料金：2泊3日プラン 1名様\186,000 2名様 \292,000

内容：

- スパコンシェルジュによるパーソナライズなプランセッティング- シンギングボウルを用いた呼吸測定- 6つのメニューから選べる「かづら清老舗」の椿油を用いたテイラーメイドトリートメント 75min×2回- シグネチャートリートメント 60min- 夜のプライベート温泉のご入浴（メンテナンスディナー・ハーバルスチーム付）- 朝のプライベート温泉のご入浴（ウェルネスアクティビティ・ご朝食付）アクティビティはYOGA・ストレッチ＆呼吸法・水の瞑想から1つお選びいただけます。

* 本プランのご予約は、ご利用希望日の7日前までにお願いいたします。なお、ご利用日の5日前より100％のキャンセル料を申し受けます。

* 本プランは、ご宿泊のお客様専用となります。

* 本プランは2泊3日以上でのご滞在を推奨しております。1泊でのご利用の場合は、1名様 159,000円、2名様 244,000円にてご案内いたします（いずれもトリートメントは2回）。

* プランに含まれる各プログラムおよびお食事は、ご滞在中それぞれ1回ずつご利用いただけます。

* 上記料金には別途宿泊料金がかかります。

* ご予約はお電話またはメールにて承ります。

* ご予約状況により、ご希望の日時に添えない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

▶︎ご予約・各種お問い合わせ

電話番号：075-468-3100（ホテル代表）

メールアドレス：spa.kyoto@hotelthemitsui.com

サーマルスプリング SPAについて

「静謐を湛える」のコンセプトのもと、当ホテルの敷地の地下1000ｍに湧く天然温泉「サーマルスプリング」のほか「 SPA トリートメント」、「プライベート温泉」を有する SPA エリア。上質な静けさと水に包まれた空間が日常を離れたひとときへと誘い、最上の癒し とくつろぎをご堪能いただけます。「時」「音」「光」「香」「水」、 5 つのテーマが織りなす空間が五感を心地よく潤し、新たな自分と出会う旅をよりいっそう豊かに彩ります。2026年2月「フォーブス・トラベルガイド2026」のスパ部門において最高評価の5つ星を獲得。

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン＆バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2025年10月に発表された『ミシュランガイド ホテルセレクション』にて2年連続で最高評価の「3ミシュランキー」に選出。そして、『The World’s 50 Best Hotels 2025（世界のベストホテル50）』では世界第46位に、『フォーブス・トラベルガイド 2026』にてホテル部門で5年連続となる最高評価「5つ星」を、ならびにスパ部門においても「5つ星」を獲得。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。2026 年にはHOTEL THE MITSUI の新たなホテルとして「箱根・小涌谷」にHOTEL THE MITSUI HAKONE が開業。

HOTEL THE MITSUI KYOTO の最新情報は www.hotelthemitsui.com をご覧ください。

主な受賞・認定歴

2026年2月『フォーブス・トラベルガイド2026』の「ホテル部門」において、日本ではじめて開業初年度の審査で5つ星を獲得して以来、5年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2026年2月『フォーブス・トラベルガイド2026』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が5つ星を獲得。

2025年10月『The World's 50 Best Hotels（世界のベストホテル50）』に選出。

2025年10月『ミシュランガイド ホテルセレクション』にて2年連続で最高評価「3ミシュランキー」を獲得。

2024年10月『コンデナスト・トラベラー誌』の「2024年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて日本のホテルトップ10に選定。

2024年5月 米国大手旅行専門誌『Travel ＋ Leisure』の「Top 500 Hotels in the World」に選出。

2023年12月 米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー誌』の「The Gold List 2024」にてThe Best Hotels and Resorts in the Worldに選出。

2023年7月 米国大手旅行専門誌『Travel ＋ Leisure』の「世界のトップホテル100」にて日本で最上位のホテルに選出。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財（建造物）』に登録。

https://prtimes.jp/a/?f=d54747-86-97a44581b2dfc8b1fce60d37bd028e7f.pdf