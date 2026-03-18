【３日間限定】博多の老舗「ふくや」の明太子が丸ごと一本！「めんたい牛たん重」新発売！

株式会社リエイグループ

株式会社リエイグループの株式会社リエイ（本社：千葉県浦安市、代表取締役：椛澤 一）が展開する千葉県の老舗駅弁ブランド「マンヨーケン（万葉軒）」は、新商品となる駅弁『めんたい牛たん重（ふくや明太子使用）』を2026年3月20日（金）から3月22日（日）まで、期間限定で販売いたします。

本商品は、日本で初めて辛子明太子を製造した博多の老舗「ふくや」の明太子を贅沢に丸ごと一本のせ、香ばしく焼き上げた柔らかな牛たんとの相性を楽しめる弁当です。「ふくや」の明太子は、良質なたらこの旨みに、独自に配合された唐辛子ブレンドが織りなす、コクとほどよい辛みが特徴です。その濃厚で風味豊かな味わいは、あえてシンプルな塩味で仕上げた牛たんの旨みをさらに引き立て、ひと口ごとに素材の魅力を感じられます。箸休めには博多名物の「高菜漬け」と、さっぱりとした「紅白なます」を添えました。最後のひと口まで飽きずに楽しめます。

今回は、千葉駅構内に加え、首都圏・関西のスーパーなど一部量販店でも販売を予定しております。

ぴりっとアクセントの効いたちょっと気になる組み合わせに、会話も弾むこと間違いなし。春の行楽や旅のお供にはもちろん、ご家庭の食卓でもぜひお楽しみください。

【商品概要】

【会社概要】

【マンヨーケン（万葉軒）について】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/22_1_4a2b6ff4b673f8c6812589853183cb88.jpg?v=202603180451 ]

昭和３年（1928年）千葉駅近くの要町で創業。国鉄より構内立売営業の承認を受け、駅弁の製造を開始いたしました。2013年からは、株式会社リエイがその味と伝統を継承し運営。マンヨーケン（万葉軒）ブランドとして、駅弁の販売のほか、仕出し弁当やケータリングなど、幅広い食のサービスを展開しています。

＜公式URL＞ https://riei-manyoken.jp/

■受賞歴

JR東日本主催のイベント 「駅弁味の陣」

・トンかつ弁当 ： エリア賞2回 ※2018、2019年、掛け紙賞3回 ※2018、2021、2025年

・菜の花弁当 ： そそられ将軍（食べてみたい部門第1位） ※2020年

・ジャンボかつ弁当 ： エリア賞（南関東部門） ※2022年

【株式会社リエイについて】

株式会社リエイは、1980年創立の「食と介護の生活サービス」企業です。祖業である“食”を基軸に企業・法人向けの福利厚生サービスや介護総合サービスなど、人のぬくもりを根幹に事業領域を拡げています。

＜所在地＞ 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安14階

＜公式URL＞ https://www.riei.co.jp/

※株式会社リエイは、株式会社リエイグループの子会社です