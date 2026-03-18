2026年９月期第１四半期決算に関連した質疑応答の要旨公開のおしらせ

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

日本とベトナムを拠点にグローバルIT総合サービスを展開する株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平川 和真、証券コード：4260、以下当社）は、2026年２月13日に2026年９月期第１四半期決算を発表いたしました。投資家の皆様へのより一層の情報発信、及びフェアディスクロージャーの観点から、同決算発表に関連して、本書公開日までに決算説明会等で頂いたご質問と、その回答の要旨を当社ウェブサイトに公開いたしましたので、お知らせいたします。

当四半期決算発表においては、特に当四半期より連結開始したNGSC社の収益認識基準に基づく売上の修正に関するご質問を多く頂戴した他、これに付随する当社のM&A、PMIへの取組についてのご質問等に回答いたしました。

なお、本文書記載分を含む、過去に頂戴した質疑応答の記録は、株式会社Mutualが運営するIR特化型Q&Aプラットフォーム「QA Station」に順次掲載いたしますので、併せてご参照下さい。

質疑応答の要旨はこちらから :https://ssl4.eir-parts.net/doc/4260/ir_material/275171/00.pdfQA Stationはこちらから :https://www.qastation.jp/hybrid-technologies

【株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/99_1_fb15be961189465bae7740d0d2979f8f.jpg?v=202603180851 ]