「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」職業体験イベントも楽しめるファミリーコンサート　春分の日に名古屋で開催！

ロングランプランニング株式会社

『名古屋「0歳からの・はじめてのオーケストラ」』が2026年3月20日 (金・祝)にウインクあいち（愛知県 名古屋市中村区 名駅 4-4-38）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット販売中 :https://www.confetti-web.com/events/13696



公式サイト

https://salonconcert.com/concert-info/hajimeteno-orchestra/260320aichiwink/

クラシックの定番から懐かしの名曲まで。３世代に渡ってお楽しみいただけます。

NHK等TVにも多数出演のサロンオーケストラジャパンによるコンサート。

全国で年間３５０公演の人気団体です。目の前で繰り広げられるサロンオーケストラジャパンの演奏は楽しさと迫力いっぱい。 子どもたちが夢中で聴き、親からは歓声が上がる話題のコンサートです。



▶来場者による公演レポートはこちら

https://salonconcert.com/concert-event/04282-2/

開場から開演前まで、おもちゃの楽器あそび・ヴァイオリン体験、ウェルカム演奏等をお楽しみ頂けます！

※こちらでの演奏は電子ピアノを使用いたします





職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」も同日開催！

～イベントで体験できること～

・サロンオーケストラの演奏エリアを自由に動きながら見れる・聴ける！

・いろんな楽器に触れてみたり、演奏者から楽器の秘密や楽しい話が聞ける

・「どんな練習をどのくらいしているの？」気になったことをなんでも自由に質問出来る！

・指揮者体験ができる。カッコ良い指揮のやり方を体験できる！

・衣装に着替えてオーケストラメンバーになりきって撮影が出来る！

※こちらのイベントは別途お申し込みが必要です。コンサートとセットでのご予約でお得にご参加いただけます。

セット券はこちら :https://www.confetti-web.com/events/13698

選べる２つの時間帯

<第１公演>

10:30 開場&楽器体験

11:00-11:40 コンサート

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職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」

12:10 受付開始

12:30-13:30

※こちらのイベントは別途お申し込みが必要です。

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<第２公演>

14:00開場&楽器体験

14:30-15:10コンサート

開催概要

『0歳からの・はじめてのオーケストラ』

開催期間：2026年3月20日 (金・祝)

会場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）５階 小ホール（愛知県 名古屋市中村区 名駅 4-4-38）

■チケット料金（自由席・税込）

0歳から未就学児まで：1,000円

一般(小学生以上）：2,000円

【カンフェティ限定・1,000円割引！】

一般（小学生以上）2,000円 → カンフェティ席 1,000円！



職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」セット券

5歳以上対象(１名)：1,500円

0歳からの・はじめてのオーケストラとセットで参加の場合：1,000円

（全席自由・税込）

※出演者数・プログラムは変更になる場合があります。ご了承ください

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com