「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」職業体験イベントも楽しめるファミリーコンサート　春分の日に名古屋で開催！

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ロングランプランニング株式会社




『名古屋「0歳からの・はじめてのオーケストラ」』が2026年3月20日 (金・祝)にウインクあいち（愛知県 名古屋市中村区 名駅 4-4-38）にて開催されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




カンフェティにてチケット販売中 :
https://www.confetti-web.com/events/13696


公式サイト
https://salonconcert.com/concert-info/hajimeteno-orchestra/260320aichiwink/



クラシックの定番から懐かしの名曲まで。３世代に渡ってお楽しみいただけます。


NHK等TVにも多数出演のサロンオーケストラジャパンによるコンサート。


全国で年間３５０公演の人気団体です。目の前で繰り広げられるサロンオーケストラジャパンの演奏は楽しさと迫力いっぱい。 子どもたちが夢中で聴き、親からは歓声が上がる話題のコンサートです。



▶来場者による公演レポートはこちら
https://salonconcert.com/concert-event/04282-2/



開場から開演前まで、おもちゃの楽器あそび・ヴァイオリン体験、ウェルカム演奏等をお楽しみ頂けます！


※こちらでの演奏は電子ピアノを使用いたします




職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」も同日開催！


～イベントで体験できること～


・サロンオーケストラの演奏エリアを自由に動きながら見れる・聴ける！


・いろんな楽器に触れてみたり、演奏者から楽器の秘密や楽しい話が聞ける


・「どんな練習をどのくらいしているの？」気になったことをなんでも自由に質問出来る！


・指揮者体験ができる。カッコ良い指揮のやり方を体験できる！


・衣装に着替えてオーケストラメンバーになりきって撮影が出来る！
※こちらのイベントは別途お申し込みが必要です。コンサートとセットでのご予約でお得にご参加いただけます。



セット券はこちら :
https://www.confetti-web.com/events/13698



選べる２つの時間帯


<第１公演>


10:30　開場&楽器体験


11:00-11:40　コンサート



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職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」


12:10　受付開始　


12:30-13:30　


※こちらのイベントは別途お申し込みが必要です。
＝＝＝＝＝



<第２公演>


14:00開場&楽器体験


14:30-15:10コンサート



開催概要

『0歳からの・はじめてのオーケストラ』


開催期間：2026年3月20日 (金・祝)


会場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）５階　小ホール（愛知県 名古屋市中村区 名駅 4-4-38）



■チケット料金（自由席・税込）


0歳から未就学児まで：1,000円


一般(小学生以上）：2,000円



【カンフェティ限定・1,000円割引！】


一般（小学生以上）2,000円 → カンフェティ席 1,000円！



職業体験イベント「オーケストラプレイヤーになっちゃおう！」セット券


5歳以上対象(１名)：1,500円


0歳からの・はじめてのオーケストラとセットで参加の場合：1,000円


（全席自由・税込）



※出演者数・プログラムは変更になる場合があります。ご了承ください



チケットサイト「カンフェティ」
チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com