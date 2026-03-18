「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」職業体験イベントも楽しめるファミリーコンサート 春分の日に名古屋で開催！
『名古屋「0歳からの・はじめてのオーケストラ」』が2026年3月20日 (金・祝)にウインクあいち（愛知県 名古屋市中村区 名駅 4-4-38）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット販売中 :
https://www.confetti-web.com/events/13696
公式サイト
https://salonconcert.com/concert-info/hajimeteno-orchestra/260320aichiwink/
クラシックの定番から懐かしの名曲まで。３世代に渡ってお楽しみいただけます。
NHK等TVにも多数出演のサロンオーケストラジャパンによるコンサート。
全国で年間３５０公演の人気団体です。目の前で繰り広げられるサロンオーケストラジャパンの演奏は楽しさと迫力いっぱい。 子どもたちが夢中で聴き、親からは歓声が上がる話題のコンサートです。
▶来場者による公演レポートはこちら
https://salonconcert.com/concert-event/04282-2/
開場から開演前まで、おもちゃの楽器あそび・ヴァイオリン体験、ウェルカム演奏等をお楽しみ頂けます！
※こちらでの演奏は電子ピアノを使用いたします
職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」も同日開催！
～イベントで体験できること～
・サロンオーケストラの演奏エリアを自由に動きながら見れる・聴ける！
・いろんな楽器に触れてみたり、演奏者から楽器の秘密や楽しい話が聞ける
・「どんな練習をどのくらいしているの？」気になったことをなんでも自由に質問出来る！
・指揮者体験ができる。カッコ良い指揮のやり方を体験できる！
・衣装に着替えてオーケストラメンバーになりきって撮影が出来る！
※こちらのイベントは別途お申し込みが必要です。コンサートとセットでのご予約でお得にご参加いただけます。
セット券はこちら :
https://www.confetti-web.com/events/13698
選べる２つの時間帯
<第１公演>
10:30 開場&楽器体験
11:00-11:40 コンサート
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職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」
12:10 受付開始
12:30-13:30
※こちらのイベントは別途お申し込みが必要です。
＝＝＝＝＝
<第２公演>
14:00開場&楽器体験
14:30-15:10コンサート
開催概要
『0歳からの・はじめてのオーケストラ』
開催期間：2026年3月20日 (金・祝)
会場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）５階 小ホール（愛知県 名古屋市中村区 名駅 4-4-38）
■チケット料金（自由席・税込）
0歳から未就学児まで：1,000円
一般(小学生以上）：2,000円
【カンフェティ限定・1,000円割引！】
一般（小学生以上）2,000円 → カンフェティ席 1,000円！
職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」セット券
5歳以上対象(１名)：1,500円
0歳からの・はじめてのオーケストラとセットで参加の場合：1,000円
（全席自由・税込）
※出演者数・プログラムは変更になる場合があります。ご了承ください
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com